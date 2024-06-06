Первая ступень Starship впервые успешно совершила посадку на воду Мексиканского залива

В Мексиканском заливе было совершено успешное приводнение первой ступени многоразовой транспортной системы Starship. Сверхтяжелый ускоритель Super Heavy впервые успешно сел на водную поверхность, сообщает американская пресса.Как стало известно, сегодня около 15:50 мск многоразовая транспортная система Starship стартовала с космодрома Starbase в штате Техас. Первая ступень системы сначала вошла в атмосферу Земли, а затем совершила вертикальную мягкую посадку на воду Мексиканского залива.Вторая ступень системы — корабль Starship — в настоящее время продолжает свой космический полет.Напомним, что принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания SpaceX осуществляет уже четвертые по счету испытания 122-метровой ракеты. Данная система состоит из двух ступеней – ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship. Впервые система стартовала 20 апреля 2023 года. Но тогда первая и вторая ступени системы не смогли разделиться, после чего пришлось произвести самоуничтожение спустя лишь четыре минуты после старта.Неудачным оказался и второй полет системы в ноябре 2023 года. Он продлился на пять минут дольше первого полета, но связь с кораблем была потеряна. Наконец, в марте 2024 года компания SpaceX произвела третий пуск системы. В этот раз полет продолжался уже 50 минут, но затем с кораблем опять пропала связь. При входе в атмосферу Земли система была уничтожена операторами.

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