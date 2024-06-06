Источник: Два «Каракурта» и один «Буян-М» пополнят состав Балтийского флота в этом году
Балтийский флот пополнится тремя кораблями с крылатыми ракетами до конца года, в состав флота до конца года войдут два «Каракурта» и один «Буян-М». Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
Балтийский флот, традиционно защищающий западные рубежи России, требует усиления на фоне роста угрозы со стороны НАТО и расширения альянса. Как уже сообщалось, до конца года будет усилена подводная составляющая флота, он получит ДЭПЛ «Великие Луки» проекта 677 «Лада». Надводный состав будет усилен тремя малыми ракетными кораблями проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М». МРК должны значительно усилить ударные возможности Балтийского флота. Считается, что это самые подходящие корабли для действий на Балтике. По срокам информации нет, но передадут их в течение этого года.
- приводит ТАСС слова источника.
МРК «Буря» проекта 22800 был заложен на судостроительном предприятии «Пелла» в Отрадном в декабре 2016 года, спущен на воду 23 октября 2018 года. На данный момент завершает прохождение испытаний. МРК «Козельск» того же проекта был заложен на ССЗ «Море» в Феодосии 10 мая 2016 года, спущен на воду 9 октября 2019 года, сейчас находится на этапе швартовных испытаний. МРК «Ставрополь» проекта 21631 был заложен 12 июля 2018 года в Зеленодольске, на данный момент достраивается.
Корабль проекта 22800 «Каракурт» имеет общую длину 65 м при максимальной ширине 10 м и нормальной осадке 4 м. Водоизмещение — 800 т. Максимальная скорость хода на уровне 30 узлов. Дальность плавания на экономической скорости — до 2500 морских миль. Автономность 15 дней. Предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Основное оружие — ракетный комплекс «Калибр».
Корабли проекта 21631 «Буян-М» являются модернизацией проекта 21630 «Буян» и относятся к многоцелевым кораблям класса «река-море». Предназначены для охраны экономической зоны государства. Основное вооружение — универсальный ракетный комплекс большой дальности «Калибр-НК» на восемь вертикальных шахт. Водоизмещение 949 тонн. Длина 74,1 метра, ширина 11,0 метров, высота 6,57 метра, осадка 2,6 метра. Максимальная скорость — 25 узлов. Дальность плавания — 2500 миль, автономность — 10 суток. Экипаж — 52 человека. Установлен водомётный движитель.
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