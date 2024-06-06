Украинское подполье сообщило о якобы эвакуации подконтрольной Киеву администрации из Херсона
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Несмотря на обещания Зеленского «воевать до конца» и подготовке ВСУ к новому контрнаступлению, подконтрольные Киеву власти вывозят документацию из прифронтовых городов и эвакуируются сами в преддверии наступления российской армии. Причем это происходит по всей линии фронта, а не только в Харьковской и Сумской областях. Как сообщает украинское подполье, ставленники Зеленского побежали из Херсона.
Подконтрольная Киеву военно-гражданская администрация Херсона активно готовится к эвакуации, сжигая документацию, которая не должна попасть в руки российской армии. Согласно полученной подпольем от местных жителей информации, в последние дни в различных госучреждениях города весьма активно жгут бумаги, в основном в ночное время. Но, как уточнил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сопротивление уже получило доступ к документации в электронном виде и скопировало всё, что необходимо.
Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации. Зря стараются, у нас есть всё в электронном виде.
Как ранее отмечали пророссийские активисты в Херсоне, в город нагнали иностранных наемников на случай начала наступления российских войск именно на этом участке. Иностранцы ведут себя нагло, употребляя алкоголь. Недавно в одном из питейных заведений Херсона произошла стычка англоговорящих боевиков и франкоговорящими. В итоге четверо отправились в госпиталь с пулевыми ранениями.
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