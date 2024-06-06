Наземный беспилотник «Тоша» ТХ 45СМ планируют оснастить турелью для уничтожения беспилотников ВСУ

Наземный беспилотник «Тоша» ТХ 45СМ планируют оснастить турелью для уничтожения беспилотников ВСУ
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Разработчики беспилотной вездеходной платформы «Тоша» ТХ 45 СМ планируют создать на ее базе комплекс по уничтожению беспилотников. Такими планами поделились в компании.
Отечественная разработка представляет собой колесный вездеход-беспилотник 6Х6 с индивидуальным приводом на каждое колесо. Двигатель электрический, запас хода до 180 км в зависимости от мощности аккумулятора, грузоподъемность — одна тонна при собственной массе в 350 кг. Скорость — до 70 км/час. Управление дистанционное как по радиоканалу, так и по кабелю. Платформа уже применяется нашими бойцами в зоне СВО для доставки боеприпасов, провизии, эвакуации раненых. Может применяться в качестве камикадзе.
Теперь разработчики намерены установить на «Тошу» специальную автоматическую турель для отстрела украинских беспилотников патронами с дробью. Рассматриваются калибры больше 12-го, способные сносить беспилотники на дальности до 100 метров.
На «Тошу» будет установлена автоматическая турель с патронами более крупного калибра. Поражающий элемент — дробь. Аппараты ВСУ можно будет сбивать на дистанции до 100 м, включая FPV-дроны, которые сейчас доставляют людям много неудобств
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