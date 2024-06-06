Президент США исключил разрешение Украине на удары по Москве
В последнее время ряд западных стран заявил о том, что они дают согласие Киеву на применение переданного ими оружия для ударов по территории России.
В ограниченной форме такое согласие ранее дал и Вашингтон, чем украинские власти были недовольны. Однако разрешать Украине бить вглубь по российской территории, и особенно по столице страны власти, США не намерены. По крайней мере об этом заявил президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News.
Байден ещё раз напомнил, что согласие Вашингтона было дано на применение американского оружия по территории России, примыкающей к украинской границе.
— сказал американский президент.
В конце мая на фоне российского наступления в Харьковской области США разрешили ВСУ применять поставленное ими оружие для ударов по российским частям, скопившимся вблизи границы с Украиной.
Ранее президент России предостерёг Запад от поставок Киеву дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Он отметил, что Москва может принять ответные меры и, например, начать поставлять оружие врагам Запада.
Одним из дальнобойных видов оружия, которыми США снабдили Украину являются ракеты класса «земля-земля» ATACMS, имеющие дальность применения до 300 км.
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