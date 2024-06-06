Украинское подполье сообщило о якобы эвакуации подконтрольной Киеву администрации из Херсона

20
Украинское подполье сообщило о якобы эвакуации подконтрольной Киеву администрации из Херсона

Несмотря на обещания Зеленского «воевать до конца» и подготовке ВСУ к новому контрнаступлению, подконтрольные Киеву власти вывозят документацию из прифронтовых городов и эвакуируются сами в преддверии наступления российской армии. Причем это происходит по всей линии фронта, а не только в Харьковской и Сумской областях. Как сообщает украинское подполье, ставленники Зеленского побежали из Херсона.

Подконтрольная Киеву военно-гражданская администрация Херсона активно готовится к эвакуации, сжигая документацию, которая не должна попасть в руки российской армии. Согласно полученной подпольем от местных жителей информации, в последние дни в различных госучреждениях города весьма активно жгут бумаги, в основном в ночное время. Но, как уточнил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сопротивление уже получило доступ к документации в электронном виде и скопировало всё, что необходимо.



Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации. Зря стараются, у нас есть всё в электронном виде.

- приводит РИА Новости слова Лебедева.

Как ранее отмечали пророссийские активисты в Херсоне, в город нагнали иностранных наемников на случай начала наступления российских войск именно на этом участке. Иностранцы ведут себя нагло, употребляя алкоголь. Недавно в одном из питейных заведений Херсона произошла стычка англоговорящих боевиков и франкоговорящими. В итоге четверо отправились в госпиталь с пулевыми ранениями.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 12:34
    Очень похоже на новости из серии:
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +7
    Сегодня, 12:36
    "Недавно в одном из питейных заведений Херсона произошла стычка англоговорящих боевиков и франкоговорящими. В итоге четверо отправились в госпиталь с пулевыми ранениями."

    "Один моряк-француз, по имени Пенуз, хотел уж было склянки отбивать. Но спор в Кейптауне решает браунинг, и англичане начали стрелять!" laughing
  3. vet Звание
    vet
    -2
    Сегодня, 12:38
    Проблема в том, что укры эвакуируют не только чиновников, но и детей, а также молодых женщин. То есть, России оставляют не просто разрушенные, а пустые и лишенные будущего территории, которые просто некем заселять.
    1. barclay Звание
      barclay
      +3
      Сегодня, 12:46
      Кто захочет- останется. А кто не захочет- на фиг не нужны. Не исключено, что те кто уехал сами вернутся потом, если будет жизнь налажна.
      1. vet Звание
        vet
        0
        Сегодня, 13:09
        Каким образом "не захотевшие" эвакуироваться дети могут остаться? Если за ними пришли и забрали. Бежать в подвал и в лес и становиться беспризорниками? Что касается налаживания жизни, Вы представляете, сколько времени потребуется, чтобы отстроить все разрушенные села и города? А сохранившихся сел и городов в зоне СВО нет, руины.
      2. Елис_С Звание
        Елис_С
        +2
        Сегодня, 13:15
        Не исключено, что те кто уехал сами вернутся потом.

        Мирные беженцы после победы России - все будут ехать домой.
        Главное для них - до нее дожить.
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 12:52
      Уважаю. Сейчас при той массе дерьма в инфополе, очень трудно сохранить разум и логику. Вы ещё смогли.
    3. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +1
      Сегодня, 13:14
      Раньше, до прихода России, там вообще Дикое поле было. И Херсон совсем не древние укры строили и даже не ногайцы с крымскими татарами
      1. Комментарий был удален.
      2. Denissdaf Звание
        Denissdaf
        0
        Сегодня, 14:30
        Туда еще Чичиков собирался уезжать свои дела проворачивать. 200 лет назад эти края были незаселенными.
    4. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 13:59
      Цитата: vet
      Проблема в том, что укры эвакуируют не только чиновников, но и детей, а также молодых женщин. То есть, России оставляют не просто разрушенные, а пустые и лишенные будущего территории, которые просто некем заселять.

      Пахать, косить и перевозить могут и беспилотники. Мирняк, по ком вы скорбите, имел шанс переехать куда хочет и получить там жильё по сертификату, теперь неча скулить. Чем больше пены теперь схлынет тем спокойнее потом будем жить. Один раз на грабли мы уже наступили, проведя амнистию в 1953-м, хватит. Третий год воюем...
    5. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 14:38
      Там была же эвакуация в 22г жетелей Херсона, кто хотел в сторону РФ. Забыли что ли?
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 12:53
    Недавно в одном из питейных заведений Херсона произошла стычка англоговорящих боевиков и франкоговорящими. В итоге четверо отправились в госпиталь с пулевыми ранениями.

    Всё по классике, как в старой песне. laughing

    Зайдя в тот ресторан, увидев англичан,
    Французы стали все разозлены.
    И кортики достав, забыв морской устав,
    Они дрались, как дети сатаны.

    Но спор в Кейптауне решает браунинг,
    И англичане начали стрелять.
    Война пришла туда, где можно без труда
    Найти себе и женщин, и вина.
  5. УАТ Звание
    УАТ
    +4
    Сегодня, 12:55
    Уважаемый автор заголовка данного сообщения, объясните на русском языке, что такое "якобы эвакуация "?
    1. Розмари Звание
      Розмари
      0
      Сегодня, 14:17
      Цитата: УАТ
      Уважаемый автор заголовка данного сообщения, объясните на русском языке, что такое "якобы эвакуация "?


      "Якобы" в данном случае, это частица, указывающая на сомнение автора в достоверности приведенного высказывания.
      "Он изложил Бромбергу в высшей степени загадочную и чертовски соблазнительную легенду, которую он якобы собрал по крупицам, не брезгуя даже самыми малодостоверными слухами".
      А. и Б. Стругацкие, Жук в муравейнике.
  6. Single-n Звание
    Single-n
    +7
    Сегодня, 13:45
    А счего это они эвакуируются? ВС РФ скоро год как крынки осаждает. Мостов нет. Дамбе хана. КАк снабжать десант? Да и есть ли на чем его высаживать?
    Сказки какие то. Я бы еще поверил бы в эвакуацию из Славянска. Но из Херсона. А из Одессы не бегут?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -2
      Сегодня, 14:00
      С Крынок на Харьков всу перебросили
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 13:59
    Да пора им вроде уматывать. Думаю у наших созрел план форсирования Днепра в районе Херсона. По крайней мере острова в одном районе, где вброд можно перейти после разрушения плотины, взяли.
    1. Yakut Звание
      Yakut
      0
      Сегодня, 14:36
      Сейчас не ВОВ, когда на плацдармы умудрялись танковые армии протаскивать под носом у немцев. В нынешних реалиях через Днепр незамеченным проскочить невозможно. украинцы вон год почти об Крынки убиваются. Думаете они нам что то похожее устроить не смогут.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 14:38
        Незнаю. Но острова зачем-то отбили.
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 14:44
        И под Угледаром вот-вот что-то начнётся. Но это не оперативная информация. Это судя по действиям. И это да. Просто - мои домыслы