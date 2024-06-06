На железнодорожных вокзалах населенных пунктов Ивано-Франковской области Украины усилен контроль пограничной охраны. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на официального представителя Ивано-Франковского пограничного отряда Константина Лесника.Как утверждает представитель украинских пограничников, усиление контроля потребовалось в качестве меры для поимки уклонистов от мобилизации в ряды ВСУ. Украинские мужчины придумали новую схему для пересечения государственной границы. Теперь они выдают себя за туристов, которые направляются к различным достопримечательностям, а затем пытаются тайно покинуть пределы страны.На железнодорожных станциях Ворохта, Татаров и Вороненко установлены регулярные посты пограничной охраны. Сам представитель погранотряда признает, что местные жители и туристы далеко не всегда воспринимают появление пограничников с доверием.Как отметил Лесник, у граждан проверяют документы. Кроме того, осуществляются проверки личного автомобильного транспорта. Если у граждан при себе документы отсутствуют, то пограничники уточняют информацию. Вероятно, отправляются запросы и в территориальные центры комплектования и социальной поддержки ВСУ (украинский аналог российских военкоматов) по местам жительства задержанных.Как видим, украинские мужчины всеми силами пытаются покинуть страну. Из-за этого численность государственной пограничной службы была увеличена на 15 тысяч человек. То есть, для отлова простых украинцев собираются привлечь еще 15 тысяч подготовленных и физических крепких мужчин, которые освобождаются от службы в действующей армии на фронте. Методами полицейских репрессий и усиленного надзора киевский режим рассчитывает обеспечить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку украинская армия страдает от нехватки личного состава.

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