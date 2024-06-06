Песков не уточнил, кому именно Россия может поставить вооружения для борьбы с Западом

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Песков не уточнил, кому именно Россия может поставить вооружения для борьбы с Западом

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление президента России Владимира Путина о возможной отправке российских высокоточных вооружений в другие страны красноречиво указывает на неминуемые последствия поставок западного оружия на Украину.

В ходе общения с журналистами Песков отметил, что заявление российского лидера однозначно говорит, что любые поставки вооружений для ведения боевых действий против ВС РФ не могут остаться без соответствующих последствий, которые неминуемо будут. При этом Песков не уточнил, кому именно Россия может поставить вооружения для борьбы с Западом.



Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, полностью поддержал слова главы государства о возможной отправке вооружений противостоящим США регионам. Медведев подчеркнул, что США и их партнеры должны в полной мере почувствовать на себе прямое применение российских высокоточных вооружений. Как отметил зампред Совбеза, хотя эти регионы не названы президентом, однако ими могут быть любые страны, считающие своими врагами США и их союзников.

Также сообщается, что подполковник американской армии Дэниэл Дэвис, комментируя слова президента России о неминуемых последствиях для стран, поставляющих киевскому режиму дальнобойные вооружения, отметил, что в связи с ответными мерами со стороны Москвы Запад подвергается растущим рискам, при этом не обладая даже потенциальной возможностью достичь успеха на Украине.
25 комментариев
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  1. Светлан Звание
    Светлан
    +4
    Сегодня, 14:56
    Ну.. первое что приходит в голову, это Красное море
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 14:58
      Песков не уточнил, кому именно Россия может поставить вооружения для борьбы с Западом

      А зачем раскрывать сразу свои карты - пусть гадают... recourse
    2. Караванщик Звание
      Караванщик
      -2
      Сегодня, 15:00
      Цитата: Светлан
      Ну.. первое что приходит в голову, это Красное море

      Верно мыслите ..Там еще Мексика контактирует с нашими активно очень и т.д.
      Нужно продвигаться активно в Южную Америку ..Они боятся ,но ждут Россию !!
      P.S. А еще есть одна маленькая страна ,которую не видно на карте ,но очень чувствительная точка в мировой политике ..Стоит надавить жестко и затребуют переговоры сразу ..Но пока видать рано wink
      1. Болторез Звание
        Болторез
        -1
        Сегодня, 15:03
        Верно мыслите
        Михан, опять ты wassat ?
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 14:58
    Ясно кому , бедуинам , неграм и латиносам , они против Запада борятся.
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 14:58
    А зачем озвучивать что то конкретное, пусть каждая страна поддерживающая укрорейх думает о своём и боится.
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 14:59
    Песков ничего уточнить не может в принципе, потому что у него дочь в Штатах и она первая, кто окажется в заложниках в случае обострения. Зачем такой кадр кремлю нужен, непонятно. Хотя после Суркова..
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      0
      Сегодня, 15:20
      Песков уточнить ничего не может,в первую очередь,что он прессекретарь(говорящая голова). Без него будут решать кому и что поставлять,а он только может комментировать по факту,когда будет уже всё решено.Он не решает,а только доносит до прессы решения.
  5. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +5
    Сегодня, 15:00
    Как быстро и оперативно, ведь прошло всего каких то два года как НАТО поставляет вооружение на Украину.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 15:04
      Цитата: Холостой_пистон
      Как быстро и оперативно, ведь прошло всего каких то два года

      Надо создать партию "Резкие как понос."! wassat
      Что бы разбавить весьма глубокоуважаемое, но таки немножечко тормозное и сонное болото.
    2. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 15:17
      Цитата: Холостой_пистон
      Как быстро и оперативно, ведь прошло всего каких то два года как НАТО поставляет вооружение на Украину.

      Между "сказать" и "начать" "дистанции огромного размера". Еще в Сирии грозились "бить по центрам принятия решений"...
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 15:01
    Щас все страны передают хуситам оружие, с просьбой, чтоб они этим оружием ударили по их обидчикам,а то сами стесняются. . . soldier
  7. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +2
    Сегодня, 15:04
    Все это смахивает на очередные пустые угрозы.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 15:20
      Они и есть. Чтобы "загребать жар чужими руками" нужно долго и сложно работать, устраивать некое место рядом с соседом откуда ему можно гадить. Нету таких у России. Те же хуситы, ну блин, чудо не получится. Сначала доставить и потом управлять некими средствами поражения АУГ какой. Наши компрадоры не пойдут на такое.
  8. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Сегодня, 15:05
    Они разместили ракеты и наносят удары, мы ограничимся размещением или как?
  9. leks Звание
    leks
    +5
    Сегодня, 15:05
    Нет, а если серьёзно, то кому могут поставить оружие?! Только не нужно рассказывать про ИРА и тому подобные организации которые давно отошли от дел!
    Хуситам, что-ли ?! Ну и что наши могут дать, Искандеры это врятли. Противокорабельные ракеты кто их будет запускать и с чего будут запускать, кто будет обучать.
    В итоге больше склоняюсь, к тому, что это очередные слова на ветер, типа снова припугнуть запад и не более!
    1. spirit Звание
      spirit
      0
      Сегодня, 15:18
      Нет, а если серьёзно, то кому могут поставить оружие?

      Вы задаёте неудобные вопросы,тут так не принято)
      Хуситам, что-ли ?

      Даже им ничего не поставят,я вас уверяю.Ибо есть Саудовская Аравия которая сейчас вроде бы нам как посредник,полусочувствующий.В случае поставки оружия Хуситам, они не будут в восторге,это мягко говоря.
      Я ставлю что поставят какое нибудь РСЗО зулусам в Африке и те обстреляют Французов,на этом и закончат hi
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:05
    Сегодня появилась в западных сми ,мы посылаем "цельную эскадру " в "Черноморо -Карибский" регион и от туда будем грозить шведу,тьфу США. bully
  11. Sergei N 58912062 Звание
    Sergei N 58912062
    0
    Сегодня, 15:10
    Уже давно нужно было т
    Это сделать
  12. Дво Звание
    Дво
    0
    Сегодня, 15:12
    Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление президента России Владимира Путина о возможной отправке российских высокоточных вооружений в другие страны красноречиво указывает на неминуемые последствия поставок западного оружия на Украину.Так оно уже давно на Украине и летает периодически с завидной постоянностью в РФ уничтожая инфраструктуру городов и сёл и жителей, а ответ РФ тишина .
  13. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 15:15
    Очередная порция "пурги" от Пескова. Да и от Медведева тоже. Одни слова, а дел нет.
  14. al3x Звание
    al3x
    -1
    Сегодня, 15:16
    Все эти заявления о поставках вооружений кое-кому, а кому не скажу, нужно озвучивать, когда это оружие УЖЕ ПОСТАВЛЕНО туда, куда нужно. Собственно, западники так и делают - они сперва вооружают хххлов, а потом по факту уже говорят, что принято решение о поставке и уже через несколько часов озвученные ракеты/бомбы летят в нас. Так это и должно делаться, если уж решили очередную пугалку высказать. Сегодня сказали, а завтра пкр уже летит в эсминец или авианосец или искандеры по их базам на бв.
  15. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 15:22
    Ну почему обязательно "Калибры" хуситам и "Ониксы" кубинцами? А если лежащей 20 лет у спящей ячейки в Голландии "Иглой" по взлетающему в Рамштайне транспортнику? А чем плох залп чем немудрёным с какой таиландской шаланды по базе в Ю.Корее? Думаю в ГРУ планы такго непрямого воздействия ещё с советских времён лежат. Будем ждать фейерверков в самых неожиданных местах. Тут и Песку раздолье - гневно осудить эти варварские нападения на мирные объекты НАТО.
  16. fax66 Звание
    fax66
    0
    Сегодня, 15:23
    Потому, что это очередные "розовые линии" (красные линии - это не про нас). Погрозим, языком потреплем и всё останется как раньше.
    Кстати, где логика? Если мы и так знаем, что уже давно Запад ( а не Украина) наносит удары по нашей территории и мы никак не реагировали, то почему сейчас Президент даст указания на жёсткие действия?
  17. tun5t
    tun5t
    0
    Сегодня, 15:23
    Если бы не маловеры у власти уже 106 лет в молельных стенах Кремля и не благоговение перед преступным западом, то и поставили вооружения для борьбы с Западом смогли бы проснуться давным давно - но маловеры со страху ждали, авось рассосётся, их не тронут! Лекции о мире читали "большим дядям", готовились к чему то, но так и не поняли как надо поступать с западом.