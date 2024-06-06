Нардеп ВРУ обвинила власти страны в коррупции на строительстве фортификаций в Харькове

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Нардеп ВРУ обвинила власти страны в коррупции на строительстве фортификаций в Харькове

С того момента как ВС РФ начали успешное наступление на севере Харьковской области, которое многие эксперты уже окрестили самым стремительным за всю СВО, не считая ее начала, на Украине усердно ищут причины отступления ВСУ с якобы укрепленных позиций.

Напомним, что после провала украинского контрнаступления в прошлом году киевские власти объявили о переходе в стратегическую оборону. В сети то и дело появлялись видеоматериалы, где демонстрировались работы по возведению фортификаций в украинском приграничье, включая Харьковскую область.



Однако после того как российские военные стремительно преодолели линию обороны ВСУ на данном направлении, многие украинские политики и военные начали обвинять киевский режим в коррупции.

В частности, депутат Рады Ирина Геращенко, которая недавно побывала в Харьковской области, заявила, что работы по возведению фортификационных сооружений в регионе, видимо, были лишь «имитацией бурной деятельности».

С ее слов, так называемая линия укрепления в Харьковской области выглядит удручающе. Бетонные «зубы дракона», которые только сейчас начали устанавливать, пролежали сваленными в кучу несколько месяцев и уже начали рассыпаться.

В итоге Геращенко подчеркнула, что представители власти страны, которые заявляют о том, что в плане фортификации все хорошо, либо совсем неосведомлены в происходящем, либо сами являются участниками коррупционной схемы.
14 комментариев
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  1. Болторез Звание
    Болторез
    0
    Сегодня, 16:45
    уже начали рассыпаться.
    Цемент ушел налево- песок один. Драконы украинские от кариеса страдают.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +2
      Сегодня, 16:47
      Цитата: Болторез
      уже начали рассыпаться.
      Цемент ушел налево- песок один.

      Ваш Яйценюк вообще сетку ставил за сотни миллионов и золото Скифов куда то продал laughing Сейчас на Маями морковку грызет улыбаясь
      1. Болторез Звание
        Болторез
        -1
        Сегодня, 16:49
        Ваш Яйценюк
        Михан, он скорее ваш.
        1. Караванщик Звание
          Караванщик
          +1
          Сегодня, 17:34
          Цитата: Болторез
          Ваш Яйценюк
          Михан, он скорее ваш.

          Он ВАШ ,такой же по англосаксам сидит и хихикает в Маями и может в Лондоне недвижимость имеется ..
          Бегунки они такие ,пытаются унизить Россию ..Ну ну
          1. Болторез Звание
            Болторез
            -1
            Сегодня, 17:37
            Бегунки они такие ,пытаются унизить Россию
            Нет, вы таки посмотрите какой поц laughing . Живет в Хайфе на пособия, а сам русским патриотом себя позиционирует в рунете, лозунги заряжает. Михан, ты лучше выучи иврит и своим на уши лапшу вешай.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 18:01
        Обвинение властей Украины в коррупции звучит, как комплимент за хозяйственную деятельность. winked
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 16:48
      Цемент ушел- налево, песок ушел направо.....
      1. Караванщик Звание
        Караванщик
        +1
        Сегодня, 17:39
        Цитата: Mouse
        Цемент ушел- налево, песок ушел направо.....

        Остался фарш в окопах и немецкие передвижные крематории
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 17:45
          Немецкие передвижные крематории должны оправдать саое предназночение.....
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 16:45
    Храмадяне воруют- всегда,везде,повсеместно. Это- норма.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 17:37
      Цитата: Андрей Николаевич
      Храмадяне воруют- всегда,везде,повсеместно. Это- норма.

      Да то что им дал СССР и что они разворовали и уничтожили ..Это трагедия !
      Мы от себя отрывали ..За это должны ответить подлые суляки кровью
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 16:45
    Ну, обычная история, самой мало досталось видать, вот и верещит. laughing
  4. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +1
    Сегодня, 17:14
    Да ну какой из нее нардеп? Обычная посредственность, попавшая по протекции во власть.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 18:04
    Сакральное и хто же это тут нас..л, хто это сде-е-елал? Шурша бабками на кармане. Вся свора с депутанами, хозяевами, блэк джеком и чубатыми шлюхами ворует, грабит, убивает, брешет - ведёт нормальную цивилизованную жизнь.