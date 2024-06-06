Китайский зонд «Чанъэ-6» успешно завершил стыковку с возвращаемым лунным орбитальным модулем
9
Взлетный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно завершил стыковку на лунной орбите с комбинацией орбитального модуля и возвращаемого аппарата, а также передал собранные на спутнике Земли образцы грунта. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Таким образом, на Землю будут отправлены образцы грунта, впервые в истории человечества взятые на обратной стороны Луны. Кроме того, после завершения отбора проб на обратной стороне Луны был развернут национальный флаг КНР. Посадка модуля на Земле запланирована на 25 июня. Анализ образцов займет несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук удалось получить несколько снимков с камеры, установленной в нижней части космического аппарата, зафиксировавшей процесс спуска зонда на обратную сторону Луны.
Благодаря полученным изображениям станет возможным проведение анализа геологических особенностей и рельефа в районе посадки зонда, а также получить дополнительную информацию при последующем проведении анализа образцов, которые "Чанъэ-6" доставит на Землю. Космический аппарат прилунился в одном из кратеров в бассейне Южный полюс – Эйткен.
Сложность операции заключается в том, что обратная сторона Луны никогда не видна с Земли и с ней невозможно установить прямую радиосвязь. Китайская лунная программа предполагает проведение масштабного зондирования лунной поверхности для возможного создания на спутнике Земли обитаемой базы.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация