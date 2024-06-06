Наземный беспилотник «Тоша» ТХ 45СМ планируют оснастить турелью для уничтожения беспилотников ВСУ

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Наземный беспилотник «Тоша» ТХ 45СМ планируют оснастить турелью для уничтожения беспилотников ВСУ

Разработчики беспилотной вездеходной платформы «Тоша» ТХ 45 СМ планируют создать на ее базе комплекс по уничтожению беспилотников. Такими планами поделились в компании.

Отечественная разработка представляет собой колесный вездеход-беспилотник 6Х6 с индивидуальным приводом на каждое колесо. Двигатель электрический, запас хода до 180 км в зависимости от мощности аккумулятора, грузоподъемность — одна тонна при собственной массе в 350 кг. Скорость — до 70 км/час. Управление дистанционное как по радиоканалу, так и по кабелю. Платформа уже применяется нашими бойцами в зоне СВО для доставки боеприпасов, провизии, эвакуации раненых. Может применяться в качестве камикадзе.



Теперь разработчики намерены установить на «Тошу» специальную автоматическую турель для отстрела украинских беспилотников патронами с дробью. Рассматриваются калибры больше 12-го, способные сносить беспилотники на дальности до 100 метров.

На «Тошу» будет установлена автоматическая турель с патронами более крупного калибра. Поражающий элемент — дробь. Аппараты ВСУ можно будет сбивать на дистанции до 100 м, включая FPV-дроны, которые сейчас доставляют людям много неудобств

— приводит ТАСС слова представителя компании.

На данный момент работы на начальном этапе, рассматриваются различные варианты турели, в том числе и с несколькими стволами.
23 комментария
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    0
    Сегодня, 15:47
    Совсем без фантазии. Не могли Тотошкой назвать? sad
    Шестиствольный пулемёт будет в самый раз для Тотошки. good
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +2
      Сегодня, 15:54
      а сотня метров это для каких, простите, БПЛА?
      Для тех, кто с начинкой уже падает на цель?
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        -1
        Сегодня, 15:57
        А дальше не попадёшь. Тоша - это Антон. Это для фпв. Их кроме акустики на прицел не взять
        1. Бородач Звание
          Бородач
          -1
          Сегодня, 16:01
          Акустика? Может быть лучше ультразвук и видеокамера с заложенными видеообразами?
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            0
            Сегодня, 16:04
            Ну тут уж я незнаю. Не мой уровень. Бабу ягу - сельскохозяйственный дрон, панцири засекают. А мельче... request
            1. Бородач Звание
              Бородач
              -1
              Сегодня, 16:07
              Летучие мыши как-то мотыльков засекают. А Тошу можно посильнее детекторами напичкать.
              1. Феликс Звание
                Феликс
                -1
                Сегодня, 17:21
                А Тошу можно посильнее детекторами напичкать.

                И будет ворон расстреливать почем зря.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 16:12
        Универсальное сделать, против разных типов дронов... не просто, в малые габариты вписаться не реально, пока по крайне мере.
  2. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 15:55
    с платформой понятно, с оружием тоже, а что там с системой наведения?
    1. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 16:06
      Тоже задался этим вопросом. Может он будет наводиться на звук? Так в грохоте боя это вряд ли будет эффективно.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 16:08
        Ультразвук точно засечёт. Особенно на близких дистанциях.
      2. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 16:09
        я не очень понимаю и смысл лепить антидроновую утятницу на беспилотную платформу
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 16:19
          Думаю он универсальным будет, а наводиться по звуку. И пофигу ему дрон там или автоматчик. Наверное образы звуков ему запишут, это несложно и недорого
        2. wlkw Звание
          wlkw
          +1
          Сегодня, 16:37
          Быстрее всего эта платформа будет носить полустационарный характер и охранять танки, блиндажи и прочие важные объекты. Дежурство в круглосуточном режиме и в этой схеме человек здесь лишний. Конечно, можно и нужно сделать выносной пульт управления, но это уже опционально.
      3. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 16:43
        Судя по фото эти рябята где то в гаражном кооперативе это мастерили?Нет,кулибиных в нас хватает,но это разработка должна быть на соответствующем уровне
        1. faiver Звание
          faiver
          -2
          Сегодня, 16:47
          да-да-да, это примерно как Каракурты строить по 8 лет
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            0
            Сегодня, 17:17
            Ну два ввели в строй в этом году
    2. жучок120560 Звание
      жучок120560
      0
      Сегодня, 18:09
      Можно у вас поинтересоваться (на полном серьезе), а что вам понятно с оружием? Это что за ствол такой, стреляющий прицельно дробью на 100м? Тридцать лет охочусь и до сих пор не в курсе о существовании такого чуда. Вот подскажите, обязательно приобрету и сразу эффективность охоты на гуся возрастет в разы, так что не пожалуйста откажите.
    3. жучок120560 Звание
      жучок120560
      0
      Сегодня, 18:11
      Андрей извините за опечатку, в смысле - пожалуйста, не откажите.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:10
    Наземный беспилотник «Тоша» ТХ 45СМ планируют оснастить турелью для уничтожения беспилотников ВСУ
    Автоматическая турель против бпспилотнико, это серьёзно. Цель мелкая, шустрая, сложная...
    В общем, сделать можно, но... что б получилась эффективная дронобойка, надо шибко покумекать.
  4. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +1
    Сегодня, 16:17
    Очень нравится честная дальность
    Рассматриваются калибры больше 12-го, способные сносить беспилотники на дальности до 100 метров.
    Турель нужна естественно универсальная для постановки различного калибра.
    Хотелось бы надеяться, что решено и целеуказание.
    1. wlkw Звание
      wlkw
      +1
      Сегодня, 16:39
      Цитата: Andriuha077
      Очень нравится честная дальность

      Я так думаю, несложно будет "прицепить" дополнительно ПК для расширения возможностей. Я так даже и уверен, что так оно и будет. Как пишут в таких случаях - "состав вооружения на усмотрение заказчика"
      1. Andriuha077 Звание
        Andriuha077
        0
        Сегодня, 16:44
        Цитата: wlkw
        дополнительно ПК
        На такую обширную платформу можно хороший букет добра зарместить, грузоподъёсность позволяет и противоосколочное бронирование, чтобы платформа не кончилась по прилету кассеты. То есть хочется пожелать комплексам этого вида живучести и унификации.