Генсек НАТО заявил, что не считает неизбежной для альянса войну с Россией в ближайшие годы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает неизбежным сценарий, при котором альянс в ближайшие годы вступит в войну с Россией.
Столтенберг отметил, что говорит об этом исключительно на фоне все чаще звучащих заявлений о неизбежности начала войны в течение ближайших трех-пяти лет. Генсек альянса не верит в реалистичность подобного сценария и считает одной из основных задач НАТО – предотвратить это.
При этом на Западе все чаще звучат голоса о необходимости подготовки к потенциальной российской угрозе. Столтенберг регулярно заявляет, что не видит существования непосредственной угрозы странам НАТО со стороны России.
Между тем, глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что у НАТО осталось не более двух-трех лет, чтобы успеть подготовиться к вероятному российскому нападению. За это время, по словам Кристофферсена, Западу необходимо восстановить силы и запасы вооружений, в значительной степени оскудевшие вследствие военной поддержки Украине.
Однако, при этом главком британской армии адмирал Тони Радакин заявил, что не видит никаких признаков подготовки Россией к нападению на страны НАТО или к началу глобального ядерного конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами крупнейших мировых информагентств на полях ПМЭФ призвал Запад не доводить ситуацию до угрозы использования ядерного оружия, однако, в случае, если какие-либо действия будут угрожать суверенитету и территориальной целостности РФ, Москва считает для себя возможным использовать все имеющиеся в распоряжении средства.
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