Тайвань готовится использовать против кораблей ВМС НОАК безэкипажные катера собственной разработки

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Тайвань готовится использовать против кораблей ВМС НОАК безэкипажные катера собственной разработки

Тайвань намерен последовать примеру Украины и использовать против кораблей ВМС НОАК безэкипажные катера. Первый морской беспилотник-камикадзе собственной разработки представила тайваньская компания JSSC.

Тайвань разработал многофункциональный безэкипажный катер, способный действовать на дальности до 300 морских миль (примерно 556 км), этого вполне хватит для атак китайских кораблей в случае начала боевых действий. Как заявляется, данный катер способен искать и уничтожать мины, ставить минные заграждения, а также выступать в качестве камикадзе.



Согласно данным из открытых источников, длина катера — 16,5 м, ширина и высота — 3,8 м. Полное водоизмещение — 20 тонн, осадка — один метр. Максимальная скорость — 30 узлов (около 55,6 км/ч). Установленная на катере аппаратура позволяет вернуться на базу при потере управления или сигналов GPS.


Предварительно, данный безэкипажный катер разработан на базе корабля-мишени специалистами Чжуншаньского института науки и технологий (NCSIST). На данный момент беспилотник проходит необходимые испытания, а также оценку боевой эффективности. Продлится этот этап до конца 2025 года, а в 2026 планируется начало серийного производства данных катеров. Всего в планах командования тайваньских ВМС значится закупка порядка 200 морских дронов-камикадзе.

Стоит отметить, что на Тайване также разрабатывается и подводный беспилотник, но по нему информации практически нет.
11 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 13:05
    Шикарный, просто роскошный повод устроить этот, как его, казусбели. Не чокаясь генацвале!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:11
    Возврат к кораблям брандерам , пришествие номер три.А если каждый китаец запустит лодочку ( железную) в сторону Тайваня?
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 14:23
      Цитата: tralflot1832
      Возврат к кораблям брандерам , пришествие номер три.А если каждый китаец запустит лодочку ( железную) в сторону Тайваня?

      Лучше обучить китайских "товарищей" на "Нитке" на остров заходить...
  3. Новик225 Звание
    Новик225
    +1
    Сегодня, 13:17
    надо ЕЩЕ ЯРЧЕ раскрасить, да еще и люминесцентными красками, - а то какой-то невзрачный (сарказм).
  4. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 14:04
    Размолотят.
    Китай в 2021 испытал военно-морскую пушку Гатлинга с 20 стволами.
    Ещё раньше пославлены на вооружение CIWS Type 730 и Type 1130.
    У Type 730 максимальная скорострельность почти 6000 выстрелов в минуту, у Type 1130 она достигает не менее 10 тысяч, тут ещё побольше.
    И у Китая есть собственная электроника для обнаружения цели.
    1. DenVB Звание
      DenVB
      0
      Сегодня, 14:37
      Цитата: Andriuha077
      Китай в 2021 испытал военно-морскую пушку Гатлинга с 20 стволами.

      А смысл в двадцати стволах?
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 15:06
        Цитата: DenVB
        А смысл в двадцати стволах?

        Как обычно, чтобы не имело аналогов в мире и звучало круто для генералов.
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 14:05
    Только вот Китай создаст армию противодронов, плюс воздушные дроны, плюс авиация, плюс уничтожение всех баз где эти кораблики будут собюираться.
  6. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:19
    Тайванчикам впору белые тапочки шить а они лодочки мастерят... fool
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:56
    Все это хорошо ,но наверняка они используют GPS,а это очень слабое место
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 15:07
      Цитата: APASUS
      Все это хорошо ,но наверняка они используют GPS,а это очень слабое место

      Тайвань выпускает чипов больше чем весь остальной мир вместе взятый. Думаю смогут инерциональную систему навигации и автономную систему наведения реализовать.