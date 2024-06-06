Президент США исключил разрешение Украине на удары по Москве

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Президент США исключил разрешение Украине на удары по Москве

В последнее время ряд западных стран заявил о том, что они дают согласие Киеву на применение переданного ими оружия для ударов по территории России.

В ограниченной форме такое согласие ранее дал и Вашингтон, чем украинские власти были недовольны. Однако разрешать Украине бить вглубь по российской территории, и особенно по столице страны власти, США не намерены. По крайней мере об этом заявил президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News.



Байден ещё раз напомнил, что согласие Вашингтона было дано на применение американского оружия по территории России, примыкающей к украинской границе.

Мы не санкционируем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю

— сказал американский президент.

В конце мая на фоне российского наступления в Харьковской области США разрешили ВСУ применять поставленное ими оружие для ударов по российским частям, скопившимся вблизи границы с Украиной.

Ранее президент России предостерёг Запад от поставок Киеву дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Он отметил, что Москва может принять ответные меры и, например, начать поставлять оружие врагам Запада.

Одним из дальнобойных видов оружия, которыми США снабдили Украину являются ракеты класса «земля-земля» ATACMS, имеющие дальность применения до 300 км.
33 комментария
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +3
    Сегодня, 16:07
    Президент США исключил разрешение Украине на удары по Москве

    Откуда исключил? what
    1. Fiery_messenger Звание
      Fiery_messenger
      0
      Сегодня, 16:43
      У него бумажка есть. Которую он с утра читает, чтобы не забыть чего. Оттуда и исключил. Ему потом снова кто-нибудь напишет - а он и не вспомнит.
      Зато, в остальных документах Пентагона всё изложено вполне ясно. Там никто не забывает ничего. Никогда...
      Вашингтонские евреи - это вашингтонские евреи. Это только среди людей они торгаши.
      А на мировой арене .... их уже давно пора проводить снова в пустыню. На совсем.
  2. Single-n Звание
    Single-n
    +8
    Сегодня, 16:07
    Ну все выдыхаем. Завтра указом в состав города Москва включаются Курская,воронежская , Ростовская,белгородская, Херсонкая и тд. области. И проблема решена laughing laughing laughing
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -3
      Сегодня, 16:10
      Самоходный дед не в курсе, что просроченный презик уже бомбил Кремль и Москву. fool wassat
      1. Gorohes Звание
        Gorohes
        +2
        Сегодня, 16:39
        Ага мокрого места не оставил от Москвы wassat
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 17:43
          Для того, чтобы москвичи стали париться по поводу дронов, надо, чтобы каждый день по сотне прилетало. Москва - большая деревня.
          Очень большая. Может и сотни будет мало.
          1. golen Звание
            golen
            +1
            Сегодня, 18:08
            Согласен. Только тогда Вова начнёт РЕАЛЬНО отвечать амерам и мелкобританцам на ИХ обстрелы российских городов и предприятий. А пока слышим лишь бла-бла-бла о бледно-розовых линиях.
      2. astepanov Звание
        astepanov
        0
        Сегодня, 16:43
        Цитата: Бородач
        просроченный презик уже бомбил Кремль и Москву
        Американским оружием? Напомните, каким. Но сам факт таких речей от Бидона говорит, что похоже, дело пахнет договорнячком: вот почему до сих пор не раздолбали Верховную Раду, офис б/у президента, генштаб ВСУ, центробанк окраины и прочие важные объекты Киева.
        1. Single-n Звание
          Single-n
          +2
          Сегодня, 16:48
          Может потому что это просто пустышки? Это прост о офисы с ничего не решающими клерками. Ну разнесут раду. И что? ВСУ в панике побежит назад? Уцелевшие депутаты побегут останавливать поезда с натовским оружием? Даже если завтра грохнут членного пианиста. Это что то поменяет?
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 16:09
    Там нюанс есть. США как всегда делали в политике, к примеру никогда не признавали Прибалтику частью СССР, не признают новые регионы российскими.

    А вообще. Сам факт таких слов, что кто то разрешает или не разрешает удары, это абсурд.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 16:36
      Цитата: Копчёный
      к примеру никогда не признавали Прибалтику частью СССР

      Это они сейчас так говорят... А на самом деле:

      Не говоря в данном случае о решениях Ялтинской и Потсдамской конференций", МИД напоминает, что 1 августа 1975 года лидеры стран Европы, США и Канады подписали в Хельсинки Заключительный акт СБСЕ, положивший начало процессу разрядки напряженности на европейском континенте и тому, что сегодня именуется общеевропейским процессом. "Одним из центральных элементов этого документа было признание территориальной целостности государств, принципа нерушимости границ в Европе. Примечательны слова, произнесенные при подписании Заключительного акта Президентом США Дж.Фордом: "Соединенные Штаты Америки с удовольствием подписываются под этим документом потому, что мы подписываемся под каждым из этих принципов"
      1. golen Звание
        golen
        0
        Сегодня, 18:11
        Какая нерушимость границ после развала СССР в Беловежской Пуще тройкой шакалов?
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 16:46
      разрешает или не разрешает удары, это абсурд.

      Ага это типа как давать обещание а за спиной скрестить пальцы. Детский сад какой-то, главное сказать а там как получится.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 16:48
        Нет. Ты даёшь кому то оружие делая вид, что ты не при чём, но что то запрещаешь с ним делать в конфликте само собой говоря, что ты не участник его.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 17:11
          но что то запрещаешь с ним делать в конфликте само собой говоря, что ты не участник его.

          Это как когда продал машину а при этом новому владельцу ещё и запретил пить за рулём?
  4. alebdun2000 Звание
    alebdun2000
    -2
    Сегодня, 16:12
    Идиотизм . Почему нет ультиматума самой украине , если вы попытаетесь своими бпла или уж тем более ракетами нанести поражение на территории РФ , это включает и новые признанные Россией тирритории , по вам будет нанесен удар ТЯО. После этого, в случае невразумления , будет нанесён и СЯО по городам, так что мобилизации не получится у вас
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 16:40
      То есть вы предлагаете Стратегическим Ядерным Оружием уничтожить города Украины с гражданским населением? Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одессу, Чернигов, Киев, Полтаву? Вы вот сейчас это совершенно искренне пишите?
      Цитата: alebdun2000
      Идиотизм .

      fool
    2. Бомба Звание
      Бомба
      0
      Сегодня, 16:51
      Яйца не титановые для принятия решения по кнопке. К сожалению, пока они в тисках миррового империализьма.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 16:12
    . В ограниченной форме

    Интересная формулировка... .....
    Россия- от края и до края...
    Если где- то, что- то - это удар по всей России... ИМХО...
  6. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    0
    Сегодня, 16:13
    Благодетель, хренов. По столице нельзя, по Белгороду можно.
  7. polinet Звание
    polinet
    -1
    Сегодня, 16:15
    Цитата: alebdun2000
    Идиотизм . Почему нет ультиматума самой украине , если вы попытаетесь своими бпла или уж тем более ракетами нанести поражение на территории РФ , это включает и новые признанные Россией тирритории , по вам будет нанесен удар ТЯО. После этого, в случае невразумления , будет нанесён и СЯО по городам, так что мобилизации не получится у вас

    Не переживайте, скоро это всё закончится вместе с украиной,
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 16:42
      Цитата: polinet
      Не переживайте, скоро это всё закончится вместе с украиной,

      Как скоро? Сроки обозначите, хотя бы приблизительно?
  8. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 16:16
    Читаем так: если исключил , значит 250% готовят удары по Москве
    1. Бомба Звание
      Бомба
      -1
      Сегодня, 16:34
      Нет не так. В приграничных областях целей достаточно, что они и будут делать.
    2. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Сегодня, 16:49
      А что толку от москвы если остальную страну раздолбают?
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:20
    Это какую ракету имел байден ввиду ,чтобы она долетела до Москвы по баллистической траектории у нас есть способ распознать с какой боевой частью она летит - с ядерной или фугасной?А в ответ тишина будет ,когда мы зададим это вопрос .Веселуха только начинается.
  10. Комментарий был удален.
  11. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 16:22
    А жаль, может тогда кое-кто и зашевелился бы
  12. мазута Звание
    мазута
    -1
    Сегодня, 16:28
    А "проснувшись или перезагрузившись"сказал,что ВВП диктатор и беспокоит его уже 40 лет...Так перепутать свой простатит с нашим Президентом может только падающий американский склеротик,любитель бегать по трапам и падать с велосипедов.
  13. Maluck Звание
    Maluck
    0
    Сегодня, 16:35
    Да нахрен оно всралось это разрешение, если на территории РФ найдут компоненты от американского оружия это уже повод принимать меры. Да только сомнения гложат, что яйца сдюжат.
  14. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 16:36
    Американцы как всегда лгут и жульничают.
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 16:53
    ну спасибо "барин", век не забудем твоей доброты
    что б ты сдох, собака сутулая
  16. JonnyT Звание
    JonnyT
    0
    Сегодня, 16:59
    Ой какой он щедрый и великодушный..... А Белгород это вам не Москва да?

    Этот месседж направлен нашей либеральной власти, молчат не трогайте нас..... А какелы как били по натовскому целеуказанию, так и будут бить до всего, куда дотянуться
  17. Север35 Звание
    Север35
    0
    Сегодня, 17:06
    Сегодня исключил, завтра разрешил. Так действовали и раньше поставляя вооружения.