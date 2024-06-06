Американский офицер о поставках Украине дальнобойного оружия: Огромный риск и никакой награды
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Недавнее заявление российского президента Владимира Путина относительно стремления Запада поставлять Украине дальнобойное оружие для ударов по территории России и касательно ядерного оружия стало важной темой для обсуждения на Западе.
Американский подполковник Даниэль Дэвис отметил у себя на странице в сети X (бывший Twitter – заблокирован в России), что слова Путина и действия Запада «это очень серьёзно».
По его словам, западные страны, помогая Украине, увеличивают риски ответных мер со стороны России. И эти риски увеличиваются на фоне отсутствия потенциального успеха в борьбе с Россией на Украине, добавил офицер армии США.
Огромный риск и никакой награды!
- написал Дэвис в X.
Подполковник считает, что пора уже Западу и, в частности, Соединённым Штатам менять свою политику на Украине. Он призвал начать переговоры «на наилучших доступных условиях, пока еще есть время и Запад не пострадал от ударов со стороны России».
Напомним, что в последнее время всё больше западных стран стали заявлять о своём согласии на использование поставленных ими Киеву вооружений для ударов по России.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что эскалация ситуации вокруг Украины чревата началом Третьей мировой войны.
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