Первая ступень Starship впервые успешно совершила посадку на воду Мексиканского залива

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Первая ступень Starship впервые успешно совершила посадку на воду Мексиканского залива

В Мексиканском заливе было совершено успешное приводнение первой ступени многоразовой транспортной системы Starship. Сверхтяжелый ускоритель Super Heavy впервые успешно сел на водную поверхность, сообщает американская пресса.

Как стало известно, сегодня около 15:50 мск многоразовая транспортная система Starship стартовала с космодрома Starbase в штате Техас. Первая ступень системы сначала вошла в атмосферу Земли, а затем совершила вертикальную мягкую посадку на воду Мексиканского залива.



Вторая ступень системы — корабль Starship — в настоящее время продолжает свой космический полет.


Напомним, что принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания SpaceX осуществляет уже четвертые по счету испытания 122-метровой ракеты. Данная система состоит из двух ступеней – ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship. Впервые система стартовала 20 апреля 2023 года. Но тогда первая и вторая ступени системы не смогли разделиться, после чего пришлось произвести самоуничтожение спустя лишь четыре минуты после старта.

Неудачным оказался и второй полет системы в ноябре 2023 года. Он продлился на пять минут дольше первого полета, но связь с кораблем была потеряна. Наконец, в марте 2024 года компания SpaceX произвела третий пуск системы. В этот раз полет продолжался уже 50 минут, но затем с кораблем опять пропала связь. При входе в атмосферу Земли система была уничтожена операторами.
58 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +3
    Сегодня, 17:01
    Вспомним, для чего столь упорно делается изделие:
    - Быстрый старт с заправки без переборки.
    - Снижение стоимости килограмма на орбиту в разы.
    Ещё делать и делать, посмотрим, как осилит идущий. А не идущий ничего не осилит.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      -4
      Сегодня, 17:10
      Русская С-500 за ними наблюдает....Ну и прочии спутники -убийцы
      Маск конечно крут ,но он враг России ..
      1. al3x Звание
        al3x
        +2
        Сегодня, 17:12
        По крайней мере он трезво, адекватно мыслит и в русофобии не замечен, в отличии от всяких байденовских прихвостней и соратников, у которых в голове нет ничего кроме, как противостоять России.
        1. Irokez Звание
          Irokez
          -1
          Сегодня, 17:25
          Цитата: al3x
          По крайней мере он трезво, адекватно мыслит и в русофобии не замечен

          Трезво и адекватно мыслит как за спонсорские деньги наживаться самому, а ракеты пускают для НАСА и Пентагона ибо если не он, то это будут другие делать.
          А если он не русофоб, то должен запретить свой Старлинк над полями боевого действия объявив, что это мирные спутники и только в мирных целях. Всё он понимает и знает, но деньги превыше всего.
          1. BlackMokona Звание
            BlackMokona
            +1
            Сегодня, 17:36
            Цитата: Irokez
            А если он не русофоб, то должен запретить свой Старлинк над полями боевого действия объявив, что это мирные спутники и только в мирных целях. Всё он понимает и знает, но деньги превыше всего.

            Так запретил, а для военных сделал Старшилд wassat
            1. Бесконечность Звание
              Бесконечность
              +3
              Сегодня, 18:04
              Я вот читаю комментарии, все теперь говорят про военную составляющую. Вот как, а раньше где все эти комментаторы были?! Ах, да, ещё недавно на ВО было модно насмехаться над "Старшипом", называть это распилом и аферой... И вот он совершает успешный полёт, и теперь все срочно хватаются за голову: "а чё, а всмысли, а как так, эта махина может за раз вывести сотню другую спутников Starlink или любой военный груз!" Да, может, и об этом говорилось много раз, но кому-то были лучше урякнутые насмешки и обвинение Маска в "афере" от всяких диванных экспердов.
              И ведь такая же история была с Falcon 9. Тоже все диванные эксперды насмехались, не верили, результат: 91 (!) успешный пуск в 2023 году и более 5000 спутников Starlink на орбите (кто их там сбивать предлагает?). С Falcon Heavy ситуация аналогичная. Зато как смешно было лет 7 назад, ух, "макаронный монстр"... И ладно если бы обычные люди, но по ощущениям, в верхах "Роскосмоса" ситуация была не лучше.
          2. Andriuha077 Звание
            Andriuha077
            0
            Сегодня, 17:44
            Цитата: Irokez
            должен запретить свой Старлинк над полями
            Вот перейдёт в наше гражданство, как Депардье, и сразу же всё запретит.
            А до тех пор надо нам развивать спутник-инспекторы, поскольку никаких С-500 на эту ораву просто не хватит.

            Было бы очень хорошо, если бы приехавшие из Москвы товарищи подключились к акции похищения фон Брауна.
            militera.lib.ru/memo/0/pdf/russian/chertok_be-1.pdf
            1. Irokez Звание
              Irokez
              0
              Сегодня, 18:03
              Цитата: Andriuha077
              А до тех пор надо нам развивать спутник-инспекторы, поскольку никаких С-500 на эту ораву просто не хватит.

              А можно сделать много кубсатов которых как магнитом тянет к спутникам "партнёра".
              1. Andriuha077 Звание
                Andriuha077
                0
                Сегодня, 18:09
                Цитата: Irokez
                много кубсатов
                У нас такой полезной мелочью уже занимаются дети, детский труд облагораживает сходу всё в такой отрасли.
      2. Andriuha077 Звание
        Andriuha077
        +4
        Сегодня, 17:20
        Цитата: Караванщик
        крут ,но он враг
        Посмотрел бы я, как бы он там усидел в своих Штатах, не будучи врагом, ведь это программы двойные. Группировка StarShield в сотню спутников, модифицированных из последних Starlink и в их связь интегрируемых, как только собьём, вся сотня выведется парой рейсов на такого размера машине.
        1. Nicola Звание
          Nicola
          +2
          Сегодня, 17:52
          А ведь в начале программы Маск предлагал России участвовать в программе старлинк.Но мы гордые,сказали сами с усами.
          1. BlackMokona Звание
            BlackMokona
            0
            Сегодня, 18:13
            Цитата: Nicola
            А ведь в начале программы Маск предлагал России участвовать в программе старлинк.Но мы гордые,сказали сами с усами.

            Мы участвовали в конкурирующей для него программе Онивеб. Но потом Рогозин прокинул партнёров, конфисковал деньги и выданные на запуск спутники. Да показав фигу удалился в закат.
    2. Амвросий Звание
      Амвросий
      +2
      Сегодня, 17:22
      Вспомним, для чего столь упорно делается изделие:
      - Быстрый старт с заправки без переборки.
      - Снижение стоимости килограмма на орбиту в разы.

      Самое главное упускаете - засрать околоземную орбиту старшилдами, а в перспективе наверно и старсуордами.
  2. Nesvoy
    Nesvoy
    +5
    Сегодня, 17:01
    Апдейт: Старшип тоже приводнился. Полет полностью успешен!
  3. al3x Звание
    al3x
    +5
    Сегодня, 17:10
    Как ни крути, а команда Маска на данный момент топ в мирном и коммерческом космосе. Остаётся только позавидовать.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      +2
      Сегодня, 17:17
      Цитата: al3x
      Как ни крути, а команда Маска на данный момент топ в мирном и коммерческом космосе. Остаётся только позавидовать.

      Нужно не завидовать, а догонять. Представляете какие возможности открывает Старшип для Пентагона?
      1. al3x Звание
        al3x
        -1
        Сегодня, 17:20
        Я точно не представляю, как и большинство из здесь присутствующих могу только частично догадываться в силу своей ограниченности в таких серьёзных темах)
        1. BlackMokona Звание
          BlackMokona
          +1
          Сегодня, 17:22
          Цитата: al3x
          Я точно не представляю, как и большинство из здесь присутствующих могу только частично догадываться в силу своей ограниченности в таких серьёзных темах)

          Пентагон уже озвучивал планы. Орбитальный склад, развертывания лазерных модульных платформ D-Star, орбитальный десант, а так же я слышал от некоторых офицеров в англ.инете. Что ещё есть идея "Взгляд Медузы Гаргоны", когда Старшип сбрасывает 300+ тонн барражирующих боеприпасов на вражескую столицу. А потом ещё, ещё и ещё. Пока ССО тёпленькими берут руководство чужой страны, пока вся логистика полностью подавлена огромным числом боевых средств в небе.
          1. Болторез Звание
            Болторез
            -1
            Сегодня, 17:30
            слышал от некоторых офицеров в англ.инете.
            В реале эти офицеры- учащиеся колледжа laughing Общение в онлайнах приравнивается к публичным выступлениям и регламентируется.
            Орбитальный склад
            Чтоб не растащили?
            1. BlackMokona Звание
              BlackMokona
              +2
              Сегодня, 17:32
              Цитата: Болторез
              В реале эти офицеры- учащиеся колледжа Общение в онлайнах приравнивается к публичным выступлениям и регламентируется.

              Так сказать, к самой идеи претензии есть? Звучит крайне здраво. Можно на любой глубине фронта сбросить тысячи и тысячи ударных средств, вывалив их на большой высоте не в зоне доступа ПВО. А потом они уже завалят ПВО количеством, перегрузив её.
              1. Болторез Звание
                Болторез
                -1
                Сегодня, 17:33
                тысячи и тысячи ударных средств
                Спуск (не падение) с орбиты- достаточно проблематичное мероприятие.
                1. BlackMokona Звание
                  BlackMokona
                  +2
                  Сегодня, 17:37
                  Цитата: Болторез
                  Спуск (не падение) с орбиты- достаточно проблематичное мероприятие.

                  Так до километров 80 довезёт Старшип, затормозит, а дальше уже сами будут падать. Медленно и не спеша.
                  1. Болторез Звание
                    Болторез
                    -1
                    Сегодня, 17:40
                    Так до километров 80 довезёт
                    Там уже сбить могут.
                    1. BlackMokona Звание
                      BlackMokona
                      +1
                      Сегодня, 17:42
                      Цитата: Болторез
                      Там уже сбить могут.

                      Только пока только две страны в мире, одна из которых США. А для России уже ядерная война, кнопку ядерную нажмут и запертые в Кремле спокойно. А вот любые не ядерные страны можно легко вбивать в землю
                      1. Болторез Звание
                        Болторез
                        -1
                        Сегодня, 17:43
                        любые не ядерные страны
                        Есть уйма способов это сделать (вбить в землю неядерную страну). Авианосцы помогют.
                        пока только две страны в мире
                        Технологии быстро ползают- уже через 10-15 лет этими возможностями будет обладать любой средней руки комплекс.
                      2. BlackMokona Звание
                        BlackMokona
                        +1
                        Сегодня, 17:44
                        Цитата: Болторез
                        Есть уйма способов это сделать.

                        И какие же? Даже С-400 всего 25 км по высоте перехвата даёт. winked
                        А С-500 никому не поставлялись в мире
          2. Комментарий был удален.
          3. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 17:33
            Ничего более тупого чем десант с орбиты ССО прямо на столицу и придумать сложно. Их конечно не собьют на подлёте чем только можно и не окружат на пустыре, где они сядут
            1. BlackMokona Звание
              BlackMokona
              +1
              Сегодня, 17:43
              Цитата: alexoff
              Ничего более тупого чем десант с орбиты ССО прямо на столицу и придумать сложно. Их конечно не собьют на подлёте чем только можно и не окружат на пустыре, где они сядут

              ССО не нужно высаживать в столицу, их можно провести агентурными методами. А вот они с прикрытием тысяч БПЛА уже пойдут на штурм главного правительственного здания. Можно так же оппозицию использовать. Майдан не разогнать, когда ОМОН не может выехать из своих баз. winked
              1. alexoff Звание
                alexoff
                0
                Сегодня, 17:48
                Ну видимо это хорошо сработает если смещать менее проамериканское правительство более проамериканским. Типа в Грузии. Так как беспилотники не сильно помогут брать правительственные кварталы и бункеры, но могут запугать генералов. В КНДР скорее всего эти ССО похоронят, а потом выкатят ракеты чтоб проверить Сеул на прочность
              2. Адрей Звание
                Адрей
                0
                Сегодня, 18:03
                Цитата: BlackMokona
                А вот они с прикрытием тысяч БПЛА уже пойдут на штурм главного правительственного здания.

                БПЛА способные спуститься с орбиты в целом и боеспособном состоянии, на данный момент бриллиантовыми будут.
                1. BlackMokona Звание
                  BlackMokona
                  0
                  Сегодня, 18:15
                  Цитата: Адрей
                  БПЛА способные спуститься с орбиты в целом и боеспособном состоянии, на данный момент бриллиантовыми будут.

                  Ещё раз повторю не с орбиты, из Старшип может на любой высоте высадить за пределами ПВО. Например если у страны есть С-400, можно на 26 км сбросить. Там уже скорость небольшая как видно в трансляции
                  1. Адрей Звание
                    Адрей
                    0
                    Сегодня, 18:18
                    Цитата: BlackMokona
                    Ещё раз повторю не с орбиты

                    Тогда второй ступени придется совершать посадку где то в "непосредственной" близости от цели со всеми отсюда вытекающими рисками. Повторный уход на орбиту еще ПОКА никто не осуществил.
      2. Mouse Звание
        Mouse
        -2
        Сегодня, 17:24
        Где- то уже было... догнать и перегнать....
        Может просто делать свое дело!
        1. BlackMokona Звание
          BlackMokona
          +1
          Сегодня, 17:25
          Цитата: Mouse
          Где- то уже было... догнать и перегнать....
          Может просто делать свое дело!

          Можно и никуда не спешить, а потом удивляться о чего у ВСУ есть Старлинк, у нас ничего такого нету. wassat
          1. Mouse Звание
            Mouse
            -1
            Сегодня, 17:28
            Вы, уверены, что нам Старлинк нужен? belay
            И это поспешай не спеша...
            1. BlackMokona Звание
              BlackMokona
              +1
              Сегодня, 17:30
              Цитата: Mouse
              Вы, уверены, что нам Старлинк нужен? belay
              И это поспешай не спеша...

              Так не нужен, что у нас солдаты на фронте Старлинком пользовались зарубежным. Несмотря на все риски hi
              1. Mouse Звание
                Mouse
                0
                Сегодня, 17:33
                От чего не воспользоваться трофейным... хотя да риск....
                1. BlackMokona Звание
                  BlackMokona
                  0
                  Сегодня, 17:38
                  Цитата: Mouse
                  От чего не воспользоваться трофейным... хотя да риск....

                  Так активно закупали через разных посредников и третьи страны.
            2. stelltok Звание
              stelltok
              +1
              Сегодня, 17:48
              Старлинк нужен?

              Из за фпв дронов на некоторых участках фронта вынуждена работать РЭБ на всех частотах.
              Вплоть до того,что рация и связь уже не могут работать.
              В таких случаях нужная спутниковая связь (Наподобие старлинка)
      3. Irokez Звание
        Irokez
        +2
        Сегодня, 17:29
        Цитата: BlackMokona
        Представляете какие возможности открывает Старшип для Пентагона?

        Да Пентагон там изначально сидит, а Маск как личико с мирной и красивой улыбочкой.
        1. BlackMokona Звание
          BlackMokona
          +1
          Сегодня, 17:30
          Цитата: Irokez
          Да Пентагон там изначально сидит, а Маск как личико с мирной и красивой улыбочкой.

          Пентагон пока ни цента на Старшип не выделил. Ему господа из Локхида и Боинга не позволяют пока. winked
          1. Irokez Звание
            Irokez
            +1
            Сегодня, 17:38
            Цитата: BlackMokona
            Ему господа из Локхида и Боинга не позволяют пока.

            Ой-ой. Эти господа из Локхида и Боинга слишком зажравшиеся и Маск им конкурент (это факт) потому они и плачутся и вертятся, а Маск действительно более оперативен и дешев для Пентагона и НАСА (конкуренция не дремлет) а учитывая, что Маск ещё и за Трампа, то кормушка и финансирование скоро перекачует от одних жирных и медлительных к новому мультимилиардеру и под его крылышком новые мажорчики с НАСА и Пентагона устроят себе жизнь.
            Это мы у них учимся воровать и распиливать, но у них всё культурно и завуалированно, не воровать, а процент иметь и не распиливать, а осваивать.
            1. BlackMokona Звание
              BlackMokona
              0
              Сегодня, 17:39
              Цитата: Irokez
              то кормушка и финансирование скоро перекачует

              Вот когда перекачует, тогда и поговорим. А пока господа делают свой сверхтяж в виде СЛС, свой Старлинк в виде БлэкДжек и тд. Всё на гос.деньги
              1. Irokez Звание
                Irokez
                0
                Сегодня, 17:44
                Цитата: BlackMokona
                Вот когда перекачует, тогда и поговорим.

                А как Вы об этом узнаете? Вы имеете полный доступ к финансированию и отчётности что и куда? Да оно уже кочует по простому примеру кто и сколько ракет запускает - делов то понять.
                И да это всё бабки США которые идут на развитие новых технологий ибо они боятся упустить лидерство перед Китаем, Индией ну и Россией которая тоже набирает обороту. А почему именно сей час когда доллар дряхлеет, так потому, что в будущем такого финансирования уже не будет да и инфляция от печатания пустых бумажек много скушает весомости доллара. Будущее предполагаю не такое радужное будет ну если только ЛГБТ не подкрасят радугой.
                1. BlackMokona Звание
                  BlackMokona
                  +1
                  Сегодня, 17:44
                  Цитата: Irokez
                  А как Вы об этом узнаете? Вы имеете полный доступ к финансированию и отчётности что и куда? Да оно уже кочует по простому примеру кто и сколько ракет запускает - делов то понять.

                  Да Пентагон и НАСА всё публикуют открыто, обсуждают, устраивают тендеры и тд. winked
                  1. Irokez Звание
                    Irokez
                    0
                    Сегодня, 17:57
                    Цитата: BlackMokona
                    Да Пентагон и НАСА всё публикуют открыто, обсуждают, устраивают тендеры и тд.

                    Так это для хомячков. Как можно такие дела проворачивать официально, а проценты и прибыль от куда брать если всё официально, да и разведка других стран по отчётности может многое узнать.
                    Никому не верьте - верьте только Мюллеру.
                    1. BlackMokona Звание
                      BlackMokona
                      0
                      Сегодня, 18:16
                      Цитата: Irokez
                      Так это для хомячков. Как можно такие дела проворачивать официально, а проценты и прибыль от куда брать если всё официально, да и разведка других стран по отчётности может многое узнать.
                      Никому не верьте - верьте только Мюллеру.

                      А вот могут, так коррупции получается меньше. hi
    2. Винни76 Звание
      Винни76
      -2
      Сегодня, 17:24
      . команда Маска на данный момент топ в мирном и коммерческом космосе. Остаётся только позавидовать.

      Как я понял из статьи, успешен каждый четвёртый запуск. Мощно. Вот это стабильность. Начинаю завидовать астронавтам. Даже в русскую рулетку повыше шансы выжить
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        -1
        Сегодня, 17:26
        Цитата: Винни76
        Как я понял из статьи, успешен каждый четвёртый запуск. Мощно. Вот это стабильность. Начинаю завидовать астронавтам. Даже в русскую рулетку повыше шансы выжить

        Это всё тестовые запуски без ПН. Рабочая лошадка Фалькон-9 уже к 200 подряд успешным полётам подбирается, удерживая мировой рекорд серии успешных пусков.
        1. Винни76 Звание
          Винни76
          0
          Сегодня, 17:33
          Летящим на Старшипе с 25% успешных запусков, статистика Фальконов безусловно согреет душу. Ясен перец, тестовые запуски это ерунда. Они понарошку были. Несчитово
          1. BlackMokona Звание
            BlackMokona
            0
            Сегодня, 17:38
            Цитата: Винни76
            Летящим на Старшипе с 25% успешных запусков, статистика Фальконов безусловно согреет душу. Ясен перец, тестовые запуски это ерунда. Они понарошку были. Несчитово

            Пока без процентов, пусков с ПН не было. winked
    3. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 17:27
      Цитата: al3x
      топ в мирном и коммерческом космосе

      За деньги военных и НАСА.
      Экономические выкладки по стоимости запуска не разглашаются, а просто заявляются. Ну так я тоже могу сказать, что наши запуски вообще бесплатны и не в убыток нам.
  4. К_4 Звание
    К_4
    0
    Сегодня, 17:22
    Где-то обиженно зарыдал прыгающий на батуте Рогозин.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:24
    Прикольно ,из 33 рапторов работало 32.А почему Старшип так долго летел до Индийского океана - 65 минут.Полёт вроде как суборбитальный.Мне понравилось.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 17:27
      Цитата: tralflot1832
      Прикольно ,из 33 рапторов работало 32.А почему Старшип так долго летел до Индийского океана - 65 минут.Полёт вроде как суборбитальный.Мне понравилось.

      Потому как в космос выбирались, за 200+ километров. А не по кратчайшей. А так же летели на Восток, а не на Запад.
  6. freddyk Звание
    freddyk
    0
    Сегодня, 17:35
    Цитата: BlackMokona
    Цитата: al3x
    Я точно не представляю, как и большинство из здесь присутствующих могу только частично догадываться в силу своей ограниченности в таких серьёзных темах)

    Пентагон уже озвучивал планы. Орбитальный склад, развертывания лазерных модульных платформ D-Star, орбитальный десант, а так же я слышал от некоторых офицеров в англ.инете. Что ещё есть идея "Взгляд Медузы Гаргоны", когда Старшип сбрасывает 300+ тонн барражирующих боеприпасов на вражескую столицу. А потом ещё, ещё и ещё. Пока ССО тёпленькими берут руководство чужой страны, пока вся логистика полностью подавлена огромным числом боевых средств в небе.

    Можно, конечно над этим смеяться, но уверен, как только у янкисов появится такая возможность, они ей воспользуются не задумываясь.
  7. С.З. Звание
    С.З.
    -1
    Сегодня, 17:38
    Еще один гвоздь в гроб нашего космического щита.
  8. Адрей Звание
    Адрей
    0
    Сегодня, 18:12
    Аплодисменты Маску и его команде good drinks! Хоть кто еще на этом шарике не забывает о звездах и двигает прогресс в интересах человечества.
    Для злопыхателей добавлю - не забывая при этом про свой карман конечно, но тут как в поговорке: "Коттедж (Старшип) сам себя не построит" request