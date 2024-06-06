Во Франции проходят мероприятия, посвящённые 80-й годовщине открытия второго фронта во Второй мировой войне. Напомним, что на эти торжества Макрон и Ко пригласили кого угодно, но не пригласили Россию. Говорить о «достоинстве» Франции после этого не приходится.В числе участников мероприятия – президент США Джо Байден с супругой. При этом для открытия юбилейного празднования высадки десанта в Нормандии Макрон пригласил Джо и Джилл Байден на кладбище. Речь идёт о кладбище Кольвиль-Сюр-Мер, на котором похоронены американские военнослужащие.Туда же прибыл и король Британии Карл III в мундире.При этом так вышло, что когда на кладбище прибыл кортеж Байдена, то Макрона там ещё не было. Возникла несколько неловкая ситуация, и Байдену представители аппарата «порекомендовали» пообщаться с американскими ветеранами, которых пригласили на церемонию для вручения орденов Почётного легиона.Потом на церемониальной площадке появился и сам Макрон.Макрон написал по этому поводу в соцсети:После заявлений Макрона в ходе церемонии о том, что Франция вместе с союзниками разгромила нацизм, вспоминается небезызвестная фраза (приведём в несколько изменённом виде): «А эти нацистскую Германию тоже победили?»

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