Американский офицер о поставках Украине дальнобойного оружия: Огромный риск и никакой награды

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Американский офицер о поставках Украине дальнобойного оружия: Огромный риск и никакой награды

Недавнее заявление российского президента Владимира Путина относительно стремления Запада поставлять Украине дальнобойное оружие для ударов по территории России и касательно ядерного оружия стало важной темой для обсуждения на Западе.

Американский подполковник Даниэль Дэвис отметил у себя на странице в сети X (бывший Twitter – заблокирован в России), что слова Путина и действия Запада «это очень серьёзно».



По его словам, западные страны, помогая Украине, увеличивают риски ответных мер со стороны России. И эти риски увеличиваются на фоне отсутствия потенциального успеха в борьбе с Россией на Украине, добавил офицер армии США.

Огромный риск и никакой награды!

- написал Дэвис в X.

Подполковник считает, что пора уже Западу и, в частности, Соединённым Штатам менять свою политику на Украине. Он призвал начать переговоры «на наилучших доступных условиях, пока еще есть время и Запад не пострадал от ударов со стороны России».

Напомним, что в последнее время всё больше западных стран стали заявлять о своём согласии на использование поставленных ими Киеву вооружений для ударов по России.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что эскалация ситуации вокруг Украины чревата началом Третьей мировой войны.
8 комментариев
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  1. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +1
    Сегодня, 14:27
    Напомним, что в последнее время всё больше западных стран стали заявлять о своём согласии на использование поставленных ими Киеву вооружений для ударов по России.

    Они там на Западе думают что они бессмертные ? Точно мозгов нет ! Да ведь если начнётся всеобщая ядерная война, потом точно выжившие будут завидовать погибшим !
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 14:36
      Нет. Они искренне считают что у нашего безальтернативного и его нукеров кишка тонка ответить чем-то серьёзным благословенному Западу. И увы - нельзя не признать, что все последние четверть века наши набольшие давали для этого все основания... И продолжают давать. В результате - путинские толстовство и эльфизм неизбежно приведут к океанам кровищи и Большому Ататую.. Просто потому что ему никто уже не верит и как следствие - его не боится.. И по такому случаю - запросто перейдут черту, за которой таки придётся нажать Большую Красную Кнопу...

      А ведь всего этого можно было бы избежать, если бы с самого начала давали в ответ в рыло с ноги, а не занимались пустобрёхством и бесконечными типа переговорами..
    2. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      -1
      Сегодня, 14:41
      Российские войска вышли на территории, где у Вооружённых сил Украины практически нет оборонительных укреплений. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Пройдя этот рубеж, российские войска вышли на оперативный простор и могут относительно легко продвигаться вперёд, а ВСУ просто не в состоянии их остановить, считает эксперт
      Месяц назад. Очередной иностранец на зарплате.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:28
    Огромный риск и никакой награды!
    Это смотря с какой стороны посмотреть...
    Те кому надо, кому позволено, баблишка подгребли и не мало...
    А те, кто за все платит и будет платить дальше, с ними тоже все понятно... пушки вместо масла.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 14:41
      Те кому надо, кому позволено, баблишка подгребли и не мало...
      Если их желание "подгрести баблишка" всё таки доведёт до обмена ядерными ударами то им это баблишко уже вряд-ли понадобится, даже если выживут мир будет изменён и ценности будут другие.
      Так что должны бы понимать - обогащение не должно доводить до самоуничтожения.
      Но увы - жадность отключила чувство самосохранения.
  3. Denis812 Звание
    Denis812
    +5
    Сегодня, 14:29
    Очень радует, что Путин сказал то, что он сказал. Неплохо бы было увидеть либо:
    1. Запад берёт назад свои слова о разрешении ударов оружием по "старой" территории РФ
    2. Если не берёт назад, то пуски каких-то Искандеров по западным объектам какими-то "хуситами" или ещё кем-то

    Иначе ещё одно мощное заявление ни к чему не приведшее. А для такого у нас целый Медведев есть.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 14:40
      Цитата: Denis812
      2. Если не берёт назад, то пуски каких-то Искандеров по западным объектам какими-то "хуситами" или ещё кем-то

      Да нужно бы эти американские стратегические БПЛА с неба над Чёрным морем посшибать для начала как 101 последнее китайское предупреждение !
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 14:56
      Тут говорят прилетела ответка из Белого дома Путину на его вчерашние высказывания:

      США не намерены давать добро на удары ВСУ американским оружием по Москве и Кремлю (с) Байден

      Т.е. "впечатлил" уважаемых партнеров, как обычно