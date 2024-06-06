Боевик ВСУ: Командование превратило Часов Яр в очередную «фортецю», в которой останутся многие украинские военные
Часов Яр стараниями властей Украины превращают в очередную «фортецю» (крепость), в которой будут уничтожены многие украинские подразделения, как уже было не раз. С таким прогнозом выступил украинский военнослужащий Даниил Гончаренко.
Вся тактика и стратегия украинского Генштаба заключается в создании «крепости» в очередном городе, где подразделения ВСУ занимают оборону, а российские войска их оттуда выбивают. Украинский боевик не понимает, зачем это делать, если раз за разом российские войска все равно берут эти города, а потери у ВСУ при защите этих «фортеций» гораздо больше, чем у ВС России.
- заявил всушник в эфире «5 канала».
По его словам, киевские власти вообще не стоят нормальные линии обороны, а всё, что было построено, уже захватили российские войска. Да и вообще, ситуация складывается таким образом, что всё «отвоеванное» ВСУ в ходе контрнаступа прошлого года ВС России не только забрали обратно, но еще и прихватили сверху.
— добавил Гончаренко.
На сегодняшний день наступление на Часов Яр идет с трех сторон, российские войска уже вышли на рубеж канала Северский Донец — Донбасс, а также атакуют «передовой» микрорайон «Канал».
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