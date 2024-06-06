Экс-командующий силами НАТО: Миллионы украинцев могут служить в ВСУ, но находятся в Германии, Румынии и Польше

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Экс-командующий силами НАТО: Миллионы украинцев могут служить в ВСУ, но находятся в Германии, Румынии и Польше

Ряд западных политиков и военных экспертов давно настаивает на депортации проживающих в европейских странах украинских беженцев на родину, чтобы там их мобилизовали в ряды ВСУ. С подобным заявлением выступил и бывший командующий силами НАТО в Европе отставной генерал Бен Ходжес.

Как отметил экс-военачальник, пополнить ряды украинской армии вполне можно за счет тех украинцев, которые после начала вооруженного конфликта бежали в страны Европы и сейчас находятся там в статусе беженцев. Кроме того, и на Украине, считает Ходжес, находится множество людей, которых можно было бы призвать в ряды вооруженных сил.



У вас много людей, миллионы женщин и мужчин призывного возраста, которые могли бы служить в армии. Но вместо этого они в Германии, Польше, Румынии и на самой Украине. Они должны служить

- подчеркнул экс-командующий силами НАТО.

Идею депортации украинцев из европейских стран на родину активно продвигает киевский режим. Однако большинство европейских государств пока категорически не соглашаются реализовывать на практике данную инициативу, так как она идет вразрез с принципами Евросоюза.

В то же время, европейские и американские «ястребы» уверены, что Украина вполне могла бы мобилизовать даже миллионы людей, если бы проводила более жесткую мобилизационную политику. Но от ее проведения и на самой Украине воздерживается глава киевского режима Владимир Зеленский, опасающийся нарастания общественного недовольства. В итоге ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением личного состава, что не может не сказываться на дальнейших провалах украинских формирований на поле боя.
29 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 11:49
    "..…Они должны служить." Сказал по хозяйски амерский лампасник. laughing
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 12:09
      Кроме того, и на Украине, считает Ходжес, находится множество людей, которых можно было бы призвать в ряды вооруженных сил.

      Позволь генералам управлять миром, они тут же оденут его в форму, заставят ходить строем и петь военные марши!!! Охренеть какая перспектива... fool
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +4
      Сегодня, 12:10
      У вас много людей, миллионы женщин и мужчин призывного возраста, которые могли бы служить в армии.

      Всех на скотобойню !!! А какелы наверное и в правду думают что запад за них переживает ? А они(укры) для хозяев просто контрацептив.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:15
      Цитата: Фаталист
      Они должны служить." Сказал по хозяйски амерский лампасник.

      Рабы всегда должны служить хозяину. Попал в рабство ( точнее сам влез в рабство ), значит служи. Может за службу и дадут кружевные трюселя и чашечку кавы (те кто выживет).
  2. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 12:07
    . У вас много людей, миллионы женщин и мужчин призывного возраста, которые могли бы служить в армии. Но вместо этого они в Германии, Польше, Румынии и на самой Украине. Они должны служить

    Западенцам ещё работать и работать.... скока ещё мяса не уконтропопино......
  3. Magic Archer Звание
    Magic Archer
    +4
    Сегодня, 12:07
    Хотели украинцы свободы!? Вот она! Жрите, не подавитесь! Вот вам и Эуропа и розовые трусишки !Скоро будут как скот переводить массово в вашу "любимую"нэньку на убой!
  4. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +2
    Сегодня, 12:07
    Отставной генерал забыл еще про украинские диаспоры в странах, например в Канаде. А украинские власти об этом уже вспомнили и перестали выпускать из страны людей с двойным гражданством ( есть украинское гражданство - вперед, на фронт). Американосы своих граждан уже предупредили.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 12:19
      так не будут светить укр паспортом то так и выедут за границу
      1. bugagich Звание
        bugagich
        +2
        Сегодня, 12:41
        Разве нет общей базы? При выезде на контроле не трудно в комп вбить и проверить есть укр паспорт или нет...
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 12:52
          нет такой базы, он выезжает как иностранный граждан со своей новой фамилией, какую фамилию будете вбивать чтобы узнать его прошлое? поэтому так и растворяются в мире, нет конечно спецлужбы могут узнать если вышлют запрос в ту страну чей он сейчас гражданин
          1. bugagich Звание
            bugagich
            +1
            Сегодня, 12:56
            Ну, если он поменял фамилию в полосатом паспорте, то да, кончено.
            Но вряд ли все это делали. Поэтому просто по фамилии, дате рождения. А далее если есть совпадения, то можно и задержать до выяснения.
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              +1
              Сегодня, 12:59
              меняют и имя и фамилию, спецслужбы могут выяснить то проверка много времени займет а таких с иностранными паспортами много туда сюда шастает
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:10
    Экс-командующий силами НАТО: Миллионы украинцев могут служить в ВСУ, но находятся в Германии, Румынии и Польше
    . Ну да, делов то... надо впихнуть их обратно, в укропию.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 12:15
      Мне думается, если перед европейцем будет выбор, ехать самому воевать или помогать паковать беженцев с Украины, он быстро определиться.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:21
        Начнутся веселенькие игры... а ну-ка догони, а ну-ка убеги!
        Говорили тарасикам, тикайте в Руанду, например, от туда выдачи нет!
    2. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 12:18
      Угу.... дело за малым....
      зубную пасту обратно в тюбик запихать... wassat
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:22
        Ничуть не удивит, если они попробуют это сделать... хотя "паста" будет резко против!
  6. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 12:20
    Вот кто такой воинственный, пусть сам воюет, и семейку свою прихватит. Почему кто-то жизнь должен класть за его хотелки?
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:20
    «Ряд западных политиков и военных экспертов давно настаивает на депортации проживающих в европейских странах украинских беженцев на родину, чтобы там их мобилизовали в ряды ВСУ» —

    — "Возвращаться - плохая примета" ...
  8. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 12:20
    Остап стоял у огромного глобуса и медленно его вертел, пристально читая название стран и мучительно вспоминая из школьной программы о том, сколько же там проживает выходцев с Украины.
    В кабинет вошёл Петро, остановился, посмотрел на то что делает Остап и спросил - "Ты чего его крутишь. Пошли пособие получать от гансов"

    Остап повернулся к Петро и ответил вопросом на вопрос - "Ты сегодня читал статью Бена Ходжеса?".
    "Это что за ушлёпок о котором ты говоришь" - парировал Петро.
    Остап посмотрел с сожалением на Петро и сказал - "Этот ушлёпок раньше командовал войсками НАТО в Европе, а сейчас предлагает всех украинцев, включая и нас, отправить обратно восвояси, чтобы мы пополнили ряды ВСУ и безропотно убились за интересы англосаксов и Зеленского." - и уже решительно добавил - "Заканчивай базар, забудь про пособие, собирай манатки и айда со мной за билетами на самолёт. Я уже нашёл местечко на карте, где мы с тобой схоронимся до лучших времён." drinks
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:27
    Украинцы заканчивй с своей 404.Арктикуголь всегда был заточен на украинских шахтёров.С зарплатами есть одно но,полное гособеспечение или частичное.Норвегия ждёт вас ,но через Россию.Кончай флаги в землю втыкать - мочи Зе.
  10. иван2022 Звание
    иван2022
    -1
    Сегодня, 12:27
    На Украине не было всеобщей мобилизации, что вообще-то странно. И миллионам позволили покинуть страну, что тоже странно. Ибо это нанесло удар по экономике не хуже, чем мобилизация.

    Россия не разбомбила ещё 2 года назад украинские морские порты, НПЗ и компрессорные станции нефтепроводов, что тоже странно.

    Российское ТВ 8 лет "боролось за Минские соглашения" и показывало публике рытье украинского "большого рва" вдоль границы. laughing
    А про укреп-районы типа Авдеевского публика узнала только после начала СВО..

    Слишком много странностей для одной спецоперации
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +1
      Сегодня, 12:39
      И миллионам позволили покинуть страну
      Расчет был на дворцовый переворот в Кремле и капитуляцию РФ. И тогда все "беженцы возвратились бы из Европы со словами благодарности таковой- репарации считать.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 12:55
        ну из этих миллионов большинство женщины. дети старики, когда в первые дни перекрыли границу за 1000 баксов выпускали мужиков, теперь ценник в сотни раз больше
        1. иван2022 Звание
          иван2022
          0
          Сегодня, 13:20
          Не очень верю в миллионы сбежавших женщин с детьми в 2022. Их, кстати, зачем выпускали? Писали и обратное : что мужики ещё до начала СВО сбежали на восток север и запад, остались женщины и дети....
      2. иван2022 Звание
        иван2022
        -2
        Сегодня, 13:23
        А в России ещё с февраля 2022 был якобы расчёт на переворот в Киеве...

        Только по результатам происходит зачистка территории от коренного населения, причём и там и там, да ещё и разными методами....
        1. Болторез Звание
          Болторез
          0
          Сегодня, 13:37
          якобы расчёт на переворот в Киеве
          О перевороте в кремле местные (ЮКей) СМИ писали как о свершившемся факте, так что работа в этом направлении велась.
  11. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 13:26
    Страна лагерного режима. Люди шли бы умирать, если бы существовал враг, который действительно хотел уничтожения. Ещё уговаривают их, что же вы не хотите приехать умереть. good
  12. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 14:03
    Как же приятно наверное сидеть в ЕС или США и рассуждать каких украинцев следует утилизировать. Вот бы украинцам всех таких выкрасть, переодеть в форму ВСУ и в окопы, мир стал бы чище.