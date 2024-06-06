ВС США провели второй тестовый пуск МБР Minuteman III

США сегодня осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает официальный сайт базы «Ванденберг» космических сил США.Как сообщается, межконтинентальная баллистическая ракета без боезаряда была запущена 6 июня в 01:46 (это 11:46 мск). Это уже второй тестовый пуск модернизированной версии ракеты за последнюю неделю. Предыдущий пуск состоялся 4 июня 2024 года.Американское военное ведомство утверждает, что пуски ракет осуществляются с целью «демонстрации готовности» ядерных сил США на случай непредвиденных событий, а также с целью проверки эффективности и оперативности действий.Примечательно, что в конце 2023 года вооруженные силы США уже проводили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Но он оказался неудачным. В результате межконтинентальную баллистическую ракету пришлось подорвать во время полета над Тихим океаном. Военное ведомство США объяснило необходимость данной меры некоей «аномалией» при запуске МБР.Отметим, что межконтинентальная баллистическая ракета данного типа находится на вооружении военно-воздушных сил США с 1970 года. Сейчас это единственная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования, находящаяся на вооружении американской армии. США регулярно модернизируют ракету, периодически проводя тестовые пуски обновленных версий с целью проверки их возможностей.

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