Власти ФРГ увеличивают объемы заказов артиллерийских снарядов у концерна Rheinmetall

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Власти ФРГ увеличивают объемы заказов артиллерийских снарядов у концерна Rheinmetall

Немецкие власти намерены на 200 тысяч увеличить объемы закупок артиллерийских боеприпасов, произведенных на предприятиях оружейного концерна Rheinmetall.

В письме командования бундесвера, адресованном бюджетному комитету Бундестага, указывается намерение осуществить дополнительную закупку 200 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов на сумму примерно 880 миллионов евро (960 миллионов долларов). Этот объем поставок боеприпасов является дополнением к уже согласованной сделке на сумму 1,2 миллиарда евро на поставку нескольких сотен тысяч снарядов.



Несложно посчитать, что стоимость одного 155-мм артиллерийского боеприпаса составит 4800 долларов, что на 40% выше стоимости аналогичных снарядов, закупавшихся годом ранее. При этом, согласно судебным материалам одно из ведущих предприятий украинского ВПК в 2023-м году заказало для нужд ВСУ 18 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму 4,65 миллиарда гривен, таким образом по курсу на день заключения контракта заплатив за каждый снаряд по 6800 долларов.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall инвестирует 180 миллионов евро в строительство в Литве завода по производству 155-мм снарядов, которое планируется начать в октябре 2024 года. Вполне вероятно, что это именно то предприятие, которое ранее планировалось построить на Украине. Судя по всему, аналогичная судьба ожидает все планы по обустройству предприятий оружейного концерна на подконтрольных Киеву территориях.
4 комментария
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  1. Ясная Звание
    Ясная
    +2
    Сегодня, 11:29
    Власти ФРГ увеличивают объемы заказов артиллерийских снарядов у концерна Rheinmetall

    Нынешние власти ФРГ, по факту являются врагами России!
    Урсулиха из той же шайки-лейки.
  2. zloybond Звание
    zloybond
    +1
    Сегодня, 11:34
    Нужно как то уже решиться и не продавать Германии металл - тем более это выглядит как то неразумно в условиях военных приготовлений Германии и поставок снарядов укро-рейху. Бизнес он конечно деньги делает, но не ценой же крови.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 11:51
      При капитализме это нормально.
  3. Peter1First Звание
    Peter1First
    0
    Сегодня, 11:36
    Со временем все эти снаряды окажутся на Украине...