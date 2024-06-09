Два тысячелетия и полтора столетия крымского вина. От первой лозы до наших дней
Светлой памяти князя Голицына
Сейчас много говорится о развитии в Крыму агропрома, в том числе и виноделия. Эта отрасль была всегда в Крыму одной из профилирующих в сельском хозяйстве. Начнем разговор о крымском виноградарстве с истории.
Существует распространенное заблуждение о том, что крымское виноградарство стало развиваться только в конце XIX века при участии русских дворян, например, прославленного князя Льва Сергеевича Голицына. В действительности это справедливо только для субтропиков Южного берега и Севастополя.
Славный город-порт с его гераклейским климатом, переходным от умеренного к субтропическому – вообще отдельная тема, которую нам ещё только предстоит рассмотреть. В регионах ЮБК и Севастополя с окрестностями когда-то успешно акклиматизировали теплолюбивые европейские сорта, тогда как аборигенные сорта Горного и Степного Крыма были отодвинуты на второй план.
Сыграла роль в первую очередь довольно-таки (а точнее – совершенно) непредсказуемая зима по ту сторону Крымской яйлы. С этим, кстати, связано и ещё одно заблуждение, на которое сильно обижаются крымские татары: мол, в мусульманском Крымском ханстве был сухой закон, и виноградарство было в полном упадке.
Спросите у татарина...
На самом деле существуют четыре исторических факта, которые свидетельствуют об обратном.
Во-первых, это то, что запрет на употребление алкоголя соблюдало в основном простонародье. Среди знати нравы были гораздо более либеральные, и вино в этих кругах пили весьма охотно, примерно же к концу XIX века алкоголь стали потреблять едва ли не все, причём далеко не всегда умеренно.
Так вели себя как представители простого крымско-татарского пролетариата, так и крестьяне – поголовно правоверные мусульмане. Правда, по каким-либо случаям, чаще – на свадьбах, тогда как запрет выпивать на поминках среди мусульман Крыма (за исключением цыган – аювджи) сохраняется до сих пор.
Во-вторых, виноград, особенно аборигенных сортов, в крымско-татарской кухне используется не только для виноделия. В первую очередь из него готовят пекмез – густое и питательное варево из фруктового сока. Самый полезный для здоровья, вкусный и дорогой пекмез в Крыму делают из чёрной шелковицы.
Однако он и готовится дольше и сложнее, и сырьё для него собирать довольно затратно – урожайность у шелковицы ниже, чем у винограда, собирать сложнее, ягоды мельче. Из винограда, соответственно, пекмез получается с меньшими затратами.
Третий момент – население Крымского ханства и находившегося под османским владычеством Южного берега Крыма состояло далеко не только из мусульман. Там жили и потомки генуэзцев, принявшие ислам и перешедшие на крымско-татарский язык, но сохранившие как одну из профилирующих отраслей виноградарство.
С ними соседствовали православные потомки греческих колонистов – урумы и румеи, а также армяне, для которых вино было традиционным напитком. Были в Крыму и весьма многочисленные иудеи – караимы и крымчаки, куда же без них там, где процветает торговля. Последние чаще пили слабоалкогольную бузу из проса, но по праздникам могли и кошерным вином развлечься.
Ну и, наконец, четвертый и главный факт – названия аборигенных сортов винограда исключительно крымско-татарские: Эким Кара, Джеват Кара, Сары Пандас, Кок Пандас, Сары Кабак. В результате того, что в царское время селекцией сортов в Крыму занималась исключительно аристократия, у которой представление о Крыме ограничивалось только ЮБК, часть аборигенных сортов безвозвратно исчезла.
И случилось такое только потому, что этими сортами никто не занимался, сами же хранители наследия, крымские татары, были сконцентрированы к тому времени в основном на юге полуострова. Северный Крым заселялся славянскими народами, немцами и евреями, не сразу разобравшимися со спецификой местного сельского хозяйства.
...Или у грека
Греческое население Крыма к тому времени уже было в полном составе депортировано в Мариуполь. Переселённые после Русско-турецких войн в Крым греки, армяне и болгары точно так же, как и остальные, в местных сортах винограда не сильно разбирались, а иногда и брезговали использовать их в пищу, пытаясь выращивать исконные сорта своих регионов, что не всегда удавалось.
Но настоящий удар по виноградарству на полуострове был нанесён после массовых депортаций 40-х годов уже XX века, когда население Крыма значительно уменьшилось, и пока власти не стали активно заселять туда русских и украинцев, сельским хозяйством там вообще некому было заниматься.
Табуны одичавших лошадей, голодные бездомные собаки, родники и колодцы, загаженные и засыпанные как самими депортантами в отместку, так и выселявшими их сотрудниками силовых структур, стали характерными чертами крымских сел, особенно в горной зоне.
Эксперименты по восстановлению аборигенных сортов крымского винограда начались только в советское время, когда из-за быстрого роста населения Крыма появился спрос на дешёвые сорта вина. Тем не менее даже тогда местные виноградари продолжали называть аборигенный виноград закрепившимся еще в царское время обидным словом «сортосмесь».
Из центров виноградарства времён Крымского ханства в результате сохранились только Судакский район и ряд западных долин полуострова.
Ситуация стала несколько налаживаться после присоединения Крыма к России, когда возникшие экономические проблемы просто уже вынудили учёных изобретать для жителей полуострова новые виды заработка.
Что не съели и не выпили аборигены?
В результате специалисты института виноградарства и виноделия ВНИИВиВ «Магарач» собрали коллекцию из 73 аборигенных сортов, хотя утверждают, что всего их было не менее 110. В «Массандре» в настоящий момент выращивается не так много – всего 11 аборигенных сортов.
Тем не менее профессиональным селекционерам до сих пор, даже уже при современной России, не удаётся победить устойчивый снобизм крымских виноградарей. Об этом свидетельствуют хотя бы довольно абсурдные данные по площадям селекционированных на основе аборигенного винограда сортов.
Характерно, что они, вообще-то, выводились специально для Крыма не только на самом полуострове, но и в целом по России – на Кубани, в Ставрополье, Ростовской области и в республиках Северного Кавказа. Приведём лишь простенькую статистику по сортам:
«Первенец Магарача»: в самом Крыму – 26,5 Га, всего по РФ – 3 681 Га;
«Подарок Магарача»: в самом Крыму – 30,5 га, всего по РФ – 970 га;
«Цитронный Магарача»: в самом Крыму – 54 га, всего по РФ – 527 га.
Ситуация, согласитесь, явно ненормальная. Одна из причин ее возникновения – запрет на дотацию посадок «сортосмесей», сформировавшийся ещё в украинское время. В других виноградарских регионах России такого запрета нет и быть не может.
Необходимость реабилитации виноградников из аборигенных сортов вызвана прежде всего их устойчивостью к местным природным условиям. Нельзя забывать также и полное отсутствие опасности завоза из других регионов вместе с саженцами филлоксеры и болезней, которые характерны для европейских и американских сортов винограда.
В Крыму, как известно, все эти пакости не наблюдались вплоть до акклиматизации в царское время этих самых сортов. Ко всему прочему, сегодня санкционная политика сильно затрудняет импорт в Крым саженцев из западных стран, и именно поэтому усилия виноградарей по развитию местных сортов сейчас актуальны как никогда.
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