«Конференция старших стран на руинах режима Зеленского» – Сурков предложил мирный план по Украине

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«Конференция старших стран на руинах режима Зеленского» – Сурков предложил мирный план по Украине

Чтобы избежать Третьей мировой войны, необходима конференция старших стран на руинах режима Зеленского. В формуле мира глава киевского режима является лишней величиной, которую необходимо «вычесть».

Бывший помощник президента России Владислав Сурков, занимавший эту должность до 2020 года, в интервью для портала «Актуальные комментарии» предложил собственный мирный план по Украине. Он заявил, что главу киевского режима не стоит привлекать к переговорному процессу.

По его мнению, достичь реальных результатов можно только при этом условии. Ведь именно Зеленский, по мнению Суркова, «снял с предохранителя» механизм запуска глобального вооруженного конфликта, открыто отказавшись выполнять Минские соглашения по Донбассу, впервые подписанные в 2014 году странами «нормандской четверки» – Россией, Украиной, Францией и Германией на праздновании 70-й годовщины высадки в Нормандии союзников антигитлеровской коалиции. Сегодня «нормандский формат» отмечает десять лет со дня создания.

Во время вооруженного конфликта на Донбассе, когда он ограничивался только этим регионом, Сурков считался одним из главных переговорщиков, представляющих Российскую Федерацию.


Тут не третий Минск намечается, а Третья мировая. Чтобы купировать угрозу такого масштаба, требуются иные, сомасштабные меры. Какие? Конференция старших стран на руинах режима Зеленского? Возможно. Здесь важна последовательность: сначала руины, потом конференция

- выразил Сурков свое видение урегулирования украинского кризиса, который начинает принимать глобальный характер.
16 комментариев
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +10
    Сегодня, 14:42
    Суркову сидеть бы да помалкивать..." стратег"..(
    1. guest Звание
      guest
      +4
      Сегодня, 14:47
      Цитата: Андрей Николаевич
      Суркову сидеть бы да помалкивать..." стратег"..(

      Согласен как одному из идеологов этих минских договорняков, ему бы стоило заткнутся.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        -1
        Сегодня, 15:17
        Согласен как одному из идеологов этих минских договорняков, ему бы стоило заткнутся.

        Что бы там не говорили и не писали но все эти "Минск-1,2" без согласия и руководства верховного не состоялись бы. Все остальные это просто говорящие головы или почтальоны озвучивающие волю верховного.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 15:10
      Еще бы Илларионов вылез Тоже помощничек.Я вот и гляжу,что эти господа насоветовали и отвалили..
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 15:12
        А кое кто, понимаешь, обманываться то и рад.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 15:13
          Интересный выбор у него советников да помощников..
  2. Елис_С Звание
    Елис_С
    +2
    Сегодня, 14:43
    Вот уже и для политиков: клоун - "крайний" !
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 14:45
    Конференция старших стран на руинах режима Зеленского? Возможно. Здесь важна последовательность: сначала руины, потом конференция

    Весь мир каклятский мы разрушим до основанья, а затем... hi
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    +6
    Сегодня, 14:45
    Хоспади, кто из небытия вылез то.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 15:12
      Его же даже не вспоминали..А вот и оно..
  5. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +4
    Сегодня, 14:46
    Этот субъект, год назад предлагавший объединится "глобальному серверу" для борьбы с "глобальным югом", до недавнего времени ходил в советниках у шахматиста, да и сейчас нет-нет, но удивит очередной мудростью.Откуда поле этого взяться толковой политике?
  6. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +5
    Сегодня, 14:47
    вот этого товарища не надо. Наурегулировал уже за 8 лет такого, что до сих пор расхлебываем. Убийства мирных жителей на Донбассе с 2014 года в том числе и на его совести
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 14:48
      А это уже в большинстве своём у нас забыли.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +3
        Сегодня, 15:01
        Цитата: Копчёный
        А это уже в большинстве своём у нас забыли.

        На верху может и забыли, зато снизу очень хорошо помнят!
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 14:54
    на руинах режима Зеленского?
    Было бы проще сказать: на могиле Зеленского wink
  8. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +4
    Сегодня, 14:54
    Надо же он ещё не расстрелян!? Господи да сколько, же у нас таких "ванек-встанек", какие они всё таки живучие.