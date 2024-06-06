Премьер Франции заявил об отсутствии у властей страны планов отправлять на Украину солдат
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Официальные лица Франции в последнее время всячески пытаются смягчить последствия заявлений президента Макрона о вероятном вводе войск на Украину. Сегодня в Париже уже говорят об обсуждении вариантов отправки инструкторов, которые не будут участвовать в боевых действиях.
Напомним, что заявления французского лидера о возможности участия воинского контингента НАТО в украинском конфликте вызвали резкую критику со стороны большинства его коллег по блоку. Кроме того, в России предупредили о серьезнейших последствиях таких действий, подчеркнув, что страны Североатлантического альянса в таком случае станут прямыми участниками конфликта.
В то же время журналист одного из французских телеканалов задал прямой вопрос премьеру страны Габриэлю Атталю о том, собирается ли Париж отправлять военных на Украину.
Таких планов нет
- ответил глава французского правительства.
Тогда собеседник напомнил Атталю о заявлениях о возможной отправке инструкторов для обучения солдат ВСУ непосредственно на территории Украины.
В ответ премьер Франции подчеркнул, что его страна уже обучила тысячи украинских военных на своей территории. При этом, как он выразился, вариант с отправкой инструкторов не является табуированной темой.
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