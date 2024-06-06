Нардеп ВРУ: Главком ВСУ Сырский пересмотрел цифры мобилизации на фоне нового плана обороны

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Нардеп ВРУ: Главком ВСУ Сырский пересмотрел цифры мобилизации на фоне нового плана обороны

Киевской хунте необходимо до конца года в рамках новой мобилизации отправить на передовую порядка 110 тысяч украинцев, этого вполне хватит для организации обороны. Об этом заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

Генштаб ВСУ пересмотрел цифры мобилизации, главком ВСУ Сырский принял решение о корректировке планов с переходом украинской армии в оборону. Речи о мобилизации полумиллиона украинцев с последующим контрнаступлением, предложенным экс-главкомом Залужным, уже не идет. Теперь ВСУ нужно набрать в этом году примерно 100–110 тысяч новобранцев, и это им вполне удастся, считает нардеп.



Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе в этом году составляет 100–110 тыс. человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тыс. новобранцев.

— заявил Горбенко.

В то же время некоторые украинские ресурсы заявляют, что к сокращению числа мобилизованных привел не новый план Сырского, а объективные причины, которые в Киеве озвучивать не хотят. Они же и послужили основой для нового плана главкома. Во-первых, у Киева нет средств на содержание дополнительных 500 тысяч военнослужащих, которых нужно одеть-обуть, обучить и вооружить. Во-вторых, новый закон о мобилизации никак не повлиял на темпы мобилизации, которые как были низкими, так и остались. Недаром военкомы силой тащат украинцев в ТЦК. В-третьих, очень сильно упал уровень подготовки украинских военных, поскольку нет времени для их обучения.

Между тем в России ежемесячно подписывают контракты порядка 30 тысяч новобранцев, которые после довольно длительной подготовки отправляются в зону спецоперации.
10 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -4
    Сегодня, 15:10
    Между тем в России ежемесячно подписывают контракты порядка 30 тысяч новобранцев
    Поэтому регионы вынуждены поднимать размеры выплаты при подписания контракта. Причем если 30 тысяч подписывают контракт ежемесячно это 360 тыс человек в год, сразу возникают вопросы...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 15:16
      Поэтому регионы вынуждены поднимать размеры выплаты при подписания контракта.

      Ну а как по другому...??? У нас например -
      Правительство Нижегородской области увеличило выплату контрактникам – до 500 тысяч рублей
      Региональное вознаграждение в 500 тысяч рублей предусмотрено для военных специалистов, которые заключат контракт с Министерством обороны РФ от 1 марта 2024 года и будут приняты во вновь формируемые подразделения.
      Таким образом с учетом федеральной выплаты в 195 тысяч рублей общий размер материальной поддержки составит 695 000 рублей.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 15:19
        Ну а как по другому...???
        Если не было бы отбоя, ни когда бы не накинули ни одной копейки сверху.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 15:24
        Путин озвучил ежемесячные потери в ВСУ в размере 45 000 человек. Как ВСУ хватит мобилизации 110 000 человек? Они планируют сократить свою армию или это новая украинская математика? fool
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -1
      Сегодня, 15:20
      Много добровольцев завершили контракт и больше не хотят испытывать судьбу. И кто бы что ни говорил, но контракт можно не продолжать. Это не значит что у нас потери в 360 000. А вот украм 110000 явно не хватит. Даже при условии, что невозможно смызгнуть
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 15:23
        Если Я не ошибаюсь контракт заключается минимум на год.
  2. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 15:16
    за этот год удастся призвать примерно до 120 тыс. новобранцев.

    Через 4 месяца их не будет
  3. Taskhyl
    Taskhyl
    -1
    Сегодня, 15:17
    Ну если бандерлоги набрали за один месяц 50 + тыс., как сообщил вчера Путин, то к концу года наскребут гораздо больше заявленных. Гораздо!
    1. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 15:23
      Ну если брать с таких структур как полиция, погранцы, пожарные и ТЦКашники, то 100 т запросто. А по мере сокращения площади Окраины как раз эти структуры и будут сокращаться. А там ещё и городские власти, администрация, депутаты, молодёжь которая вступит в призывной возраст и женские батальоны.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:20
    «У Киева нет средств на содержание дополнительных 500 тысяч военнослужащих, которых нужно одеть-обуть» —

    — «Микола в армію не піде, у нього взувати нічого»...