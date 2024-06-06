Первая ступень Starship впервые успешно совершила посадку на воду Мексиканского залива
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В Мексиканском заливе было совершено успешное приводнение первой ступени многоразовой транспортной системы Starship. Сверхтяжелый ускоритель Super Heavy впервые успешно сел на водную поверхность, сообщает американская пресса.
Как стало известно, сегодня около 15:50 мск многоразовая транспортная система Starship стартовала с космодрома Starbase в штате Техас. Первая ступень системы сначала вошла в атмосферу Земли, а затем совершила вертикальную мягкую посадку на воду Мексиканского залива.
Вторая ступень системы — корабль Starship — в настоящее время продолжает свой космический полет.
Напомним, что принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания SpaceX осуществляет уже четвертые по счету испытания 122-метровой ракеты. Данная система состоит из двух ступеней – ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship. Впервые система стартовала 20 апреля 2023 года. Но тогда первая и вторая ступени системы не смогли разделиться, после чего пришлось произвести самоуничтожение спустя лишь четыре минуты после старта.
Неудачным оказался и второй полет системы в ноябре 2023 года. Он продлился на пять минут дольше первого полета, но связь с кораблем была потеряна. Наконец, в марте 2024 года компания SpaceX произвела третий пуск системы. В этот раз полет продолжался уже 50 минут, но затем с кораблем опять пропала связь. При входе в атмосферу Земли система была уничтожена операторами.
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