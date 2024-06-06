Визит главы МИД Турции в Синьцзян может указывать на снижение напряженности между Анкарой и Пекином в вопросе прав уйгуров

Эти города служат мостом между Китаем и тюркским миром, Китаем и исламским миром. Они являются символами нашей древней дружбы и соседства. Единство общин и людей - величайшее богатство сильных государств

Визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в КНР стал важным поворотным моментом в турецко-китайских отношениях, продемонстрировав общее стремление к более тесному сотрудничеству, несмотря на разногласия по поводу прав населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, пишет англоязычное издание Al-Monitor, специализирующееся на освещении важных событий на Ближнем Востоке.В материале говорится, что посещение турецким дипломатом Синьцзян-Уйгурского АР в последний день своего визита и высказывания по поводу того, что данный район объединяет Анкару и Пекин, вызвали серьезное недоумение на Западе.Напомним, что данный визит стал первым подобным мероприятием со времен поездки президента Турции Реджепа Эрдогана в Китай в апреле 2012 года. Затем отношения двух стран были весьма натянутыми из-за прав уйгурской общины в Синьцзяне (КНР), который является домом для этнических тюрков-уйгуров, в большинстве своем являющихся мусульманами.Как пишет издание Daily Sabah, выступая во вторник на пресс-конференции со своим китайским коллегой Ван И в Пекине, Фидан отметил важность городов Кашгар и Урумчи (находятся в Синьцзян-Уйгурском АР), подчеркнув их роль в китайско-турецком и китайско-исламском мире в целом. Со слов дипломата, эти два древних тюркских исламских города внесли ощутимый вклад в культурное богатство Китая.- подытожил глава МИД Турции.Таким образом можно сделать вывод, что визит главы внешнеполитического ведомства Турции в Китай понизил градус напряженности между Анкарой и Пекином в вопросе прав уйгурского национального меньшинства.Стоит добавить, что в ходе данной встречи Фидан также заявил, что его страна рассматривает БРИКС в качестве альтернативы ЕС.