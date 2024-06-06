Украинское издание: мобилизация на Украине идёт с нарушением закона

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Украинское издание: мобилизация на Украине идёт с нарушением закона

На Украине продолжаются облавы на мужчин с целью привлечения их к военной службе и дальнейшей отправки на фронт. Однако даже после ужесточения законодательства в этой сфере мобилизационные мероприятия проходят с нарушением закона.

Как пишет украинская «Судебно-юридическая газета», людей задерживают, нарушая их права. По закону, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК – военкоматы) не могут самостоятельно задерживать граждан и доставлять их в военкоматы. Это могут делать в определенных Законом случаях лишь сотрудники полиции, отмечает издание.

Кроме того, полицейские, в свою очередь, могут вручать повестки подпадающим под призыв и мобилизацию гражданам лишь в присутствии представителя ТЦК.



Однако всё это не останавливает ни тех ни других, так как украинская армия несёт большие потери, которые как-то надо восполнять.

После начала конфликта на Украине в феврале 2022 года была объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет был запрещён выезд из страны. Но, несмотря на это, тысячи граждан призывного возраста бежали за границу.

А 18 мая на Украине в силу вступили правила, ужесточающие нормы мобилизации. Жёсткие действия сотрудников ТЦК и полиции приводят к увеличению случаев открытого противодействия силовикам.
16 комментариев
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 16:49
    Нужна реклама,которая повысит престиж " службы в ВСУ". Например, с участием оператора мобильного крематория.. ))
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 16:58
      Вы, явно не рекламный агент.... wassat но... креативненько! bully
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 17:58
        Тогда уж не так надо рекламировать.
        Ваша жизнь на фронте заиграет новыми огнями. laughing lol good
        ВСУ повысит ваш интеллект, научит вас раскидывать мозгами. am laughing
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 17:59
          Раскидывать мозгами- это +100! hi
    2. Караванщик Звание
      Караванщик
      +1
      Сегодня, 16:58
      Цитата: Андрей Николаевич
      Например, с участием оператора мобильного крематория.. ))

      Ну Германия помнится им поставила партию ..Они в этом спецы)))
      Киев до сих пор не может ответить семьям ,где все миколы пропали их было под миллион в 2022-ом
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 17:01
        МЫколы и тарасЫки пошли на удобрение. Даже после окончания боев будут искать,многих. Остаться без ног или рук доведется только,счастливчикам.
        1. Караванщик Звание
          Караванщик
          +1
          Сегодня, 17:30
          Цитата: Андрей Николаевич
          МЫколы и тарасЫки пошли на удобрение. Даже после окончания боев будут искать,многих. Остаться без ног или рук доведется только,счастливчикам.

          Так все и идет ..Идет перемол сознания и скакунов
          Донбасс-СМЕРШ работы много будет ..Ну и нашим ,за погибших ..Запомнят на пару поколений ,что такое русофобия soldier negative
  2. Sevastiec Звание
    Sevastiec
    +4
    Сегодня, 16:49
    Кто бы мог подумать? Неужели такое возможно, в этом свободном и демократическом государстве?

    Видео с действиями ТЦК, уже заполнен весь интернет. Даже ТГ-каналы появились, где украинцы делятся предупреждениями, о появлении в районе людоловов. Сегодня, на один такой наткнулся, там сообщения, появляются в среднем, по одному в 2-5 минут, что кстати, говорит о многом.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 16:53
      Да нагло врут... как в демократической краине могут закон нарушать? belay
      1. Караванщик Звание
        Караванщик
        +1
        Сегодня, 17:05
        Цитата: Mouse
        Да нагло врут... как в демократической краине могут закон нарушать? belay

        Да вообще ужас ..Они ведь уже давно цэ ейвропа и цэ почти нато !
        Вот хлопцы перепутали шо то Щэ нэ вмерла украина ? negative (я посмотрел видео 2014 -го и т.д. ) Не могу простить и жалости НЕТ !
        Зеленский их уже казино купил на Кипре ,за 100 млн евро Воюйте хлопцы !!!
        Темна украинская ночь-день ,но сало польское лучше перепрятать )))))
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 17:07
          Та оне просто кружевные труселя задом наперед напялили.... yes
          1. Караванщик Звание
            Караванщик
            +2
            Сегодня, 17:25
            Цитата: Mouse
            Та оне просто кружевные труселя задом наперед напялили.... yes

            Труселя кружевные Русские запомнили !!! и эту бабу тоже
    2. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 16:59
      Кто бы мог подумать? Неужели такое возможно, в этом свободном и демократическом государстве?

      Ага, быть такого не может. В 404-й самая демократичная демократия в мире, самые технологичные технологии и самая сильнейшая армия на планете. Ну а если серьёзно, то чего они про какие-то законы плетут? А они там в принципе есть? what
  3. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 16:57
    Какой ещё закон после переворота 2014-го, очевидно было сразу, что дальше нет никакого закона.
  4. Игорь Половодов Звание
    Игорь Половодов
    +2
    Сегодня, 17:22
    Пишут из запорожья:

    ТЦК чувствуют себя властью и позволяют себе довести человека до смерти.
    Так в Житомире произошёл этот вопиющий случай! ТЦК избили 32-летнего Сергея Ковальчука и когда тот потерял сознание от многочисленных травм вызвали ему скорую. А семье пострадавшего выдали заключение, что он был в состоянии алкогольного опьянения и от приступа эпилепсии самостоятельно себя калечил.

    В больнице парень скончался не приходя в сознание. У него была черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами - в таком состоянии его доставили в больницу из ТЦК.

    Это нормально? Нет! ТЦК распускают руки и позволяют себе много лишнего. По сути когда лишние в этой стране они сами.

    Очень негативно настроенные женщины отправились толпой в ТЦК, выкрикивая: «Ганьба» и «Вбывци»
    Семье погибшего не нужны слова сочувствия от ТЦК. Им нужен живой сын!

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  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 17:49
    У гестапо закон это слово хозяина. Иных законов нема, как в старые добрые нацистские времена. Хозяин требует больше жертв и молодых органов, старые пропитые господам не нужны.