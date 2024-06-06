Над Чёрным морем, к югу от Крыма, появился очередной американский БПЛА RQ-4B Global Hawk

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Над Чёрным морем, к югу от Крыма, появился очередной американский БПЛА RQ-4B Global Hawk

Военно-воздушные силы США продолжают ведение разведки в воздушном пространстве над Черным морем. Сегодня в сторону Черного моря вылетел очередной беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk.

Данные беспилотники используются американским командованием для сбора разведывательной информации о российских военных объектах в Крыму и о перемещениях военных кораблей в Черном море. 4-5 июня 2024 г. над Черным морем долго летал БПЛА RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE 12.



Беспилотный летательный аппарат, появившийся сегодня над Черным морем, имеет позывной FORTE 14. Ранее БПЛА поднялся в воздух с авиационной базы «Сигонелла» на итальянском острове Сицилия, используемой военно-воздушными силами США.

Он взял курс на Черное море, а чуть позже появился над черноморской акваторией. Судя по всему, американское командование не желает даже на сутки оставлять Черное море без контроля своих разведывательных беспилотников.


Как следует из данных ресурса Flightradar в режиме реального времени, беспилотник в настоящее время уже находится над Черным морем, к югу от побережья Крыма. Вчера мы сообщали, что беспилотник с позывным FORTE 12 провел над Черным морем вдвое больше времени, чем обычно.

Известно, что разведывательные данные, получаемые беспилотными летательными аппаратами, американские военные затем передают командованию ВСУ. Украинские формирования, руководствуясь полученной информацией, пытаются проводить диверсии и атаки против российских военных объектов. Фактически американские военно-воздушные силы, передавая им данные, оказывают прямое содействие в осуществлении атак против российских объектов в Крыму.
41 комментарий
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  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 12:17
    Сбивать будут ? Вот ведь вопрос
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +6
      Сегодня, 12:21
      FoBoss VM hi, нет не будут, как летали так и летают.
    2. Комментарий был удален.
    3. кредо Звание
      кредо
      -1
      Сегодня, 12:24
      Сбивать будут ?

      Похоже что это право мы оставили хуситам. sad
    4. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +4
      Сегодня, 12:56
      зачем бессмысленные посты писать в каждой теме? до этого писали тоже самое про мосты через днепр
      1. Кран Звание
        Кран
        0
        Сегодня, 14:18
        зачем бессмысленные посты писать в каждой теме? до этого писали тоже самое про мосты через Днепр
        .....
        Надо крестики зарабатывать и демонстрировать активность. От этого зависит оплата.Иначе зачем сидеть сутками под каждой новостью.
    5. alexoff Звание
      alexoff
      -3
      Сегодня, 13:02
      А вы на картинке не видите, что беспилотник красную линию чертит? Для кого? Для нас, конечно
    6. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 14:39
      ну да,
      to hit or not to hit - that is the question.)
      (бить или не бить - вот в чём вопрос.)
    7. mitlantecutli_zen Звание
      mitlantecutli_zen
      0
      Сегодня, 15:08
      Nunca lo harán, Putin no es Stalin. Esperen nuevos bombardeos con misiles gringos, franceses o de la Pérfida Albión.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 12:17
    Судя по реакции нашего руководства,ну и пусть себе летает am
  3. BecmepH Звание
    BecmepH
    -2
    Сегодня, 12:19
    Будет пропадать из виду? Ждём.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:24
      ВесmepH hi, будет, тренеруются и новые тактики нарабатывают, дальше будет только хуже.
      1. BecmepH Звание
        BecmepH
        +2
        Сегодня, 13:46
        Цитата: Ропот 55
        ВесmepH hi, будет, тренеруются и новые тактики нарабатывают, дальше будет только хуже.

        Надеюсь,пин-дос-ам хуже будет? Пора уже прекращать миндальничать с ними.
        Прикольно. Медведев назвал американцев кличкой во всеуслышание, а на сайте это слово не проходит(( Пришлось написать по слогам
        1. Egeny Звание
          Egeny
          0
          Сегодня, 14:40
          .............толерантные, однако.)
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:21
    Интересно ,что мы разворачиваем на северном побережье Чёрного моря.Я догадываюсь - но не скажу.Пусть бошки ломают. bully
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +12
      Сегодня, 12:33
      Неужели пляжные лежаки? lol
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 12:37
        Их интересуют время развёртывания " пляжных лежаков" в боевое.Скажем так. drinks
  5. russ71 Звание
    russ71
    +9
    Сегодня, 12:24
    Что засуета???!!!
    Они там ПОСТОЯННО летают!!!
    И не только они.... вдоль украинской границы постоянно летают разведкики...
    1. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      +5
      Сегодня, 12:37
      Кто-то открыл для себя сервис Flightradar24 и узнал, что на нём можно видеть американские беспилотники.
  6. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 12:27
    Надо иметь БПЛА прилипалу, который бы совершал недопустимые маневры.
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 12:36
      который бы совершал недопустимые маневры


      БПЛА насильник lol
    2. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 14:42
      ....прилипалу с верёвочкой....)
  7. Mike777 Звание
    Mike777
    -1
    Сегодня, 12:32
    Russian military is learning how to blind RQ-4B Global Hawk unmanned aerial vehicle, if you shoot them down how do you learn how to blind them
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 14:21
      Цитата: Mike777
      Russian military is learning how to blind RQ-4B Global Hawk unmanned aerial vehicle, if you shoot them down how do you learn how to blind them

      ПЕРЕВОД С ангийского.
      Цитата: Mike777
      Российские военные учатся ослеплять беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk, если вы его собьете, как вы научитесь ослеплять его

      Чтобы ослепить вражеский БЛА с земли, российским ВС силам придётся выдать противнику расположение своей наземной мощной установки излучения по подавлению разведывательной аппаратуры вражеского БЛА. Проще подавлять её не с земли, а с самолёта по близости от вражеского БЛА. Но это тоже чревато сообщением врагу через его БЛА о координатах расположения российского военного аэродрома, с которого наш самолёт вылетел.
      Как с этим быть России и что с этим ей делать?

      In order to blind an enemy UAV from the ground, the Russian Armed Forces will have to give the enemy the location of their ground-based powerful radiation installation to suppress the reconnaissance equipment of the enemy UAV. It is easier to suppress it not from the ground, but from an airplane in the vicinity of an enemy UAV. But this is also fraught with informing the enemy through his UAV about the coordinates of the location of the Russian military airfield from which our plane took off.
      How should Russia deal with this and what should it do about it?
  8. al3x Звание
    al3x
    +10
    Сегодня, 12:35
    Да пофиг уже на него. Когда собьют, тогда и пишите. Каждый день статья про очередной полёт этого дрона появляется с целью поднять просмотры и развести срач в комментах.
  9. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 12:35
    "Санта_Барбара" с "Хоуком" в главной роли бесконечна. Так и будем беспомощно смотреть и обсуждать каждый пук этого беспилотника или же в конце концов приводним его на хрен?!
    1. Игорь Викторович Звание
      Игорь Викторович
      +2
      Сегодня, 12:41
      В ответ получим такой гемор, а на его место прилетит другой в течение часа.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        -1
        Сегодня, 13:32
        Гемор прекрасно вырезается.)
  10. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 12:35
    Тот же Ким (я далеко не поклонник чучхе) сбил бы и не "парился бы". Где Россия и где КНДР.
    1. Игорь Викторович Звание
      Игорь Викторович
      +2
      Сегодня, 12:40
      Кого бы он сбил? Летательный аппарат ВС чужой страны, летающий в нейтрале? Вы далеко не его поклонник, а он далеко не идиот. И уж поверьте дронов ЮК и амерских в нейтрале около КНДР гораздо больше чем у нашего крыма! Так что лучше жуйте!
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 12:53
        Когда Трамп "приплыл" к берегам Северной Корее, Ким предупредил без всяких "красных линий" - отвалите или влуплю. И что характерно, к словам Кима прислушались.
  11. Million Звание
    Million
    -1
    Сегодня, 12:40
    Очередной щелбан Кремлю от заокеанских партнеров.
    Интересно,родственники или члены семей некоторых наших правителей все еще имеют гражданство стран НАТО?
  12. Piramidon Звание
    Piramidon
    +1
    Сегодня, 12:48
    Над Чёрным морем, к югу от Крыма, появился очередной американский БПЛА RQ-4B Global Hawk

    Ну и какая это новость? Это уже стало обыденностью. Новостью будет сообщение, что он не появился в ожидаемое время, ну, или в самом лучшем случае - упал в Черное море.
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 12:49
    там еще посейдон со стороны румынов болтается
  14. Галеон Звание
    Галеон
    +1
    Сегодня, 13:04
    Похоже, кто-то из пишущих новости на ВО открыл для себя сайт флайтрадара, и будет регулярно писать о полетах разведчиков. Товарищ! Они постоянно в воздухе, не останавливайтесь в писанине! Разведка США и НАТО непрерывна, это их принцип!
    Вот вам еще один трекер недельной давности в коллекцию
  15. Физорг Звание
    Физорг
    0
    Сегодня, 13:14
    Цитата: Million
    Очередной щелбан Кремлю от заокеанских партнеров.
    Интересно,родственники или члены семей некоторых наших правителей все еще имеют гражданство стран НАТО?

    Для таких моментов и выкладывают.
  16. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 14:00
    Судя по всему, американское командование не желает даже на сутки оставлять Черное море без контроля своих разведывательных беспилотников.

    Это российское командование не желает публично признать, что разведка целей, передача разведданных для уничтожения российских объектов и граждан и есть угроза государственности РФ. Им уже и в Кремль «намёки» присылали, а они всё почивают в анабиозе.
    Слава КПСС Единой России!
  17. Moskit Звание
    Moskit
    -1
    Сегодня, 14:14
    В реальном времени! Почему он все летает!
  18. sub307 Звание
    sub307
    0
    Сегодня, 14:22
    "Известно, что разведывательные данные, получаемые беспилотными летательными аппаратами, американские военные затем передают командованию ВСУ. Украинские формирования, руководствуясь полученной информацией, пытаются проводить диверсии и атаки против российских военных объектов. Фактически американские военно-воздушные силы, передавая им данные, оказывают прямое содействие в осуществлении атак против российских объектов в Крыму."

    И..."чё"...? feel
    Ах...,да, тут "давеча" ВВП пообнщал подумать об "ассимитричном" ответе..., в смысле - о передаче нашего каккого то вооружения, каким то таинственным силам - заинтересантам в нанесении "страшной обиды" англосаксам "со товарищи"....
    "Свежо предание..."...однако. winked
    Это не Хуситы..."часом"...? Или Хезбола из Газы...? Из тех, кто поближе к материковым "штатам" и прочим НАТОвцам, чего то в мстители "за нас" - никто осбо не стремиться. ВВП обещал подумать..., уже обнадёживает. winked
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 14:40
      Вот и ДАМ...вторит...

      "Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает тан со товарищи своими врагами. Их враг США, значит, нам они – друзья

      - подчеркнул зампред Совбеза РФ."

      О таинственные наши "други", "третьи лица"..."пусть США и их союзники", так их перетак, почувствуют наконец.., ибо нам, в силу того сего, слабо как то самим... своё оружие применить! recourse
  19. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 14:48
    К чему сея заметка? Возбудить "экспертов" ВО, до невменяемости? Ведь ответ на сей американский "вызов" лежит в "плоскости" банальной теории вероятности: 50% на 50%... Т. е. или его (дрон) собьют, по - тихому, или дрон, опять выполнит своё полётное задание, в полном объёме, с выключенным транспондером, под "прикрытием" гражданских бортов стран ЕС... Одно беспокоит: как комариная "толчия", к вечеру - жди хорошей погоды, так и "дроновая толчия" над Чёрным морем - к планируемому массированному удару по Крыму... Или, не дай Бог, по Крымскому мосту... К сожалению, всё, ЭТО, начинает переходить в область "народных примет".... Пока, данная "примета," продолжает быть в области "рабочих примет", пока Верховный думает о варианте "ассиметричности" ...
  20. ИЛИКО
    ИЛИКО
    0
    Сегодня, 14:59
    НЕ ДАВАТЬ им взлетать: ПОМЕХИ , ОРИЕНТАЦИЯ НЕ ВЕРНАЯ! am