Глава РФПИ: урон для европейской экономики от снижения поставок российского газа составил 700 млрд евро

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Глава РФПИ: урон для европейской экономики от снижения поставок российского газа составил 700 млрд евро

То, что Запад от антироссийских санкций получил гораздо большие потери, чем наша страна, очевидно уже даже самым отъявленным русофобам. Особенно досталось ЕС, который по наставлению США решил резко сократить импорт российского газа.

Чего это стоило европейской экономике, на полях ПМЭФ рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.



С его слов, ущерб, полученный ЕС от отказа покупать российский газ, уже составляет 700 млрд евро. При этом к концу текущего года данная цифра может достигнуть 1 трлн евро.

В то же время Дмитриев отметил, что вышеупомянутые убытки обусловлены не только высокой стоимостью СПГ, импортируемого европейскими странами вместо российского трубного газа, но и индустриальными издержками, которые в ФРГ достигли 3% от годового ВВП, а в ряде других стран – в два раза больше.

Стоит отметить, что ранее эксперты не единожды заявляли о плачевном положении немецкой промышленности по причине высокой стоимости энергоносителей.

При этом в ходе недавнего интервью журналистам президент РФ Владимир Путин удивился, почему власти ФРГ готовы покупать российский газ, транспортируемый через Украину и Турцию, но наотрез отказываются от прокачки по одной из веток «Северного потока», уцелевшей после диверсии. Такое поведение российский лидер считает абсолютно нелогичным.
18 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:30
    Глава РФПИ: урон для европейской экономики от снижения поставок российского газа составил 700 млрд евро
    . Зато полосатики на этом поимели и надеются иметь дальше! Не зря они гейропейские елитки так воспитвали/выращивали и т. д.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 14:40
      Глава РФПИ: урон для европейской экономики от снижения поставок российского газа составил 700 млрд евро

      700 млрд. евро - это мало!
      Запад - США и страны Европы - украли у России при Горбачёве и Ельцине в результате построения в России прозападного общественного строя рыночного олигархата в России от 3 до 10 триллионов долларов!
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:43
        Ворованное редко кому впрок идёт... это, даже, не закон экономики, это закон самой жизни.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 14:54
        Согласен с вами.
        Надеюсь, что вся экономика Евросоюза накроется медным тазом. good
        Они отказались от дешёвых российских энергоресурсов. А мы вновь возродили борьбу с неоколониализмом в Африке. Европа может закупать дорогие ресурсы в США. Ещё бы в рамках БРИКС+ ввести эмбарго на поставку ресурсов в Еврофашистский Союз, чтобы загнать его в долговое рабство. feel good
  2. Denis812 Звание
    Denis812
    -3
    Сегодня, 14:31
    Да хоть сто тыщ триллионов Запад потерял. Какое нам-то дело?

    Мне вот гораздо интереснее услышать от Кирилла Дмитриева сколько Россия потеряла в связи с этим.
    Я понимаю, что да, проведена активная работа по поиску альтернативных покупателей, но всё таки, можно цифирку-то услышать?
  3. Елис_С Звание
    Елис_С
    +2
    Сегодня, 14:31
    ущерб, полученный ЕС от отказа покупать российский газ, уже составляет 700 млрд евро. При этом к концу текущего года данная цифра может достигнуть 1 трлн евро

    Высокую цену платит ЕС за свою русофобию!
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 14:32
    Особенно досталось ЕС
    так это то же в целях и задачах стояло, матрасы как всегда выживают и поднимаются за счет войны в европе
  5. T-100 Звание
    T-100
    -2
    Сегодня, 14:33
    Как-то Кирилл Дмитриев упустил, что эти убытки в обе стороны. Сколько мы потеряли на продаже газа в Европу? Риторический вопрос.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 14:34
      Цитата: T-100
      Сколько мы потеряли на продаже газа в Европу? Риторический вопрос.

      меньше чем от уничтожения собственной промышленности после 91
  6. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +1
    Сегодня, 14:33
    Про логику в Европах забыли уже лет 20ть как....
  7. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 14:38
    Ну да.
    Все там плохо.
    Штроборез одного немецкого производителя (который хочу купить для работы) 1,5 года назад стоил 60К₽ .
    А сейчас стоит 100К₽ рублей.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 14:53
      Цитата: ximkim
      Штроборез одного немецкого производителя (который хочу купить для работы)

      На это они и рассчитывали, что штроборезы скакать начнут и раскачают Россию, аки украинцы Каклостан.
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    -2
    Сегодня, 14:39
    Цитата: T-100
    Как-то Кирилл Дмитриев упустил, что эти убытки в обе стороны. Сколько мы потеряли на продаже газа в Европу? Риторический вопрос.

    Меньше, чем хотелось бы Вашим хозяевам.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:45
    Сегодня прилетела "плюха" от куда не ждали ,Гуттеришу нечем заняться а кроме как " зелёной повесткой"
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:49
    И вот " плюшечка " для навальнят ,от блюмберга по какой цене мы продаём нефть- а кто ,сейчас скажет что это бусы ,выложу график продаж нефти - страной Бензакалонкой США.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:02
    Плохо у кого газа нет.А у нас он есть.
  12. Баюн Звание
    Баюн
    -1
    Сегодня, 15:04
    Полагаю, ущерб от ТРУБ для СССР, а позднее и для РФ, исчисляется сотнями триллионов денег. Труба = стратегическая экономическая ОШИБКА.

    Правильное решение - заманивать иноземцев дешевой энергетикой на Русь, как КНР заманивала дешевой рабсилой. Из страны вывозить дизель, бензин, продукты нефтепереработки и СПГ. Трубы - исключительно внутри РФ!
  13. Дедок Звание
    Дедок
    -2
    Сегодня, 15:08
    Чего это стоило европейской экономике, на полях ПМЭФ рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.


    а что стоило это нам?
    а он не сказал насколько Сам готов"затянуть свой пояс "всвязи с этим?
    налоговая реформа она не с неба свалилась на нас...