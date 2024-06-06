Премьер Франции заявил об отсутствии у властей страны планов отправлять на Украину солдат

Официальные лица Франции в последнее время всячески пытаются смягчить последствия заявлений президента Макрона о вероятном вводе войск на Украину. Сегодня в Париже уже говорят об обсуждении вариантов отправки инструкторов, которые не будут участвовать в боевых действиях.Напомним, что заявления французского лидера о возможности участия воинского контингента НАТО в украинском конфликте вызвали резкую критику со стороны большинства его коллег по блоку. Кроме того, в России предупредили о серьезнейших последствиях таких действий, подчеркнув, что страны Североатлантического альянса в таком случае станут прямыми участниками конфликта.В то же время журналист одного из французских телеканалов задал прямой вопрос премьеру страны Габриэлю Атталю о том, собирается ли Париж отправлять военных на Украину.- ответил глава французского правительства.Тогда собеседник напомнил Атталю о заявлениях о возможной отправке инструкторов для обучения солдат ВСУ непосредственно на территории Украины.В ответ премьер Франции подчеркнул, что его страна уже обучила тысячи украинских военных на своей территории. При этом, как он выразился, вариант с отправкой инструкторов не является табуированной темой.

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