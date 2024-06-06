Украинские пограничники на вокзалах западных областей страны ловят маскирующихся под туристов уклонистов

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Украинские пограничники на вокзалах западных областей страны ловят маскирующихся под туристов уклонистов

На железнодорожных вокзалах населенных пунктов Ивано-Франковской области Украины усилен контроль пограничной охраны. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на официального представителя Ивано-Франковского пограничного отряда Константина Лесника.

Как утверждает представитель украинских пограничников, усиление контроля потребовалось в качестве меры для поимки уклонистов от мобилизации в ряды ВСУ. Украинские мужчины придумали новую схему для пересечения государственной границы. Теперь они выдают себя за туристов, которые направляются к различным достопримечательностям, а затем пытаются тайно покинуть пределы страны.



На железнодорожных станциях Ворохта, Татаров и Вороненко установлены регулярные посты пограничной охраны. Сам представитель погранотряда признает, что местные жители и туристы далеко не всегда воспринимают появление пограничников с доверием.

Как отметил Лесник, у граждан проверяют документы. Кроме того, осуществляются проверки личного автомобильного транспорта. Если у граждан при себе документы отсутствуют, то пограничники уточняют информацию. Вероятно, отправляются запросы и в территориальные центры комплектования и социальной поддержки ВСУ (украинский аналог российских военкоматов) по местам жительства задержанных.

Как видим, украинские мужчины всеми силами пытаются покинуть страну. Из-за этого численность государственной пограничной службы была увеличена на 15 тысяч человек. То есть, для отлова простых украинцев собираются привлечь еще 15 тысяч подготовленных и физических крепких мужчин, которые освобождаются от службы в действующей армии на фронте. Методами полицейских репрессий и усиленного надзора киевский режим рассчитывает обеспечить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку украинская армия страдает от нехватки личного состава.
8 комментариев
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  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 14:51
    Скоро вся ВСУ будет ухулянтской. . . winked
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:52
    Украинские пограничники на вокзалах западных областей страны ловят маскирующихся под туристов уклонистов

    Что не новость ,то бред. В стране где идет война ,развит внутренний туризм
  3. Караванщик Звание
    Караванщик
    +4
    Сегодня, 14:53
    Зря убегают на запад ..Там их скоро под конвоем в товарных вагонах начнут отправлять на бойню ..Англосаксы просто так сотни миллирардов не платят ! Трагедия мирового масштаба и обмана ,мы сейчас наблюдаем ..
    Кому становится жалко "братьев",открывайте видео ,форумы 2014-и т.д. Сразу жалость пропадет negative
    За что скакали , то и получили по полной Предали все и всех! Пора настала рассчитаться,уже кровью
    Видит Бог Россия этого не хотела и доолго терпела
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:53
    Украинские пограничники на вокзалах западных областей страны ловят маскирующихся под туристов уклонистов
    . Ничего, ничего, скоро и таких бравых солдатиков в окопы отправят, а вместо них наберут/поставят очумевших баб!
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 14:53
    Как муйданить за денюшку , они тут как тут , а как защищать 95-ый квартал , так дурных нэмае?
  6. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    +1
    Сегодня, 14:53
    На Украине оказывается в разгаре туристический сезон и есть много желающих посмотреть на достопримечательности поближе к границе...
    А мне очень интересно бы узнать, есть ли сейчас наплыв туристов из Украины на египетских курортах, как было до СВО? Я это помню по своей поездке в Шарм эль Шейх в сентябре 2021 г. Там даже украинских каналов ТВ в отеле, было больше чем российских.
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 14:56
    Теперь они выдают себя за туристов
    А говорят на французском языке с житомирским акцентом? wink
  8. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    0
    Сегодня, 15:14
    Я подозреваю что в погранцы и ТЦК подались истинные, настояшие националисты.
    Вот этих бы денацифицировать!