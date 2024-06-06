Китайский зонд «Чанъэ-6» успешно завершил стыковку с возвращаемым лунным орбитальным модулем

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Китайский зонд «Чанъэ-6» успешно завершил стыковку с возвращаемым лунным орбитальным модулем

Взлетный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно завершил стыковку на лунной орбите с комбинацией орбитального модуля и возвращаемого аппарата, а также передал собранные на спутнике Земли образцы грунта. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Таким образом, на Землю будут отправлены образцы грунта, впервые в истории человечества взятые на обратной стороны Луны. Кроме того, после завершения отбора проб на обратной стороне Луны был развернут национальный флаг КНР. Посадка модуля на Земле запланирована на 25 июня. Анализ образцов займет несколько месяцев.



Ранее сообщалось, что Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук удалось получить несколько снимков с камеры, установленной в нижней части космического аппарата, зафиксировавшей процесс спуска зонда на обратную сторону Луны.

Благодаря полученным изображениям станет возможным проведение анализа геологических особенностей и рельефа в районе посадки зонда, а также получить дополнительную информацию при последующем проведении анализа образцов, которые "Чанъэ-6" доставит на Землю. Космический аппарат прилунился в одном из кратеров в бассейне Южный полюс – Эйткен.

Сложность операции заключается в том, что обратная сторона Луны никогда не видна с Земли и с ней невозможно установить прямую радиосвязь. Китайская лунная программа предполагает проведение масштабного зондирования лунной поверхности для возможного создания на спутнике Земли обитаемой базы.
9 комментариев
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  1. spirit Звание
    spirit
    0
    Сегодня, 14:21
    Сложность операции заключается в том, что обратная сторона Луны никогда не видна с Земли и с ней невозможно установить прямую радиосвязь

    Скоро на Луне будут целые группировки спутников, как и на земле.Американцы там уже планируют аналог "Старлинка" запускать на орбиту для доступа лунной базы в интернет.Китайцы сделают нечто подобное, и уже будет все равно обратная сторона Луны или нет.Ждем сегодня ещё Маск свою"Лохнь" в очередной раз запускает.Всем покорителям космоса ,вне зависимости от страны, Удачи drinks
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -3
    Сегодня, 14:24
    Слетали , привезли чо надо , не умеют как американцы...
  3. Елис_С Звание
    Елис_С
    0
    Сегодня, 14:25
    на Землю будут отправлены образцы грунта, впервые в истории человечества взятые на обратной стороны Луны

    Ай да китайцы, ай да молодцы! Вышли вперед планеты всей! Пока мы тут земными заботами связаны, поймали момент!
  4. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 14:26
    Сложнейшая программа успешно летит к триумфальному финишу. Молодчики китайцы, они задают тон. Полосатые в НАСА нервно покуривают в тамбуре, Роскосмос вроде бы рад за друзей, но тоже в тамбур хочется.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 15:09
      Цитата: Glagol1
      Полосатые в НАСА нервно покуривают в тамбуре,

      Им в чистый кайф. Чем быстрее и лучше будут Китайцы, тем им больше денег дадут на ответы
  5. Iron_69 Звание
    Iron_69
    +1
    Сегодня, 14:34
    Блин, а ведь там самое сложное что бы взлетный модуль вышел на орбиту точно в той же плоскости что и орбитальный модуль!!! Наверное 1 градус ошибки и все, никакой стыковки бы не было! Там ведь нет ни GPS, не компаса.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 15:12
      Цитата: Iron_69
      Блин, а ведь там самое сложное что бы взлетный модуль вышел на орбиту точно в той же плоскости что и орбитальный модуль!!! Наверное 1 градус ошибки и все, никакой стыковки бы не было! Там ведь нет ни GPS, не компаса.

      Зато есть навигация по звёздам, радиомаяки и тд
    2. km-21 Звание
      km-21
      +1
      Сегодня, 15:13
      Точные ориентиры для решения этой задачи дает пеленгование находящегося на лунной орбите возвращаемого модуля.
    3. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      -1
      Сегодня, 15:15
      [i]Там ведь нет ни GPS, не компаса.

      Зачем им это? У них есть Великий кормчий, с ним хоть куда...