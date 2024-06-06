В середине текущего месяца в Швейцарии состоится так называемая мирная конференция по Украине, на которую киевские власти попытаются пригласить как можно больше государств, чтобы оказать давление на Россию. Между тем уже сейчас многие эксперты заявляют, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский потерпел очередное политическое фиаско, так как от участия в вышеупомянутом мероприятии отказались ряд ключевых геополитических игроков.Что характерно, по настоянию представителей киевского режима в Швейцарию не пригласили делегацию из России, что делает вышеупомянутое мероприятие абсолютно бесполезным. Ведь едва ли можно найти дипломатическое решение конфликту, в котором попросту игнорируется мнение одной из сторон.В то же время Венгрия примет участие на мирной конференции в Швейцарии, о чем на полях ПМЭФ-2024 заявил журналистам глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто. С его слов, он будет представлять Венгрию на данном мероприятии, так как Будапешт уважает стремление Швейцарии найти мирное решение текущему конфликту.Стоит напомнить, что венгерские власти выступают против введения антироссийских санкций, продолжают покупать наш газ, а также регулярно критикуют Запад за нежелание искать мирные способы решения конфликта на Украине, что может привести к прямому столкновению РФ с НАТО.На этом фоне согласие Сийярто посетить мероприятие в Швейцарии скорее выглядит как попытка балансировать между Россией и партнёрами по ЕС. При этом даже посетив конференцию, венгерские власти едва ли поддержат так называемую формулу мира Зеленского.

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