Сентябрь 1919: измена или цепь ошибок? Загадка генерала Селивачева



Первая мировая: на переднем плане генерал Селивачев

Герой деникинского рассказа

Командарм сидел в салоне своего вагона, задумчиво глядя на разложенную карту. Толстая цветная линия общего советского фронта – на участке его армии – обращалась в пунктир неопределенного очертания: нельзя было установить точно расположение дивизии; а синие стрелки, изображавшие направления колонн белых, – прямые, острые – словно разрывали паутину фронта, выпрямляли опустившийся было к югу клин и вонзались глубоко в расположение красных. Одна стрелка, прочерченная сбоку, с востока, на перерез железнодорожной линии, все время опережала движение штабного эшелона. Вот-вот захватят...

Операция окончательно и безнадежно погублена.

Командарм сложил карту, откинулся на спинку кресла, задумался. «На этот раз, пожалуй, не удастся выйти благополучно...»

был уже старик, вероятно, очень утомленный. Во время докладов, которые делали ему работники оперативной части, он часто засыпал.

Из заключенного в командующие



Патронировавший Селивачева и, судя по всему, до конца не сомневавшийся в его верности советской власти Троцкий

Снова посетил 13-ю и 8-ю армии. Выполнена огромная работа. Готовый ударный кулак обеих армий составляет тридцать тысяч штыков, две тысячи сабель, прекрасно оборудованных артиллерией, бронепоездами, бронеотрядами. Настроение частей вполне наступательное. По всем обстоятельствам успех на этом направлении обеспечен. Успех скажется немедленно на укр[аинском] фронте приостановкой деникинского наступления, что даст возможность 14-й армии использовать все данные ей материальные, организационные элементы для превращения в боеспособную армию. Выезжаю на левый фланг для ознакомления с главной ударной группой.

Злой умысел или ошибки вышестоящего командования?



Генерал Деникин с дочерью Мариной. В эмиграции Антон Иванович в полной мере раскрыл в себе талант писателя

Только полсотни верст отделяло победоносные красные полки от важного южного центра, когда командарм неожиданно для своего штаба свернул армию на запад.

Этот маневр обсуждался на вечернем заседании начотделов и хоть несколько удивил всех своим направлением, но не вызвал возражений со стороны военспецов... Только товарищ Гулый, коммунист, начснаб – недавно мастер Шостенского порохового завода – позволил себе, и довольно резко, критиковать директиву командарма.

– Никак не понять, товарищ командарм: какого черта, с позволения сказать, сворачивать с прямой дороги, когда все идет гладко и наши вот-вот захватят этот самый город...

Я в недоумении относительно направления, которое дано по директиве, и просил разъяснения, полагая, что там ошибка, Вы мне ответили, что это не ошибка. Не откажите еще раз заглянуть на карту и выслушать меня. Общее направление, если я его понимаю правильно, остается к линии Белгород – Купянск через Волчанск, а далее, опять-таки если я это понимаю верно, на Харьков. Таким образом, если первая половина моей ударной группы, т. е. 13 армия, направится на Белгород – Волчанск, то вторая половина должна направиться на Волчанск – Купянск.

Действительно ли имел место белогвардейский заговор в штабе 8-й армии. Был ли к нему причастен Селивачев? Мог ли он стать его жертвой? К сожалению, известные нам документы пока не позволяют однозначно ответить на эти вопросы.

Склянскому только лично и особо секретно (Ленин). Не послать ли особо надежным шифром Сокольникову такой телеграммы: Примите лично все меры для ближайшего наблюдения за политической добросовестностью Селивачева. Сообщайте чаще ваши наблюдения и их итоги.

Использованная литература:

Ганин А. В. Последние дни генерала Селивачева: Неизвестные страницы Гражданской войны на Юге России. М.: Кучково поле. 2012.

Деникин А. И. Вооруженные силы Юга России. // Белое дело. Избранные произведения в 16 книгах. М., 1996.

Директивы Командования фронтов Красной Армии. М; 1972. Т 2.

Егоров А. И. Разгром Деникина, 1919 г. // Гражданская война в России: Разгром Деникина. СПб., 2003.

Какурин Н. Е. Как сражалась революция. М., 1990. Т. II.