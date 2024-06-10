Особенности применения береговой ракетной системы «Бастион» в ходе спецоперации
Один из первых эпизодов применения БРК "Бастион" в Спецоперации, март 2022 г.
В рамках текущей Спецоперации российские вооруженные силы используют практически все современные образцы техники и вооружения. В частности, свой вклад в общее дело демилитаризации киевского режима вносят береговые ракетные комплексы 3К55 «Бастион» Черноморского флота. Они наносят удары по различным объектам противника и наглядно демонстрируется способность поражать не только корабли, но и иные цели.
«Бастионы» в Спецоперации
Боевое применение БРК «Бастион» с противокорабельными ракетами «Оникс» в рамках Спецоперации началось в середине марта 2022 г. – всего через несколько недель после начала боевых действий. В дальнейшем министерство обороны неоднократно сообщало о новых эпизодах боевой работы таких комплексов по тем или иным целям. Также публиковались документальные съемки подготовки к пускам и стартов ракет.
Согласно официальным новостям от Минобороны, «Бастионы» периодически применялись в течение нескольких месяцев, с середины марта по конец июня. В дальнейшем новые сообщения такого рода пропали на долгое время. Следующий известный удар ракетами наземного базирования состоялся лишь в начале июня 2024 г.
По какой причине «Бастионы» используются лишь эпизодически и со значительными перерывами, не уточняется. Возможно, реальная интенсивность применения БРК выше, но Минобороны, по неким причинам, не раскрывает все такие эпизоды.
Также наблюдаемую картину можно связать с характеристиками и возможностями ракет БРК, а также с наличием или появлением у противника подходящих целей. Вероятно, комплексы 3К55 привлекаются к боевой работе в тех случаях, когда их применение целесообразно с военной и экономической точки зрения. В иных ситуациях работают другие ударные системы.
Примечательно, что участие в Спецоперации не мешает проведению боевой подготовки. Регулярно проводятся различные тренировки, в т.ч. с учебными пусками по условным целям. Так, в конце ноября 2023 г. Минобороны сообщило о проведении подобного мероприятия в береговых частях КЧФ. Боевые расчеты комплексов отработали навыки выхода на позиции и подготовки техники к стрельбе, а также провели электронные и практические пуски ракет.
Очевидно, что известные случаи боевого применения «Бастионов» и «Ониксов» не будут последними. Пока киевский режим продолжает сопротивление, у него найдутся новые цели для ударов сверхзвуковыми противокорабельными ракетами. Как часто придется решать такие задачи, и сколько объектов будет поражено, покажет время. При этом можно рассчитывать на успешное уничтожение всех или почти всех назначенных целей.
В процессе демилитаризации
Следует рассмотреть известные случаи боевого применения «Бастионов» в Спецоперации и обратить внимание на выбранные цели для ударов. Береговой ракетный комплекс, изначально предназначенный для борьбы с кораблями противника, показал и подтвердил способность эффективно поражать цели иных типов. При этом речь идет о самых разных объектах со своими особенностями и требованиями к средствам поражения.
"Бастион" выходит на позицию, июнь 2024 г.
Нужно напомнить, что первые пуски ракет «Бастиона» по наземным целям состоялись задолго до начала Спецоперации по защите Донбасса. Еще в ноябре 2016 г. российские БРК, доставленные в Сирию, нанесли удары по объектам террористов. Намеченные цели были успешно уничтожены.
Первый удар «Бастиона» в рамках текущей Спецоперации имел место 18 марта 2022 г. Целью для него стали два центра радио- и радиотехнической разведки противника в Одесской области. Оба объекта были уничтожены. Через несколько дней Минобороны опубликовало видео пусков ракет, вероятно, относящееся к этому удару.
1 апреля ракетами «Бастиона» поразили штаб группировки противника в районе н.п. Шахтерское. Было уничтожено до 40 чел. живой силы, 5 бронемашин и несколько единиц автотранспорта. При этом были нарушены контуры управления украинских формирований. В тот же день Минобороны показало пуск ракеты по штабу противника. К сожалению, материалы объективного контроля с поражением цели не публиковались.
6 апреля опубликовали еще одно видео с пусками, но без уточнения целей. Затем, 8 апреля, в сводку Минобороны попал удар по центру сбора и подготовки иностранных наемников в Одесской области. К этому сообщению приложили новые кадры запусков ракет.
1 и 8 мая оборонное ведомство вновь выложило видео работы «Бастионов», а вскоре уточнило подробности. Так, в брифинге 9 мая рассказали об ударе по аэродрому в районе н.п. Арциз (Одесская обл.) и уничтожении шести транспортных и боевых вертолетов.
Операторы комплекса за работой
Затем имел место перерыв, и о новом ударе «Бастионов» по инфраструктуре противника сообщили только 20 июня. На этот раз ракеты вновь атаковали аэродром около н.п. Арциз, но целью для них стали два БПЛА BayraktarTB2 и станция управления этой беспилотной авиационной системы. За новостью вновь последовали эффектные кадры ночного пуска. 4 июня ракеты «Бастиона» опять направились в Одесскую область, где поразили стартовую позицию ЗРС С-300.
Удар по зенитной системе в Одесской области был последним известным случаем боевого применения БРК 3К55 в 2022 г. В следующем 2023 г. и в первые месяцы 2024-го такие новости вообще не поступали. Тем не менее, несколько дней назад Минобороны напомнило об участии «Бастионов» в Спецоперации.
Был опубликован новый видеоролик, в котором показали процесс выхода БРК на пусковую позицию, подготовку и старт ракет. «Бастион» атаковал неназванные наземные цели и, как сообщается, успешно их поразил. Возможно, подробности этого удара станут известны позже. Также следует ожидать возобновление активной и регулярной боевой работы ракетных комплексов.
Таким образом, к настоящему времени «Бастионы» поразили целый ряд украинских наземных объектов разного рода. В то же время, этим комплексам еще ни разу не приходилось выполнять пуски по реальным кораблям противника. Учитывая состояние украинского флота, такие события ожидать более не приходится.
Технический потенциал
3К55 «Бастион» представляет собой самоходный ракетный комплекс, предназначенный для обороны побережья и поражения надводных или наземных целей. В его состав входит несколько пусковых установок с ракетами, машина боевого управления и другие средства. Основные компоненты БРК смонтированы на автомобильных и специальных шасси, дающих высокую мобильность и подвижность для перемещения между позициями.
Подъем ракет в вертикальное положение
В состав «Бастиона» входит противокорабельная ракета П-800 / 3М55 / «Оникс». Это боеприпас длиной более 8 м со стартовой массой 3 т, оснащенный прямоточным воздушно-реактивным двигателем. В полете ракета развивает скорость до 2,5-2,6 М. Дальность пуска – до 800 км, в зависимости от модификации. Полет осуществляется за счет инерциальной навигации; на конечном участке используется активно-пассивная радиолокационная ГСН. К цели доставляется проникающая фугасная боевая часть массой 300 кг.
Основной задачей ракеты «Оникс» является поражение подвижных надводных целей, что определило состав ее оснащения и технические характеристики. При этом предусмотрено и применение против наземных объектов. С 2016 г. подобные возможности демонстрируются в ходе реальных военных операций.
По сообщениям Минобороны, в 2022-24 гг. «Ониксы» неоднократно атаковали разнообразные объекты противника. Целями ударов становились радиотехнические средства, штабы и техника на открытых площадках. Несмотря на разный характер таких целей, ракета П-800 и комплекс «Бастион» в целом справились со всеми поставленными задачами и продемонстрировали свои особенности и преимущества.
Так, мобильный комплекс способен быстро выйти на позицию и выполнить пуск ракет. Это позволяет сократить время от обнаружения цели до нанесения удара по ней, тем самым снизив шансы противника вовремя уйти. В этом же контексте большое значение имеют летные характеристики. При скорости 2,6 М, полет на максимальную дальность 800 км занимает ок. 15 мин. Вероятность своевременного обнаружения ракеты, определения ее цели и эвакуации последней из-под удара резко падает.
Штатная АРГСН «Оникса» создавалась для работы над морем в сложных условиях и при наличии помех. Практика показала, что помехозащищенная головка эффективно работает и над сушей, обеспечивая высокую точность. По всей видимости, такая ГСН имеет низкие требования к радиоконтрастности цели и может засекать и сопровождать даже сложные объекты.
«Оникс» несет 300-кг фугасную боевую часть. Ее заряд достаточен для поражения живой силы и техники на открытой местности, а также для разрушения разнообразных объектов и сооружений. Определенный вклад в могущество делает и высокая скорость полета. Все это определяет уровень воздействия на цель и радиус поражения.
Универсальная система
Основной функцией БРК 3К55 «Бастион» и его ракеты 3М55 «Оникс» изначально являлась борьба с кораблями противника. Тем не менее, при разработке комплекса были заложены решения, позволяющие успешно атаковать цели других типов. Такие возможности БРК и ПКР уже неоднократно демонстрировались на практике с нанесением требуемого урона противнику.
Любопытно, что «Бастион» применяется не слишком часто и только по отдельным целям. По сути, его используют в тех ситуациях, когда требуется максимально быстрое поражение выявленного объекта на большой дальности, а применение иных ударных систем невозможно или нецелесообразно. При всем этом, «Бастион» и «Оникс» полностью справляются со своими задачами и способствуют скорейшему достижению общих целей Спецоперации.
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