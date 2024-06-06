У вас много людей, миллионы женщин и мужчин призывного возраста, которые могли бы служить в армии. Но вместо этого они в Германии, Польше, Румынии и на самой Украине. Они должны служить

Ряд западных политиков и военных экспертов давно настаивает на депортации проживающих в европейских странах украинских беженцев на родину, чтобы там их мобилизовали в ряды ВСУ. С подобным заявлением выступил и бывший командующий силами НАТО в Европе отставной генерал Бен Ходжес.Как отметил экс-военачальник, пополнить ряды украинской армии вполне можно за счет тех украинцев, которые после начала вооруженного конфликта бежали в страны Европы и сейчас находятся там в статусе беженцев. Кроме того, и на Украине, считает Ходжес, находится множество людей, которых можно было бы призвать в ряды вооруженных сил.- подчеркнул экс-командующий силами НАТО.Идею депортации украинцев из европейских стран на родину активно продвигает киевский режим. Однако большинство европейских государств пока категорически не соглашаются реализовывать на практике данную инициативу, так как она идет вразрез с принципами Евросоюза.В то же время, европейские и американские «ястребы» уверены, что Украина вполне могла бы мобилизовать даже миллионы людей, если бы проводила более жесткую мобилизационную политику. Но от ее проведения и на самой Украине воздерживается глава киевского режима Владимир Зеленский, опасающийся нарастания общественного недовольства. В итоге ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением личного состава, что не может не сказываться на дальнейших провалах украинских формирований на поле боя.