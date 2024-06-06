Премьер Франции заявил об отсутствии у властей страны планов отправлять на Украину солдат

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Премьер Франции заявил об отсутствии у властей страны планов отправлять на Украину солдат

Официальные лица Франции в последнее время всячески пытаются смягчить последствия заявлений президента Макрона о вероятном вводе войск на Украину. Сегодня в Париже уже говорят об обсуждении вариантов отправки инструкторов, которые не будут участвовать в боевых действиях.

Напомним, что заявления французского лидера о возможности участия воинского контингента НАТО в украинском конфликте вызвали резкую критику со стороны большинства его коллег по блоку. Кроме того, в России предупредили о серьезнейших последствиях таких действий, подчеркнув, что страны Североатлантического альянса в таком случае станут прямыми участниками конфликта.



В то же время журналист одного из французских телеканалов задал прямой вопрос премьеру страны Габриэлю Атталю о том, собирается ли Париж отправлять военных на Украину.

Таких планов нет

- ответил глава французского правительства.

Тогда собеседник напомнил Атталю о заявлениях о возможной отправке инструкторов для обучения солдат ВСУ непосредственно на территории Украины.

В ответ премьер Франции подчеркнул, что его страна уже обучила тысячи украинских военных на своей территории. При этом, как он выразился, вариант с отправкой инструкторов не является табуированной темой.
17 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +5
    Сегодня, 16:18
    Только три назад взяли в плен жабоеда. Кому он мозги парит?
    Надо его в клетку напротив французского посольства посадить и кормить жабами.
    Представляю, какую толпу зевак он соберёт. Поболе чем на Поклонной горе.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +3
      Сегодня, 16:41
      Цитата: Бородач
      Только три назад взяли в плен жабоеда. Кому он мозги парит?

      А сколько замочили ?
      Тупой французик опять квакает ...В плен их не брать ,а мочить
      Недавно их хорошо накрыли логово ,работайте мужики
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 18:18
        Чисто юридически солдаты Французского Иностранного легиона могут подать заявление на гражданство только после трёх лет службы.
        Так что формально, можно, служа в этом легионе, и не являться гражданином Франции.
        Так что французы могут вполне искренне думать, что "они тут не при чём".
        Прямо как тот еврей, что купил себе паспорт, где он не еврей, думает, что по морде ему теперь не дадут.
    2. Fiery_messenger Звание
      Fiery_messenger
      +1
      Сегодня, 16:51
      Мальчик с папочкой под мышкой реально может двигать войска НАТО ?.. Конечно же нет.
      "Французские" военные советники пойдут туда, куда им укажут. Это сделают гораздо более отвратительные люди. И на вид, и по содержанию.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:19
    «Таких планов нет» —

    — Перехотелось ...
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 16:21
    Планов нет, но лягушатники уже с ноги по мордасам на ЛБС отхватывают и визжат чтобы в них не стреляли...
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 16:30
    "..... отправки инструкторов, которые не будут участвовать в боевых действиях....."

    "Дядя Петя,ты д ура к !?"@---вот эти инструкторы во все времена были приоритетной целью....
  5. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 16:32
    Чё тут говорить ,не говорить_ они там чуть ли не изначально.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:33
    Макроша карты вскрыл, премьер отмазывает...
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +2
      Сегодня, 16:44
      Цитата: Mouse
      Макроша карты вскрыл, премьер отмазывает...

      А там к одиннадцати туз lol
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 16:45
        Знал бы прикуп....
        Жил бы в Сочи.... wassat
  7. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 16:36
    Что ж ты, фраер, сдал назад?
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +2
      Сегодня, 16:43
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Что ж ты, фраер, сдал назад?

      good good Про него петуха Круг пел
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 16:45
        Перепел..................
  8. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 16:47
    Сегодня в Париже уже говорят об обсуждении вариантов отправки инструкторов, которые не будут участвовать в боевых действиях.
    Российские военные захватили в плен французского боевика в Харьковской области. Кадры были опубликованы в социальных сетях.
    https://iz.ru/1706587/2024-06-04/rossiiskie-voennye-vziali-v-plen-frantcuzskogo-naemnika-pod-kharkovom очень красиво и по существу.
    24 мая сообщалось, что российские военные пленили офицера французского легиона в районе Клещеевки.
    Так что вариантов нет, у французов...
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 16:50
    Что макрон что этот настоящие поцы гомосексуальной ориентации. Мнение меняют как бабы. То вводят войска, то не вводят, то нас не так поняли. Это можно было бы посчитать игрой на нервах, вот только у нас никто особо не нервничает.
  10. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 18:03
    вариант с отправкой инструкторов не является табуированной темой.

    А какая нам разница чем будут заниматься французы на Украине? Неважно где они будут - на нуле воевать или охранять укро-польскую границу со стороны Украины. И там и там они должны быть в списке приоритетных целей