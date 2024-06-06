Песков не уточнил, кому именно Россия может поставить вооружения для борьбы с Западом
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Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление президента России Владимира Путина о возможной отправке российских высокоточных вооружений в другие страны красноречиво указывает на неминуемые последствия поставок западного оружия на Украину.
В ходе общения с журналистами Песков отметил, что заявление российского лидера однозначно говорит, что любые поставки вооружений для ведения боевых действий против ВС РФ не могут остаться без соответствующих последствий, которые неминуемо будут. При этом Песков не уточнил, кому именно Россия может поставить вооружения для борьбы с Западом.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, полностью поддержал слова главы государства о возможной отправке вооружений противостоящим США регионам. Медведев подчеркнул, что США и их партнеры должны в полной мере почувствовать на себе прямое применение российских высокоточных вооружений. Как отметил зампред Совбеза, хотя эти регионы не названы президентом, однако ими могут быть любые страны, считающие своими врагами США и их союзников.
Также сообщается, что подполковник американской армии Дэниэл Дэвис, комментируя слова президента России о неминуемых последствиях для стран, поставляющих киевскому режиму дальнобойные вооружения, отметил, что в связи с ответными мерами со стороны Москвы Запад подвергается растущим рискам, при этом не обладая даже потенциальной возможностью достичь успеха на Украине.
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