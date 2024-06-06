Financial Times: китайские военные стараются привлечь лётчиков из стран Запада в качестве инструкторов

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Financial Times: китайские военные стараются привлечь лётчиков из стран Запада в качестве инструкторов

Китайские военные стараются привлечь пилотов из стран Запада в качестве инструкторов. С их помощью НОАК намерена обучать свой летный персонал.

Как сообщает британская газета The Financial Times, такая информация содержится в предупреждении международного разведывательного сообщества Five Eyes, куда входят спецслужбы США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.



По утверждению разведчиков, Китай при помощи иностранных летчиков и авиационных техников намерен получить дополнительные знания о западной авиации и тактических приемах вооруженных сил стран Запада.

Национальный центр контрразведки и безопасности США (NCSC) и его партнеры по Five Eyes опасаются, что китайцы продолжают вербовать пилотов и авиатехников из Соединенных Штатов и других государств НАТО, несмотря на попытки заблокировать такую практику.

Чтобы преодолеть свои недостатки, НОАК Китая агрессивно набирает западных военных специалистов для обучения своих летчиков, используя частные фирмы по всему миру, которые скрывают свои связи с НОАК и предлагают новобранцам непомерные зарплаты

- утверждает директор NCSC Майкл Кейси.

Издание утверждает, что работу по вербовке западных пилотов китайские военные проводят еще с 2012 года. Активную роль в этом принимала участие, среди прочих, Академия летных испытаний Южной Африки. Западные разведывательные службы раскрыли ее роль в 2022, после чего был предпринят ряд соответствующих мер, которые бы затруднили деятельность НОАК в данном направлении. Но полностью пресечь ее пока не удается.
23 комментария
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  1. russ71 Звание
    russ71
    -2
    Сегодня, 12:26
    Бред!
    И чеу могут они научить???
    Боевого опыта нет... да и техника другая...
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 12:34
      Цитата: russ71
      Бред!
      И чеу могут они научить???
      Боевого опыта нет... да и техника другая...

      Они повторяют то чему их учили ,тактике боя ,решение проблем в бою ,маневры ,применение доп оборудование ,стандарты стран НАТО в авиации.
      На этом основании вырабатывают технологию противодействия
    2. HAM Звание
      HAM
      -1
      Сегодня, 12:35
      Нуу,потенциального противника надо знать,китайцы,видимо,исходят из этого...
    3. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      -1
      Сегодня, 12:43
      И чеу могут они научить???
      Помнится в 90х Китай также активно привлекал иностранных специалистов для развития своей экономики. Прошло 30 лет и Китай стал первой экономикой мира. Значит смысл есть, раз они этим занимаются. А вот Великая Энергетическая Держава, за этот же период времени даже свои автомобили разучилась делать.
      1. isv000 Звание
        isv000
        -1
        Сегодня, 13:21
        Цитата: Gomunkul
        И чеу могут они научить???
        Помнится в 90х Китай также активно привлекал иностранных специалистов для развития своей экономики. Прошло 30 лет и Китай стал первой экономикой мира. Значит смысл есть, раз они этим занимаются. А вот Великая Энергетическая Держава, за этот же период времени даже свои автомобили разучилась делать.

        Китай стартовал с богатого советского наследия. Далее китайские товарищи тупо копировали всё и вся, посылая всех лесом вместе с их авторскими правами и, только потом, для проформы и "соблюдения приличий", были приглашены "иностранные специалисты", чтобы легализировать то, что к тому времени нарыли и модернизировали...
        Нам на герб надо ещё жареного петуха присобачить - пока не клюнет мы не пошевелимся... hi
        1. Gomunkul Звание
          Gomunkul
          -2
          Сегодня, 13:35
          Китай стартовал с богатого советского наследия.
          Если советское наследие на тот период времени не нужно было ни кому в нашей стране, то Китай смог использовать это наследие для собственного развития. Но кто им помогал это наследие претворять в жизнь? Вот один из примеров:
          Дмитрий Ситливый, 85-летний российский инженер, уже больше двадцати лет работает в химической промышленности в Китае и давно является обладателем китайской "грин-карты".
          В 1992 году, будучи старшим инженером Российского научного центра "Прикладная химия", Дмитрий приехал в город Цюйчжоу в провинции Чжэцзян, чтобы занять пост руководящего инженера и заместителя директора химической компании по производству фторопласта "Цзюйшэн". Она была основана организацией, в которой он работал, совместно с китайской корпорацией "Цзюйхуа".
          В 1990-х годах, когда производство фторопласта в Китае только зарождалось, высококвалифицированных специалистов было мало. Дмитрий приложил все усилия, чтобы обучить своих китайских коллег. Он рассказывал китайским технологам обо всем, что знал сам: механизме химических реакций, использовании аппаратуры, методологии анализа безопасности и экологических проблем. И постепенно вырастил нескольких талантливых специалистов.

          Так, что мало украсть чью то технологию, нужны ещё и специалисты которые могли бы эту технологию запустить на месте. hi
          P.S/Минус Вам не ставлю, потому, что каждый может заблуждаться.
          1. isv000 Звание
            isv000
            -1
            Сегодня, 13:49
            Цитата: Gomunkul
            Так, что мало украсть чью то технологию, нужны ещё и специалисты которые могли бы эту технологию запустить на месте.
            P.S/Минус Вам не ставлю, потому, что каждый может заблуждаться.

            hi Премного благодарен, благодетель вы наш!
            Д. Ситливый, на которого ссылаетесь, и есть продукт советского наследия, взращенный и вскормленный в СССР.
            Кроме того существовала распространённая практика обучения китайских специалистов на наших предприятиях и НИИ различного профиля.
            Не знать этого может только собиратель кореньев из Папуа - Новой Гвинеи или жертва ЕГЭ. СССР не только помогал Китаю технологиями но и активно обучал будущих инженеров и офицеров...
            А минус ваш засуньте себе туда, куда вам будет приятнее. soldier
            1. Gomunkul Звание
              Gomunkul
              -1
              Сегодня, 13:55
              А минус ваш засуньте себе туда, куда вам будет приятнее.
              Если не хватает аргументов для нормального диалога, в ход идёт хамство.
              1. isv000 Звание
                isv000
                -2
                Сегодня, 14:05
                Цитата: Gomunkul
                А минус ваш засуньте себе туда, куда вам будет приятнее.
                Если не хватает аргументов для нормального диалога, в ход идёт хамство.

                Не хамите да не хамимы будете! hi
                Вы всегда выхватываете из текста только то, что вам кажется самым важным? На приведённые аргументы внимания не обращаете, примеры приводите элементарные и "круглые".
                Вывод: вы - ципсота. negative
                1. Gomunkul Звание
                  Gomunkul
                  -1
                  Сегодня, 14:24
                  Вывод: вы - ципсота.
                  laughing Молодец, разоблачил. С таким же успехом и я могу Вас приравнять к пособникам упомянутой организации следуя логике ваших рассуждений. wink laughing
                  Для информации, основные цели ЦИПСО на российских ресурсах:
                  Как заявляют коллеги, взломавшие украинскую сетку, помимо сеяния паники и распространения дезинформации, их целью в конечном счете было разжечь протестные настроения и спровоцировать граждан России на бунты против власти.
      2. Комментарий был удален.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 12:27
    Россия для Китая тоже Запад... Ну так может баш на баш...??? Они нам самолёты, а мы им пилотов, причём имеющих боевой опыт... Эдак один к одному...
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 13:25
      Цитата: Lev_Russia
      Россия для Китая тоже Запад... Ну так может баш на баш...??? Они нам самолёты, а мы им пилотов, причём имеющих боевой опыт... Эдак один к одному...

      yes С одной поправочкой: пусть прилетают на своих самолётах прямо на Донбасс - научим, покажем и на "Нитке" потренируем как на остров заходить... wink
      1. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 14:57
        Вы забыли, что китайцы как саранча: прилетят и всё сожрут.)
        потом не вымести будет
    2. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 14:55
      привет, сщас низззя, мы ещё своих дальневосточных должны "обкатать" на полях окраины
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 12:28
    Умные люди эти китайцы, делают всё обстоятельно на перспективу и главное, могут за это заплатить сколько нужно. С другой стороны, СВО сейчас так сильно начало менять военное дело, что такие вложения может уже и излишни. Какая нафиг разница чего там тактического умеют натовцы, если в воздухе рои беспилотников.
    А, ещё можно черносотенцев наших попугать. Вот сейчас сговорятся натовцы и китайцы и давай Сибирь захватывать!
    1. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 15:00
      заплатить могут, но не платят, не зря же ВВП "дружину" с собой к "музыканту" гонял
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 12:37
    "Предлагают неимоверные зарплаты. . ."!.Эх говорила мне мама,иди сынок выучись на лётчика,а я ей отвечал,что у меня паукобоязнь,темноты боязнь и стоматологов боязнь. Ведь в темноте могут скрываться неимоверное количество пауков и стоматологов!. . . feel
  5. LiSiCyn Звание
    LiSiCyn
    0
    Сегодня, 12:40
    Новость заезженная... Ещё года 2-3 назад, англы поднимали тему и даже фамилии и звания назывались... Из королевских ВВС.
    Деньги решают всё, особенно большие деньги. А Китай молодцы, уровень технической разведки заставляет восхищаться!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:40
    Военный лётчик НАТО в отставке ,совершенно не страдает патриотизмом.Двойной оклад и вербовочном центре надо ставить " максим" от желающих.
  7. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 12:46
    Киты уже давно спёрли опыт и технологии, как бы там не переживали "разводсообщества" западной банды. Сами им открыли калитку, а теперь плачут на публику.
  8. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 13:11
    Чинцев снова в раскоряку понесло. Не проще ли отправить своих ЛиСиЦин.ых и СиНиЦин.ых на Донбасс?! Где ещё они найдут таких профессиональных инструкторов и такую богатую практику?! request Чему могут научить западные "профессионалы"? Как разбомбить китайское посольство и лагеря беженцев? Как делать массированные налёты на противника, не имеющего толком ни авиации ни ПВО?.. Китай продолжает удивлять: то требуют продажу газа по нашим внутренним ценам, то с Хохляндией готовы сотрудничать во всех(!) областях, теперь у Запада учится собрались...
    С кем вы, дядюшка Си?! Решили наше мороженное колой запить?! Ну-ну... no
  9. sub307 Звание
    sub307
    +1
    Сегодня, 13:55
    Цитата: russ71
    И чеу могут они научить???
    Боевого опыта нет... да и техника другая...

    "...Китай при помощи иностранных летчиков и авиационных техников намерен получить дополнительные знания о западной авиации и тактических приемах вооруженных сил стран Запада." Так понятно...?
  10. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:13
    Financial Times: китайские военные стараются привлечь лётчиков из стран Запада в качестве инструкторов

    так этой новости - годы уже
    китайцы давно "подтягивают" летчиков-"пенсионеров" для получения тактики и стратегии из первых рук