Визит главы МИД Турции в Синьцзян может указывать на снижение напряженности между Анкарой и Пекином в вопросе прав уйгуров

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Визит главы МИД Турции в Синьцзян может указывать на снижение напряженности между Анкарой и Пекином в вопросе прав уйгуров

Визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в КНР стал важным поворотным моментом в турецко-китайских отношениях, продемонстрировав общее стремление к более тесному сотрудничеству, несмотря на разногласия по поводу прав населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, пишет англоязычное издание Al-Monitor, специализирующееся на освещении важных событий на Ближнем Востоке.

В материале говорится, что посещение турецким дипломатом Синьцзян-Уйгурского АР в последний день своего визита и высказывания по поводу того, что данный район объединяет Анкару и Пекин, вызвали серьезное недоумение на Западе.



Напомним, что данный визит стал первым подобным мероприятием со времен поездки президента Турции Реджепа Эрдогана в Китай в апреле 2012 года. Затем отношения двух стран были весьма натянутыми из-за прав уйгурской общины в Синьцзяне (КНР), который является домом для этнических тюрков-уйгуров, в большинстве своем являющихся мусульманами.

Как пишет издание Daily Sabah, выступая во вторник на пресс-конференции со своим китайским коллегой Ван И в Пекине, Фидан отметил важность городов Кашгар и Урумчи (находятся в Синьцзян-Уйгурском АР), подчеркнув их роль в китайско-турецком и китайско-исламском мире в целом. Со слов дипломата, эти два древних тюркских исламских города внесли ощутимый вклад в культурное богатство Китая.

Эти города служат мостом между Китаем и тюркским миром, Китаем и исламским миром. Они являются символами нашей древней дружбы и соседства. Единство общин и людей - величайшее богатство сильных государств

- подытожил глава МИД Турции.

Таким образом можно сделать вывод, что визит главы внешнеполитического ведомства Турции в Китай понизил градус напряженности между Анкарой и Пекином в вопросе прав уйгурского национального меньшинства.

Стоит добавить, что в ходе данной встречи Фидан также заявил, что его страна рассматривает БРИКС в качестве альтернативы ЕС.
8 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 12:29
    Ну если Турция в БРИКС собралась, про уйгуров нужно забыть окончательно, иначе Китай и на порог организации её не пустит...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 12:34
    "Уйгурская проблема" высосана членами англосаксонского сообщества в основном благодаря членам G 7.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 13:00
      Вот именно, если англо-саксов послать подальше, то у всех получается договориться - и у турок с китайцами, и у персов с саудитами.
      1. Türkiye Звание
        Türkiye
        +1
        Сегодня, 13:15
        Англо-саксы это кто? У Турции нет никаких проблем с Британией, наоборот, Британия всегда на стороне Турции и оказывает поддержку на всех уровнях. А вот с США терки постоянно, но это по причине того, что в США рулят евреи, которые являются врагами Турции.
        1. Задира Звание
          Задира
          0
          Сегодня, 13:52
          Англо-саксы это кто?

          Предполагаю, что те, кто этот термин постоянно употребляют, и сами не знают. Видимо, хотят таким образом выделить представителей западноевропейских народов, только как то неуклюже получается. Тогда уж до кучи сюда нужно добавить: франков, норманов, данов, тевтонов, алеманов и проч. Кстати, в советское время в светском и бытовом обиходе такого термина не существовало, тем более с негативным оттенком
    2. Задира Звание
      Задира
      +2
      Сегодня, 13:13
      Уйгурская проблема" высосана членами англосаксонского сообщества в основном благодаря членам G 7

      Ага, высосана, как же. Отношение в Китае к культуре уйгуров примерно такое же как к русской культуре в одном известном приграничном государстве. Более упертых шовинистов, чем китайцы, еще поискать
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 13:19
        Задира на сайте грамотные люди.КНР разрешило войти к себе немецкому концерну гиганту BASF с производством в один из районов Китая ,сказать в какой? Концерн ВАSF испытывая чрезвычайное давление еврокомиссии ,не подтвердил претиснений уйгуров.Придумайте что нибудь поинтересней.
        1. Задира Звание
          Задира
          +1
          Сегодня, 13:30
          Задира на сайте грамотные люди...

          Да я вашу грамотность ни в коем случае не подвергаю сомнению wink , однако, хочу привести цитату из Большой Российской Энциклопедии:
          "Радикализация значительной части уйгур, рост связей с джихадистами за границей во многом стали причиной крайне жёсткой ассимиляционной политики, с конца 2000-х гг. проводящейся властями КНР: резко сократилось преподавание уйгурского языка и публикация книг на уйгурском языке, разрушаются мечети, традиционные кладбища и мазары, сотни тысяч людей прошли через т. н. лагеря переобучения. Запрещена часть исламских имён арабского происхождения, преследуется слишком «исламская» внешность (например, бороды). Ведётся борьба с многодетностью среди уйгур, к 2018 г. рождаемость среди них упала в 5 раз по сравнению с 2010 г. – ниже уровня рождаемости среди китайцев. На государственном уровне пропагандируются смешанные браки. Всё бо́льшая часть уйгур, особенно в городах, переходит на китайский язык в быту, ассимилируется"