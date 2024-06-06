«Продлённые» австралийские субмарины Collins не станут оснащать крылатыми ракетами Tomahawk
Власти Австралии официально объявили о намерении продлить срок эксплуатации своих шести дизель-электрических подводных лодок. «Продленные» австралийские субмарины Collins не станут оснащать крылатыми ракетами Tomahawk, как собирались изначально.
Таким образом, подводные лодки, которые служат уже около четырех десятилетий, побудут в строю еще примерно лет двадцать, после того как они будут модернизированы.
На данный момент на вооружении австралийских субмарин стоят противокорабельные ракеты Harpoon. Изначально их планировали в процессе модернизации заменить на крылатые ракеты Tomahawk. Но затем, проконсультировавшись с представителями американского ОПК, от этой идеи решили отказаться, так как по соотношению «цена-качество» их использование нецелесообразно.
Данная модификация «Томагавков» может запускаться через торпедные аппараты подлодок. Но ее прекратили производить еще 12 лет назад. Возобновлять выпуск имело бы смысл только в том случае, если бы их требовалось довольно большое количество.
Сначала вообще собирались не модернизировать подлодки Collins, а списать, закупив взамен дизель-электрические Attack французского производства. Но после формирования военно-политического альянса AUKUS, в который, кроме австралийцев, вошли американцы и британцы, сотрудничество с Францией пришлось свернуть.
Вместо этого Австралия решила самостоятельно строить многоцелевые атомные субмарины с использованием американских и британских технологий. Но так как на выпуск новых подлодок потребуется много времени, «Коллинз» решили не списывать, а модернизировать, чтобы они оставались в строю на протяжении всех 2030-х годов, а то и 2040-х.
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