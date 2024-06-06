«Конференция старших стран на руинах режима Зеленского» – Сурков предложил мирный план по Украине
Чтобы избежать Третьей мировой войны, необходима конференция старших стран на руинах режима Зеленского. В формуле мира глава киевского режима является лишней величиной, которую необходимо «вычесть».
Бывший помощник президента России Владислав Сурков, занимавший эту должность до 2020 года, в интервью для портала «Актуальные комментарии» предложил собственный мирный план по Украине. Он заявил, что главу киевского режима не стоит привлекать к переговорному процессу.
По его мнению, достичь реальных результатов можно только при этом условии. Ведь именно Зеленский, по мнению Суркова, «снял с предохранителя» механизм запуска глобального вооруженного конфликта, открыто отказавшись выполнять Минские соглашения по Донбассу, впервые подписанные в 2014 году странами «нормандской четверки» – Россией, Украиной, Францией и Германией на праздновании 70-й годовщины высадки в Нормандии союзников антигитлеровской коалиции. Сегодня «нормандский формат» отмечает десять лет со дня создания.
Во время вооруженного конфликта на Донбассе, когда он ограничивался только этим регионом, Сурков считался одним из главных переговорщиков, представляющих Российскую Федерацию.
- выразил Сурков свое видение урегулирования украинского кризиса, который начинает принимать глобальный характер.
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