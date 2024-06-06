Над Чёрным морем, к югу от Крыма, появился очередной американский БПЛА RQ-4B Global Hawk
Военно-воздушные силы США продолжают ведение разведки в воздушном пространстве над Черным морем. Сегодня в сторону Черного моря вылетел очередной беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk.
Данные беспилотники используются американским командованием для сбора разведывательной информации о российских военных объектах в Крыму и о перемещениях военных кораблей в Черном море. 4-5 июня 2024 г. над Черным морем долго летал БПЛА RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE 12.
Беспилотный летательный аппарат, появившийся сегодня над Черным морем, имеет позывной FORTE 14. Ранее БПЛА поднялся в воздух с авиационной базы «Сигонелла» на итальянском острове Сицилия, используемой военно-воздушными силами США.
Он взял курс на Черное море, а чуть позже появился над черноморской акваторией. Судя по всему, американское командование не желает даже на сутки оставлять Черное море без контроля своих разведывательных беспилотников.
Как следует из данных ресурса Flightradar в режиме реального времени, беспилотник в настоящее время уже находится над Черным морем, к югу от побережья Крыма. Вчера мы сообщали, что беспилотник с позывным FORTE 12 провел над Черным морем вдвое больше времени, чем обычно.
Известно, что разведывательные данные, получаемые беспилотными летательными аппаратами, американские военные затем передают командованию ВСУ. Украинские формирования, руководствуясь полученной информацией, пытаются проводить диверсии и атаки против российских военных объектов. Фактически американские военно-воздушные силы, передавая им данные, оказывают прямое содействие в осуществлении атак против российских объектов в Крыму.
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