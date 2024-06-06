На вооружении ВСУ замечены первые нидерландские ЗСУ Cheetah PRTL

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На вооружении ВСУ замечены первые нидерландские ЗСУ Cheetah PRTL

На вооружении боевиков киевского режима впервые замечены ЗСУ Cheetah PRTL, являющиеся нидерландской версией немецких Gepard и отличающиеся от них только системами РЛС и СУО. Эти установки в 2013 году были проданы Иордании, однако 60 единиц впоследствии выкуплены США в рамках программы "Инициатива содействия безопасности на Украине". В армии Нидерландов установки этого типа заменены самоходными ЗРК Fennek SWP Stinger.

У украинских формирований в настоящее время образовалась крайне тяжелая ситуация с ПВО. В частности, на некоторых участках фронта потери ПВО ВСУ настолько велики, что между позициями российской армии и областным центром и его ближайшими окрестностями, по некоторым данным, не осталось ни одной установки РЛС. Украинское командование оттянуло практически все оставшиеся установки ПВО в глубину подконтрольной Киеву территории.



Прежде всего, благодаря успешной работе воздушной разведки ВС РФ приближающиеся к линии боевого соприкосновения установки ЗРК боевиков киевского режима, оказывающиеся на расстоянии поражения барражирующих боеприпасов "Ланцет" и других средств, в большинстве случаев удается своевременно выявлять и уничтожать.

На этом фоне полученное Киевом от Запада разрешение сбивать самолеты ВКС РФ на "старых" российских территориях вряд ли окажет существенное влияние на ситуацию на фронте, поскольку с высокой долей вероятности поставленные ВСУ ЗРК будут уничтожены. Однако и говорить о том, что никакого вреда западные комплексы не нанесут, к сожалению, не приходится.
15 комментариев
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  1. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 13:16
    И кто же ими управляет? Неужто свидомые? Не верю!
    Факт участия военных нато против нашей страны для всех уже является само собой разумеющимся.
    1. Октиллион Звание
      Октиллион
      +1
      Сегодня, 13:24
      А что там такого? Обычная ЗСУ. Это же не Strom Shadow.
    2. Караванщик Звание
      Караванщик
      -1
      Сегодня, 14:22
      Цитата: Жнец
      Факт участия военных нато против нашей страны для всех уже является само собой разумеющимся.

      Еще со времен переворота 2014 г..Это стало понятно ...Ставки очень высокие и на кону существование России ,как государства ,ну и Русских ,как национальности..
      Огромные ресурсы брошены западом Там не сотни миллиардов,счет пошел уже на триллионы (это если все включить)
      Россия была есть и будет костью в горле у англосаксов Мы другие для них!
      И главный бой бой впереди еще самый жестокий за всю историю soldier
      Храни Бог Россию и русские дружины
  2. владимир 290 Звание
    владимир 290
    0
    Сегодня, 13:18
    вот и у ствольной зенитной артиллерии намечается возрождение, в связи с необходимостью борьбы с беспилотниками. А то до этого много лет наши ствольные зенитные системы в основном по наземным целям использовали, хотя и достаточно эффективно.
  3. Ларич Звание
    Ларич
    0
    Сегодня, 13:21
    ЗСУ в нынешних реалиях особенно в средних калибрах - применение непонятно. Противу самолетов - не достанут, раньше их разнесут, противу дронов - редки и дороги. Ну разве что в качестве штурмовых систем. Либо средства поражения заменят
  4. Mazunga Звание
    Mazunga
    -8
    Сегодня, 13:22
    из такого чатлаха можно разве что либо сбить кроме кукуразера)))?
  5. эгссп Звание
    эгссп
    0
    Сегодня, 13:22
    Судя по фото - эта Чита копия Гепарда...
    1. Октиллион Звание
      Октиллион
      +1
      Сегодня, 13:27
      ЗСУ Cheetah PRTL, являющиеся нидерландской версией немецких Gepard и отличающиеся от них только системами РЛС и СУО

      Судя по балкенкройцу, на фото именно Гепард
  6. Cartograf Звание
    Cartograf
    0
    Сегодня, 13:33
    Пора Герани реактивными делать. А то не долетят до цели
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 13:52
      Уже есть....
      ‐----------------------------,
  7. Читателль 2013 Звание
    Читателль 2013
    0
    Сегодня, 14:01
    А куда наши Шилки подевались, понятно, что старые, поставить хотя бы у НПЗ, в глубине, запитать от сети или генератора
    Пусть даже и ездить не может и механика нет
    Хоть что-то
  8. km-21 Звание
    km-21
    0
    Сегодня, 14:01
    На вооружении ВСУ замечены первые нидерландские ЗСУ Cheetah PRTL

    А зачем мы называем привычных голландцев непривычными нидерландцами?
    По-прежнему пытаемся угодить "партнерам"?
    1. Читателль 2013 Звание
      Читателль 2013
      -1
      Сегодня, 14:07
      А зачем негров, афроамериканцими
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    -3
    Сегодня, 14:11
    С вольные ЗУ, дело такое, неоднозначно! Когда их много и боеприпасов дофига, могут от части угроз объекты защищать...
    Но объектов много, а то и дофига, где набрать таких ЗУ, в нужном количестве??? Ещё и ракета может прилететь, а её чем сбивать?
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:58
    Представляю сколько сейчас вольные стрелки, навалят балконов в 9 этажных домах Куева