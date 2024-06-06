Генсек НАТО заявил, что не считает неизбежной для альянса войну с Россией в ближайшие годы

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Генсек НАТО заявил, что не считает неизбежной для альянса войну с Россией в ближайшие годы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает неизбежным сценарий, при котором альянс в ближайшие годы вступит в войну с Россией.

Столтенберг отметил, что говорит об этом исключительно на фоне все чаще звучащих заявлений о неизбежности начала войны в течение ближайших трех-пяти лет. Генсек альянса не верит в реалистичность подобного сценария и считает одной из основных задач НАТО – предотвратить это.



При этом на Западе все чаще звучат голоса о необходимости подготовки к потенциальной российской угрозе. Столтенберг регулярно заявляет, что не видит существования непосредственной угрозы странам НАТО со стороны России.

Между тем, глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что у НАТО осталось не более двух-трех лет, чтобы успеть подготовиться к вероятному российскому нападению. За это время, по словам Кристофферсена, Западу необходимо восстановить силы и запасы вооружений, в значительной степени оскудевшие вследствие военной поддержки Украине.

Однако, при этом главком британской армии адмирал Тони Радакин заявил, что не видит никаких признаков подготовки Россией к нападению на страны НАТО или к началу глобального ядерного конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами крупнейших мировых информагентств на полях ПМЭФ призвал Запад не доводить ситуацию до угрозы использования ядерного оружия, однако, в случае, если какие-либо действия будут угрожать суверенитету и территориальной целостности РФ, Москва считает для себя возможным использовать все имеющиеся в распоряжении средства.
12 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:36
    Что начало доходить,неужели космическая разведка НАТО обнаружила пусто / пусто на наших некоторых причалах? bully
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +3
      Сегодня, 17:43
      Просто не понравилось что Путин назвал их тупыми как стол и сказал что они сбрендили.
      Вот и начал говорить как будто поумнел.
      Шутка юмора. feel
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 17:48
        Да они там все малохольные. wassat
        Только после того, как в отставку уходят начинают говорить что-то адекватное. Видимо их там какими-то таблетками кормят, типа озверина или русофобина. laughing
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +3
          Сегодня, 17:57
          Цитата: tralflot1832
          начало доходить

          Отнюдь.
          Не забывайте - АНГЛОСАКСЫ ЛГУТ ВСЕГДА за исключением случаев, когда обещают убить кого-то.
          Когда они опасались войны с Россией, то кричали "Россия хочет на нас напасть".
          А раз заговорили "войны может и не быть" - значит не только решили напасть, но уже и дату назначили.
          И лучше бы нам ошибиться, готовясь к такому сценарию, чем ошибиться, поверив, что до НАТО что-то дошло
        2. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 18:00
          Генсек альянса не верит в реалистичность подобного сценария и считает одной из основных задач НАТО – предотвратить это.

          Прям как на ромашке гадают - верю, не верю, а не третью мировую провоцируют... Лечиться им всем Западом нужно от маниакального психоза, а не гаданием заниматься... Если всё с их стороны так и дальше будет продолжаться, к гадалке не ходи - глобальной не избежать... Ну а нам сворачивать некуда... am
    2. Олень Звание
      Олень
      +3
      Сегодня, 17:49
      Цитата: tralflot1832
      Что начало доходить,неужели космическая разведка НАТО обнаружила пусто / пусто на наших некоторых причалах? bully

      Я думаю ВВП в последнее время был улыбчив и хитро намекал "горячим головам" на западе .
      Россия не торопится ,она выжидает ..(ну и предателей мочит с наемниками)
  2. freddyk Звание
    freddyk
    -1
    Сегодня, 17:47
    Готовься, не готовься, а война с НАТО будет самой короткой в истории. А потом пусть готовятся на мамонтов бегать с дубинками.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 17:53
      Не,"Вельт" по другому думает , они опубликовали план если будет война с Россией,говорят " что спёрли его у Шольца".Есть над чем поржать.
      .
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 17:49
    Вот кто задира? Нарывается кто?
  4. Амвросий Звание
    Амвросий
    +2
    Сегодня, 17:50
    "Что ж ты, фраер, сдал назад,
    Не по масти я тебе..."
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:08
    Генсек НАТО заявил, что не считает неизбежной для альянса войну с Россией в ближайшие годы
    . Ещё пару, тройку учений ядрёных сил провести, оно начнёт считать невозможным ввязываться в серьёзный, реальный конфликт с Россией!
    Хотя гадить будут, везде и всегда... если у них будет такая возможность, конечно.
  6. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 18:16
    У нас на ВО редкий день не обходится без чьего-нибудь комментария, что мы воюем не с Украиной, а с блоком НАТО, и что весь Запад - лжец на лжеце
    И вот генсек того самого НАТО, с которыми мы воюем, вдруг заявляет, что в их планы война с Россией не входит.
    И всё - все сразу ему верят!
    И мало того, что верят - ещё и подтрунивают в комментариях - что ж ты, фраер, сдал назад, неужели начало что-то доходить...
    Народ, вы чего? От его слов - что-то изменилось в СВО?!
    Он - на окладе, у него должность такая, каждый день надо что-то говорить с умным видом
    Воспринимать это всерьёз?! Я вас умоляю...