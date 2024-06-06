Израильский авиаудар по школе в секторе Газа привел к многочисленным жертвам

19
Израильский авиаудар по школе в секторе Газа привел к многочисленным жертвам

Пункт размещения беженцев в Палестине подвергся атаке ВВС Израиля. Израильский авиаудар по школе в секторе Газа, где они находились, привел к многочисленным человеческим жертвам.

Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.

Удару подверглось здание школы в Нусейрате в центральной части палестинского анклава. Оно принадлежит БАПОР – структуре ООН, которая специализируется на помощи беженцам Палестины. В результате атаки погибло более 30 человек, еще несколько десятков беженцев, которые находились в помещении, получили ранения. Как уточнили журналисты ливанского телеканала Al Mayadeen, число жертв насчитывает не менее 32 человек.

Сообщение об авиаударе сделали и представители пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Они утверждают, что целью атаки были участники вооруженных формирований палестинского движения ХАМАС, которые размещались в школе в Нусейрате. Согласно данным разведки, они якобы принимали участие во вторжении на территорию еврейского государства, которое произошло 7 октября прошлого года. Израильские военные утверждают, что истребители ВВС ЦАХАЛ нанесли точный удар, стараясь минимизировать ущерб гражданскому населению.


Согласно данным министерства здравоохранения сектора Газа, с октября 2023 года в анклаве погибло более 36 тысяч палестинцев. Еще 83 тысячи получили ранения и увечья. Только за последние сутки в регионе пострадало 115 человек.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. роман66 Звание
    роман66
    +7
    Сегодня, 11:04
    Как-то чихали евреи на мировую общественность и её осуждающее мнение. Нам бы так
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +1
      Сегодня, 11:12
      на мировую общественность
      Никакого мнения мировой общественности нет- что ей скормят в СМИ то и получают. Не всегда так выходит на все 100, но мнение части общественности вполне успешно выдается за все.
    2. кредо Звание
      кредо
      +4
      Сегодня, 11:14
      Как-то чихали евреи на мировую общественность и её осуждающее мнение. Нам бы так

      Равняться на Израиль очень плохое предложение.
      Нам нужно действовать умнее и иначе, чтобы не повторять свои и чужие ошибки.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Сегодня, 11:32
        Цитата: кредо
        Равняться на Израиль очень плохое предложение.
        Нам нужно действовать умнее и иначе, чтобы не повторять свои и чужие ошибки.

        А мы так и действуем. Лавируем, лавируем на яхте - никак не вылавируем, вместо того чтобы пересесть на ледокол и - вперёд, на Запад, круша всё на своём пути! am
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 11:16
      Цитата: роман66
      Как-то чихали евреи на мировую общественность и её осуждающее мнение.

      а было осуждающее мнение?!!!
      может кто-то санкции даже ввел?
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +8
    Сегодня, 11:04
    И сионы и хахлы , действуют по одной хозяйской методичке.
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 11:08
    Израильские военные утверждают, что истребители ВВС ЦАХАЛ нанесли точный удар, стараясь минимизировать ущерб гражданскому населению.

    фашиствующее недогос-во исравуль всё ещё не напьётся людской крови. angry
    «Мир наблюдает за варварством вампира по имени Нетаньяху в прямом телеэфире. Израиль уничтожил человечество в Газе.
    Р.Эрдоган.
    Сказано точно. Ни убавить. А добавить можно, и нужно.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 11:36
      Цитата: a.s.zzz888
      фашиствующее недогос-во исравуль всё ещё не напьётся людской крови.

      Жажда ничто, приказ "гегемона" - всё! Задачи у еврейцев другие - устроить на БВ как можно более громкий шухер и, попутно, решить свои территориальные проблемы и устранить "конкурентов" в лице палестинцев...
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 11:39
        sv000
        +1
        Сегодня, 11:36
        Новый
        Цитата: a.s.zzz888
        фашиствующее недогос-во исравуль всё ещё не напьётся людской крови.

        Жажда ничто, приказ "гегемона" - всё! Задачи у еврейцев другие - устроить на БВ как можно более громкий шухер и, попутно, решить свои территориальные проблемы и устранить "конкурентов" в лице палестинцев...
        Там ещё, и ушатые уши)) самого главного фашистяры торчат. Как только прекратит БД им займутся вплотную. Потому, и писает в песок
    2. Леонид Леонов Звание
      Леонид Леонов
      0
      Сегодня, 11:36
      А чего Эрдоган бездействует, уничтожают же его единоверцев и он типа возмущен.
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 11:14
    А что там ООН или женевская конференция? Молчат?
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +3
      Сегодня, 11:20
      Так представитель Израиля, на трибуне ООН, демонстративно порвал устав этой "конторы" (хорошо хоть не подтёрся публично).
      Это и есть отношение ко всем решениям ООН.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 11:15
    число жертв насчитывает не менее 32 человек
    На фоне более 35 тыс убитых для Израиля каких-то 32 чел. такая мелочь, на которую они даже внимания не обратят. Геноцидить, значит геноцидить и без оглядки на международное мнение.
  6. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 11:16
    Израильский авиаудар по школе в секторе Газа привел к многочисленным жертвам

    Ещё одни со сверхраздутым национальным мнением.
    Фашисты, что с них взять! request
    Для них все кто не еврей просто пыль под ногами.
    Когда получают в морду, пищат что это антисемитизм и что это не правильно.
    Для них правильно, когда они всех гнут и гнобят и за это им ничего не дадут на сдачу! sad
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 11:24
    Надеюсь члены оон среди жертв были. Хотя в прошлые разы евреи и красный крест мочили, и полумесяц, и членов. И всё как с гуся вода... Никаких осуждений
  8. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +2
    Сегодня, 11:29
    Сообщение об авиаударе сделали и представители пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Они утверждают, что целью атаки были участники вооруженных формирований палестинского движения ХАМАС, которые размещались в школе в Нусейрате.
    А нам так можно на Украине? Или это д,угое.
  9. fiv Звание
    fiv
    +4
    Сегодня, 11:34
    Свиньи обстреливают Донецк, Луганск, Белгород и другие города и села России. А на евреев плевать.
  10. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 11:59
    евреи законченые фашисты. Убийцы детей. Людоеды.
  11. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    0
    Сегодня, 12:01
    На сколько же планомерное и не прикрытое уничтожение народа.. Реально в еденную массу превращают людей, бетон и землю а всем наплевать. Кажется, они да же благодарны за тот нападения ХАМАСу, что руки развязаны на все.
    P.s. Скакунам с кастрюлями надо показать как выглядит истинная АНЕКСИЯ территории и какими методами она достигается.