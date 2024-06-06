Нардеп ВРУ обвинила власти страны в коррупции на строительстве фортификаций в Харькове
С того момента как ВС РФ начали успешное наступление на севере Харьковской области, которое многие эксперты уже окрестили самым стремительным за всю СВО, не считая ее начала, на Украине усердно ищут причины отступления ВСУ с якобы укрепленных позиций.
Напомним, что после провала украинского контрнаступления в прошлом году киевские власти объявили о переходе в стратегическую оборону. В сети то и дело появлялись видеоматериалы, где демонстрировались работы по возведению фортификаций в украинском приграничье, включая Харьковскую область.
Однако после того как российские военные стремительно преодолели линию обороны ВСУ на данном направлении, многие украинские политики и военные начали обвинять киевский режим в коррупции.
В частности, депутат Рады Ирина Геращенко, которая недавно побывала в Харьковской области, заявила, что работы по возведению фортификационных сооружений в регионе, видимо, были лишь «имитацией бурной деятельности».
С ее слов, так называемая линия укрепления в Харьковской области выглядит удручающе. Бетонные «зубы дракона», которые только сейчас начали устанавливать, пролежали сваленными в кучу несколько месяцев и уже начали рассыпаться.
В итоге Геращенко подчеркнула, что представители власти страны, которые заявляют о том, что в плане фортификации все хорошо, либо совсем неосведомлены в происходящем, либо сами являются участниками коррупционной схемы.
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