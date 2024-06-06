Западная пресса: Россия перебрасывает военные корабли к берегам США для проведения учений

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Западная пресса: Россия перебрасывает военные корабли к берегам США для проведения учений

Российское руководство в ближайшие недели планирует проведение военных учений и для этого перебрасывает в Карибский бассейн свои корабли и авиацию. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Ссылаясь на свои источники среди американских чиновников, издание предполагает, что эти учения являются частью ответных мер со стороны Москвы на оказание Вашингтоном военной поддержки киевскому режиму. Цитируемый Reuters чиновник отмечает, что подобными действиями Россия намеревается продемонстрировать, что она обладает способностью на определенном глобальном уровне демонстрировать свою силу.



Источник американского издания Miami Herald, в свою очередь, отмечает, что Россия стремится выбить США из колеи, при этом оказывая влияние на внутреннюю аудиторию. Однако, при этом, по мнению американского чиновника, ввиду своих ограниченных возможностей, Россия не обладает возможностью часто проводить подобные учения.

По данным западной прессы, российские военные корабли остановятся на Кубе и в Венесуэле, а после завершения учений до конца лета останутся в регионе, чтобы осенью провести еще одни подобные военные маневры.

В США также заявили, что не считают проведение Россией военных учений в непосредственной близости от своих берегов угрозой, однако будут следить за происходящим. При этом отмечается, что Москва не стала предупреждать Вашингтон о планируемых маневрах.
11 комментариев
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  1. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +3
    Сегодня, 16:08
    Инфа довольно таки, интересная... если не фейк...
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 16:14
      Цитата: nPuBaTuP
      Инфа довольно таки, интересная... если не фейк...

      Интересно какие корабли там участвуют?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:08
    «Российские военные корабли остановятся на Кубе и в Венесуэле, а после завершения учений до конца лета останутся в регионе, чтобы осенью провести еще одни подобные военные маневры» —

    — Потом можно ещё зимой и весной ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 16:13
      США напрасно паникуют: корабли ВМФ РФ будут оснащены учебными ядерными ракетами, учения не направлены против США, а проводятся для защиты России от КНДР. laughing
      1. Замкадыш Звание
        Замкадыш
        +4
        Сегодня, 16:26
        Для защиты от пиратов карибского моря. Перефразируя одну крылатую фразу из советского кинематографа:
        - у вас в карибском море случаи нападения пиратов есть?
        - нет;
        - будут.
      2. Комментарий был удален.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 16:24
    . Источник американского издания Miami Herald, в свою очередь, отмечает, что Россия стремится выбить США из колеи, при этом оказывая влияние на внутреннюю аудиторию

    Сложилось впечатление, что сами себя из колеи выбивают.... yes
    источники среди американских чиновников- это всё и никто....
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 16:36
    Один из отличных методов привести гегемона к реальности. Уж зарвалиссь, пусть у них под "брюхом" побурлят воды от наших ракет.)
  5. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 16:39
    Корабли у своих берегов сша-не считают угрозой........а в Калининграде- это угроза америке.... what
  6. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 16:52
    Ход ,конечно,красивый. Но напугают-ли те силы,которые мы перебрасываем туда Америку ?
    Также -где будет базироваться перебрасываемая авиация ? "Кузнецов" все еще в ремонте . Куба ? Никарагуа ? Венесуэла ?
    В зоне действия американской авиации наши слабые силы с нашими обозначившимися проблемами в области ПВО-ПРО , будут-ли какой-то реальной угрозой для американцев ?
    Все это,конечно же,риторические вопросы. Возможно это действо направлено на внутреннего зрителя . Но,дождёмся новостей - хотя бы обозначат состав посылаемых сил..
    1. Адрей Звание
      Адрей
      -1
      Сегодня, 17:49
      Цитата: Knell Wardenheart
      Но,дождёмся новостей - хотя бы обозначат состав посылаемых сил..

      Судя по всему это "Горшок" и "Чикер", которые сейчас в Атлантике. Безусловно есть чему испугаться первому флоту в мире laughing
  7. ИЛИКО Звание
    ИЛИКО
    +1
    Сегодня, 17:41
    ВСЕ корабли BALTOPS 24 превратить в металлолом , отключив их электронику раз и навсегда!
    ВИЗГ будет Вселенский! НО! И весь МИР ПОЙМЁТ!, что РОССИЯ МОЖЕТ без единого выстрела обезоружить любого врага!