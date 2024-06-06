Ударами ВС России поражены пункты временной дислокации иностранных наёмников - Минобороны
Очередные сутки СВО, и снова без значительных изменений. Бои по-прежнему по всей линии фронта, наши давят в Харьковской области, под Часовым Яром и на Покровском направлении. Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации под Купянском, в Волчанске, на направлении Курахово, в общем, везде, где наши активизировали боевые действия. Нанесены очередные удары по целям на Украине, ракетами, артиллерией, беспилотниками и авиацией, за сутки поражены: склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа, пункты временной дислокации иностранных наемников под Одессой. Там накануне прилетело ракетой "Искандер" по одной из гостиниц в Затоке, которую использовали для размещения наемников.
На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» снова продвинулись вперед, улучшив положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 120-й, 125-й бригад теробороны в районах Волчанск, Белый Колодезь, Веселое, Высокая Яруга, Жовтневое и Циркуны Харьковской области. Отражено шесть контратак противника. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, семь автомобилей, САУ PzH 2000, два орудия Д-20 и три Д-30.
По остальным направлениям без изменений, бои идут, наши наступают, имеется продвижение в районе Очеретино. Противник в обороне, при возможности контратакует. Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме северного: по личному составу — 1150 человек погибшими и ранеными; по бронетехнике — танк, две БМП, три бронетранспортера, три бронемашины, 18 единиц автотранспорта; по артиллерии — семь гаубиц «Мста-Б», три М198, две Д-30, по одной Д-20 и М777, орудие М119 и пушка «Рапира». Две САУ «Акация», по одной «Гвоздика» и «Krab». Также уничтожены: станция РЭБ «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.
Средствами ПВО сбито 48 украинских беспилотников, противокорабельная ракета «Нептун», а также семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».
Информация