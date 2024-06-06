Альтернативная версия: мог ли немецкий линкор «Бисмарк» уцелеть в мае 1941 года
В мае 1941 года в своем первом и последнем рейде был уничтожен линейный линкор «Бисмарк» - гордость флота Третьего рейха. Но могло ли все обернуться иначе для монструозного боевого корабля?
24 мая 1941 года немецкое соединение в составе линкора «Бисмарк» и тяжелого крейсера «Принц Ойген» двигалось через Датский пролив. Их целью были транспортные суда британцев в Атлантическом океане.
В 5:35 утра британский отряд в составе линейного крейсера «Худ» и линкора «Принц Уэльский» установил визуальный контакт с немцами. В ходе завязавшегося боя «Худ» был потоплен метким попаданием немецкого линкора, что стало крайне болезненной потерей для британцев.
В свою очередь, «Бисмарк» получил повреждение топливопровода, что вызвало утечку топлива и поступление внутрь корабля забортной воды. В сложившейся ситуации немецкое командование принимает решение о разделении корабельной группировки. Таким образом крейсер «Принц Ойген» продолжил рейд, а линкор «Бисмарк» отправился в оккупированную Третьим рейхом Францию на ремонт и дозаправку.
Именно с этого момента и началась британская охота на гордость немецкого флота.
Утром 26 мая британский самолет-разведчик выследил «Бисмарка» по нефтяному следу на воде. В течение всего дня британские самолеты совершили ряд неудачных вылетов, но в 20:47 линкор был атакован 15 самолетами «Свордфиш» и в результате попадания одной из торпед получил повреждение рулевого устройства, потеряв возможность маневрировать.
27 мая британские линкоры «Родни» и «Король Георг V», а также крейсеры «Норфолк» и «Дорсетшир» подошли к «Бисмарку» на убойную дистанцию. В ходе ожесточенного боя практически обездвиженный немецкий линкор был потоплен.
Но что, если бы «Бисмарк» и «Принц Ойген» не разделились в Датском проливе, а отправились бы во Францию вместе?
По мнению экспертов, кораблям однозначно удалось бы отбиться от воздушной атаки британцев. Более того, нагнавшая их 27 мая эскадра англичан, скорее всего, вначале сосредоточила бы огонь на менее бронированном немецком крейсере, что дало бы карт-бланш линкору.
Вероятно, «Бисмарк» вышел бы из этого боя победителем, а «Принц Ойген» был бы потоплен. Но, нет никакой гарантии, что немецкий линкор добрался бы до Франции, так как, оставшись без прикрытия, он мог стать жертвой следующей атаки англичан.
Впрочем, в данном сценарии его шансы выжить были бы гораздо выше.
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