Источник: Два «Каракурта» и один «Буян-М» пополнят состав Балтийского флота в этом году

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Источник: Два «Каракурта» и один «Буян-М» пополнят состав Балтийского флота в этом году

Балтийский флот пополнится тремя кораблями с крылатыми ракетами до конца года, в состав флота до конца года войдут два «Каракурта» и один «Буян-М». Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

Балтийский флот, традиционно защищающий западные рубежи России, требует усиления на фоне роста угрозы со стороны НАТО и расширения альянса. Как уже сообщалось, до конца года будет усилена подводная составляющая флота, он получит ДЭПЛ «Великие Луки» проекта 677 «Лада». Надводный состав будет усилен тремя малыми ракетными кораблями проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М». МРК должны значительно усилить ударные возможности Балтийского флота. Считается, что это самые подходящие корабли для действий на Балтике. По срокам информации нет, но передадут их в течение этого года.



До завершения 2024 года на БФ планируется поступление МРК «Козельск» и «Буря» проекта 22800, а также МРК «Ставрополь» проекта 21631.

- приводит ТАСС слова источника.

МРК «Буря» проекта 22800 был заложен на судостроительном предприятии «Пелла» в Отрадном в декабре 2016 года, спущен на воду 23 октября 2018 года. На данный момент завершает прохождение испытаний. МРК «Козельск» того же проекта был заложен на ССЗ «Море» в Феодосии 10 мая 2016 года, спущен на воду 9 октября 2019 года, сейчас находится на этапе швартовных испытаний. МРК «Ставрополь» проекта 21631 был заложен 12 июля 2018 года в Зеленодольске, на данный момент достраивается.

Корабль проекта 22800 «Каракурт» имеет общую длину 65 м при максимальной ширине 10 м и нормальной осадке 4 м. Водоизмещение — 800 т. Максимальная скорость хода на уровне 30 узлов. Дальность плавания на экономической скорости — до 2500 морских миль. Автономность 15 дней. Предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Основное оружие — ракетный комплекс «Калибр».

Корабли проекта 21631 «Буян-М» являются модернизацией проекта 21630 «Буян» и относятся к многоцелевым кораблям класса «река-море». Предназначены для охраны экономической зоны государства. Основное вооружение — универсальный ракетный комплекс большой дальности «Калибр-НК» на восемь вертикальных шахт. Водоизмещение 949 тонн. Длина 74,1 метра, ширина 11,0 метров, высота 6,57 метра, осадка 2,6 метра. Максимальная скорость — 25 узлов. Дальность плавания — 2500 миль, автономность — 10 суток. Экипаж — 52 человека. Установлен водомётный движитель.
22 комментария
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  1. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 13:37
    Ну если предположить, что в случае конфликта с НАТО, Балт флот на Ладогу уйдёт то норм
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      -1
      Сегодня, 13:59
      Цитата: Cartalon
      Ну если предположить, что в случае конфликта с НАТО, Балт флот на Ладогу уйдёт то норм

      К сожалению,все будет гораздо хуже ..Хорошо ,если успеют выпустить весь боезапас по целям ..Я надеюсь и даже уверен,что нато в открытую побоятся..Им есть ,что терять,а удар возмездия будет катастрофическим и для ЕС и для США Плотность населения очень высока и ВВП об этом напомнил некоторым горячим головам на западе..Не дай Бог конечно,но думаю мы это сделаем в России..(нас загоняют в берлогу ,как в 90-х хотят)
      Нет уж хоспода..
      1. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 14:05
        Плотность населения очень высока и ВВП об этом напомнил
        Плотность населения в России выше- большинство живет в человейниках мегаполисов. А в тайгу бомбы бросать никто не будет.
        1. Караванщик Звание
          Караванщик
          0
          Сегодня, 14:12
          Цитата: Болторез
          Плотность населения в России выше- большинство живет в человейниках мегаполисов

          Этим будет плохо,хотя защита у них неплохая ПВО-ПРО
          Цитата: Болторез
          А в тайгу бомбы бросать никто не будет.

          Ну дык как раз и в тайге,степях самая засада находится у России.Это я о возмездии (не дай Бог конечно)
          Пусть отстанут от России наконец ,ну не сдадимся мы по любому..Когда они это наконец поймут за всю историю вторжений на Русь матушку
          1. Болторез Звание
            Болторез
            0
            Сегодня, 14:13
            Этим будет плохо
            После их уничтожения остальным будет еще хуже- РФ после поражения узлов транспорта превратится в сухопутный архипелаг.
            1. Караванщик Звание
              Караванщик
              0
              Сегодня, 14:31
              Цитата: Болторез
              После их уничтожения остальным будет еще хуже- РФ после поражения узлов транспорта превратится в сухопутный архипелаг.

              Ну тогда и многие страны ЕС перестанут существовать и в первую очередь Швеция ,Финляндия ..Про Англию я вообще молчу ее сразу грохнут и потопят к чертям hi
              Ну и у нас будут огромные потери ..Но территория огромная и процент выживших будет выше и на много Я немного интересовался этим ,да и ВВП об этом частенько намекал
              Вот и думакйте там ,стоит ли начинать ? А лучше отстаньте от России..
              Мы пуганные за свою историю и не раз...
              Всем добра и мира ! hi
              1. Болторез Звание
                Болторез
                0
                Сегодня, 14:35
                .Но территория огромная и процент выживших будет выше
                Заселенная территория- меньше чем в Европе. Повторюсь, бомбить тайгу и поля никто не будет. А без транспортных узлов расстояния сыграют против выживших.
                многие страны ЕС перестанут существовать
                Там инфраструктура куда более распределена по территории и выбомбить все не получится. Да и коллапс государственности там малореален в отличие от РФ.
                1. Караванщик Звание
                  Караванщик
                  0
                  Сегодня, 14:42
                  Цитата: Болторез
                  Повторюсь, бомбить тайгу и поля никто не будет. А без транспортных узлов расстояния сыграют против выживших.

                  Посмотрим ,как вы там в Лондоне выживать будете и выплывать..
                  P.S. Не зря у вас там в некоторых памятках по выживаемости пишут "Держитесь поближе к русским."
                  1. Болторез Звание
                    Болторез
                    0
                    Сегодня, 14:43
                    вас там в некоторых памятках по выживаемости пишут
                    Ни одной такой не видел.
                2. alexoff Звание
                  alexoff
                  0
                  Сегодня, 15:09
                  Интересно, как европейские страны будут свой транспорт обеспечивать? Ну только если порты красными линиями не защитят
                  1. Болторез Звание
                    Болторез
                    0
                    Сегодня, 15:10
                    свой транспорт обеспечивать?
                    Дорожная сеть там\здесь в разы плотнее,а расстояния меньше.
                    порты красными линиями
                    Их тоже больше.
      2. Cartalon Звание
        Cartalon
        0
        Сегодня, 14:19
        Вряд-ли будет прям сразу Армагедон, будут стычки, блокада и тд.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 14:11
      Серийные МРК "Каракурт" водоизмещением 800 тонн строим по 8 лет. Даже РИФ переплюнули. sad yes
      Попутного ветра, и семь футов воды под килем. soldier laughing good
  2. штурм Звание
    штурм
    +1
    Сегодня, 13:38
    Все новые МРК нужно собрать на Ладоге, где они будут в полной безопасности, но сохранят возможность поражать Калибрами западные столицы, Лондон, Берлин, Париж, Рим.....
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:48
    Надеюсь в июле появится в свободном доступе план ВТБ о реорганизации ОСК .Сроки строительства кораблей и судов у некоторых в никакие ворота,особенно кораблей.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 14:14
      Цитата: tralflot1832
      Надеюсь в июле появится в свободном доступе план ВТБ о реорганизации ОСК .Сроки строительства кораблей и судов у некоторых в никакие ворота,особенно кораблей.

      В свободном доступе ..? Я вас правильно понял ? Ну вы блин даете ..Может вам еще и чертежи все выкладывать нужно ? bully
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 14:20
        Частично план уже доступен по некоторым пунктам- крупнотонажной верфи под Питером быть,один из примеров.Что то будут делать с судостроительным кластером в черте города.Будем посмотреть.Меня больше интересует - какие меры будут предприняты для обучения судостроителей.Есть вариант с доплатой за обучение .
  4. эгссп Звание
    эгссп
    0
    Сегодня, 13:53
    Флот нужен! Но он стал такой уязвимый от ПКР и БЭКов. С эти нужно что-то делать. Флотские, подскажите что?
    Тем более на Балтике, лужа все-таки...
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      +2
      Сегодня, 14:15
      А с чего вы взяли, что флотские знают, что делать, всю историю у них рефлекс, в любой непонятной ситуации затопиться в гавани и пойти воевать на суше.
  5. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 14:01
    блин, 8 лет на строительство корабля в 800тонн... ну как так? китайцы за этот срок фактически авианосец в строй вводят с нуля.... request
  6. Чужой... Звание
    Чужой...
    0
    Сегодня, 14:28
    ...Турки хохлам сторожевики за год строят... Почти 100-метровые...
  7. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 14:33
    Самые хорошие корабли для Балтики для мирного времени - может быть.
    Для военного времени самый лучший корабль для Балтики это что-то типа "Бастиона"
    Ну и БЭКи, безусловно.