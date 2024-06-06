Израильский авиаудар по школе в секторе Газа привел к многочисленным жертвам

Пункт размещения беженцев в Палестине подвергся атаке ВВС Израиля. Израильский авиаудар по школе в секторе Газа, где они находились, привел к многочисленным человеческим жертвам.Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.Удару подверглось здание школы в Нусейрате в центральной части палестинского анклава. Оно принадлежит БАПОР – структуре ООН, которая специализируется на помощи беженцам Палестины. В результате атаки погибло более 30 человек, еще несколько десятков беженцев, которые находились в помещении, получили ранения. Как уточнили журналисты ливанского телеканала Al Mayadeen, число жертв насчитывает не менее 32 человек.Сообщение об авиаударе сделали и представители пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Они утверждают, что целью атаки были участники вооруженных формирований палестинского движения ХАМАС, которые размещались в школе в Нусейрате. Согласно данным разведки, они якобы принимали участие во вторжении на территорию еврейского государства, которое произошло 7 октября прошлого года. Израильские военные утверждают, что истребители ВВС ЦАХАЛ нанесли точный удар, стараясь минимизировать ущерб гражданскому населению.Согласно данным министерства здравоохранения сектора Газа, с октября 2023 года в анклаве погибло более 36 тысяч палестинцев. Еще 83 тысячи получили ранения и увечья. Только за последние сутки в регионе пострадало 115 человек.

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