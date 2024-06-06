Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе в этом году составляет 100–110 тыс. человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тыс. новобранцев.

Киевской хунте необходимо до конца года в рамках новой мобилизации отправить на передовую порядка 110 тысяч украинцев, этого вполне хватит для организации обороны. Об этом заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.Генштаб ВСУ пересмотрел цифры мобилизации, главком ВСУ Сырский принял решение о корректировке планов с переходом украинской армии в оборону. Речи о мобилизации полумиллиона украинцев с последующим контрнаступлением, предложенным экс-главкомом Залужным, уже не идет. Теперь ВСУ нужно набрать в этом году примерно 100–110 тысяч новобранцев, и это им вполне удастся, считает нардеп.— заявил Горбенко.В то же время некоторые украинские ресурсы заявляют, что к сокращению числа мобилизованных привел не новый план Сырского, а объективные причины, которые в Киеве озвучивать не хотят. Они же и послужили основой для нового плана главкома. Во-первых, у Киева нет средств на содержание дополнительных 500 тысяч военнослужащих, которых нужно одеть-обуть, обучить и вооружить. Во-вторых, новый закон о мобилизации никак не повлиял на темпы мобилизации, которые как были низкими, так и остались. Недаром военкомы силой тащат украинцев в ТЦК. В-третьих, очень сильно упал уровень подготовки украинских военных, поскольку нет времени для их обучения.Между тем в России ежемесячно подписывают контракты порядка 30 тысяч новобранцев, которые после довольно длительной подготовки отправляются в зону спецоперации.