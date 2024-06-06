Financial Times: китайские военные стараются привлечь лётчиков из стран Запада в качестве инструкторов
Китайские военные стараются привлечь пилотов из стран Запада в качестве инструкторов. С их помощью НОАК намерена обучать свой летный персонал.
Как сообщает британская газета The Financial Times, такая информация содержится в предупреждении международного разведывательного сообщества Five Eyes, куда входят спецслужбы США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
По утверждению разведчиков, Китай при помощи иностранных летчиков и авиационных техников намерен получить дополнительные знания о западной авиации и тактических приемах вооруженных сил стран Запада.
Национальный центр контрразведки и безопасности США (NCSC) и его партнеры по Five Eyes опасаются, что китайцы продолжают вербовать пилотов и авиатехников из Соединенных Штатов и других государств НАТО, несмотря на попытки заблокировать такую практику.
- утверждает директор NCSC Майкл Кейси.
Издание утверждает, что работу по вербовке западных пилотов китайские военные проводят еще с 2012 года. Активную роль в этом принимала участие, среди прочих, Академия летных испытаний Южной Африки. Западные разведывательные службы раскрыли ее роль в 2022, после чего был предпринят ряд соответствующих мер, которые бы затруднили деятельность НОАК в данном направлении. Но полностью пресечь ее пока не удается.
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