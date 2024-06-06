Для открытия мероприятий в честь 80-й годовщины открытия второго фронта Макрон пригласил Байдена на кладбище, а сам опоздал

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Для открытия мероприятий в честь 80-й годовщины открытия второго фронта Макрон пригласил Байдена на кладбище, а сам опоздал

Во Франции проходят мероприятия, посвящённые 80-й годовщине открытия второго фронта во Второй мировой войне. Напомним, что на эти торжества Макрон и Ко пригласили кого угодно, но не пригласили Россию. Говорить о «достоинстве» Франции после этого не приходится.

В числе участников мероприятия – президент США Джо Байден с супругой. При этом для открытия юбилейного празднования высадки десанта в Нормандии Макрон пригласил Джо и Джилл Байден на кладбище. Речь идёт о кладбище Кольвиль-Сюр-Мер, на котором похоронены американские военнослужащие.



Туда же прибыл и король Британии Карл III в мундире.



При этом так вышло, что когда на кладбище прибыл кортеж Байдена, то Макрона там ещё не было. Возникла несколько неловкая ситуация, и Байдену представители аппарата «порекомендовали» пообщаться с американскими ветеранами, которых пригласили на церемонию для вручения орденов Почётного легиона.

Потом на церемониальной площадке появился и сам Макрон.

Макрон написал по этому поводу в соцсети:

Вечное признание. Для свободы. Мы благодарим союзников.




После заявлений Макрона в ходе церемонии о том, что Франция вместе с союзниками разгромила нацизм, вспоминается небезызвестная фраза (приведём в несколько изменённом виде): «А эти нацистскую Германию тоже победили?»
16 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 14:49
    Да пусть там шабаш устраивают....
    Мерзко всё это, конечно, но... Начхать.
    "Победители" обкаканные.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 15:10
      ...и почему дядюшка Джо пригласил лягушатников на подписание акта капитуляции..
      даже немцы удивились... Кейтель: "«Was, die Franzosen auch? Die haben uns noch gefehlt!» ("Что, французы тоже? Этого нам еще не хватало.")"
    2. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Nexcom
      Да пусть там шабаш устраивают....
      Мерзко всё это, конечно, но... Начхать.
      "Победители" обкаканные.

      Согласен ,ОСОБЕННО ФРАНЦУЗИКИ ! "победители лягушатники" Тьфу блин
      P.S. Кстате факт ..Высадились наконец эти мародеры ,но немцы им так дали , свистунам ,что Эзенхаур умолял Сталина начать наступление раньше времени иначе Германия уничтожит весь десант (там сотни тысяч) Потом они Германию жгли авиацией Дрезден тому пример исторический город и никаких военных объектов ..Ну твари хитрые
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 14:50
    Пригласить Байдена на кладбище это символично и симпатично - пусть к земле привыкает... А самому то вроде как рановато, вот он и опоздал... Мол туда за Байденом всегда успею... lol
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 14:51
      Френчи наши самолёты на которых настоящие французы из Нормандия-Неман били гитлеровцев ещё амерскими не подменили??? А может вообще их в утиль пустили уже?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:50
    «Макрон пригласил Байдена на кладбище, а сам опоздал» —

    — Может в этом есть скрытый смысл ...
    (Только после Вас)
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 15:19
      На кладбище прогулы Байдену ставят, а опоздал Макрон. belay
  4. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +2
    Сегодня, 14:51
    Это даже не намек. Это прямым текстом - Вам, товарищ Бидон, пора. Зажились вы батенька на этом свете.
    1. Xenofont Звание
      Xenofont
      0
      Сегодня, 15:09
      Может Петушок и осиновый кол с пилой приготовил, шоб не восстал Самоход? Хотя в богомерзких книжках пишут, что вурдулак вурдулака проикончить не может. Все европейские зомбаки заслуживают кол.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 14:51
    А чо у Баденюка рожа какая недовольная , Эмануэль не прявил своё петушинное гостеприимство?
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:54
    Макрон пригласил Байдена на кладбище
    А я уж было подумал...... wink
  7. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 14:56
    ...Макрон пригласил Байдена на кладбище, а сам опоздал

    А зачем ему спешить на кладбище, молод ещё.
    А вот бидону уже пора, ему там уже прогулы ставят.
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 14:56
    Жаль хуситы их на этом кладбище самонаводящимися тапками не закидали. . . hi
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:57
    " Наполеон" должен показать кто главный на торжествах.Счёт 1: 1.Наполеон долго этого момента ждал ," мстя страшная".В прошлый визит " Наполеона" в США Джо подарил макорошке - зеркало ( тонкий дипломатичеcкий намёк ), в зеркало со свой бабой почаще смотритесь, в мой подарок laughing
  10. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 14:58
    В заключительном акте капитуляции представитель Франции поставил свою подпись наряду с подписями СССР , Соединенных Штатов и Великобритании. Генерал-фельдмаршал Кейтель даже воскликнул: «Как, и эти нас тоже победили?». Теперь то "победители" совсем ничего не стесняются и все больше забывают о настоящей истории, которая имеет свойство повторяться на новом временном уровне.
  11. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 15:19
    Чему удивляться то? У Макрона жена молодая, страстная, так что ему простительно ;)