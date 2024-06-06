Боевик ВСУ: Командование превратило Часов Яр в очередную «фортецю», в которой останутся многие украинские военные

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Боевик ВСУ: Командование превратило Часов Яр в очередную «фортецю», в которой останутся многие украинские военные

Часов Яр стараниями властей Украины превращают в очередную «фортецю» (крепость), в которой будут уничтожены многие украинские подразделения, как уже было не раз. С таким прогнозом выступил украинский военнослужащий Даниил Гончаренко.

Вся тактика и стратегия украинского Генштаба заключается в создании «крепости» в очередном городе, где подразделения ВСУ занимают оборону, а российские войска их оттуда выбивают. Украинский боевик не понимает, зачем это делать, если раз за разом российские войска все равно берут эти города, а потери у ВСУ при защите этих «фортеций» гораздо больше, чем у ВС России.



Я вообще не понимаю, как мы снова докатились до следующей «фортеци». У нас была «фортеця» Северодонецк, «фортеця» Бахмут, Марьинка, Авдеевка, и сейчас у нас будет «фортеця» Часов Яр. И все эти «фортеці», где кладут жизни пацанов за какой-то клочок непонятного города, просто уже руины, но там кладут жизни пацанов

- заявил всушник в эфире «5 канала».

По его словам, киевские власти вообще не стоят нормальные линии обороны, а всё, что было построено, уже захватили российские войска. Да и вообще, ситуация складывается таким образом, что всё «отвоеванное» ВСУ в ходе контрнаступа прошлого года ВС России не только забрали обратно, но еще и прихватили сверху.

И когда был этот «контрнаступ» в 2023-м, клали огромное количество пацанов — за что? За непонятную посадку, непонятный выход на какую-то высотку или еще что-то?

— добавил Гончаренко.

На сегодняшний день наступление на Часов Яр идет с трех сторон, российские войска уже вышли на рубеж канала Северский Донец — Донбасс, а также атакуют «передовой» микрорайон «Канал».
9 комментариев
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  1. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 17:39
    Я вообще не понимаю, как мы снова докатились до следующей «фортеци»
    И все эти «фортеці», где кладут жизни пацанов за какой-то клочок непонятного города
    И когда был этот «контрнаступ» в 2023-м, клали огромное количество пацанов — за что?

    Вопрос поставлен не правильно. Не за что, а для чего - для уничтожения народа (до последнего украинца).
    Вот для этого они упираются чтобы самоликвидироваться с помощью России конечно.
    Странно что до сих пор не понимают этого или делают вид что не понимают.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 17:51
      Странно что до сих пор не понимают этого или делают вид что не понимают.

      Вы не забыли, что мы для них агрессоры?
      И те кто бежит от войны, не то что бы не хочет ридну нэньку защищать или не хотят воевать с Россией, они просто хотят жить.
      Они с такой же легкостью бежали бы с Украины, если бы Зе и Ко взялись бы морить население голодом или травить, что бы с тем же эффектом уменьшить население страны.
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        0
        Сегодня, 18:16
        Слово то какое красивое- ФОРТЕЦИЯ!!! laughing .А по сути очередной скотомогильник для свиновойнов укрорейха
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 17:52
      Он забыл упомянуть очередную фортецу Волчанск. Там сейчас идёт ускоренная отправка к Бандере украинских резервов. am good
  2. freddyk Звание
    freddyk
    +3
    Сегодня, 17:42
    Они до сих пор не понимают, что кладут жизни только за то, чтобы Зеля подольше при власти был. Его власть держится на войнуе. Кончится война, не будет Зели.
  3. Sasha1979 Звание
    Sasha1979
    +1
    Сегодня, 17:44
    "Часов Яр стараниями властей Украины превращают в очередную «фортецю» (крепость), в которой будут уничтожены многие украинские подразделения, как уже было не раз.". Помнится, в 1944-1945 в Германии уже был один любитель создания крепостей.
  4. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 17:50
    Цитата: Sasha1979
    Помнится, в 1944-1945 в Германии уже был один любитель создания крепостей.

    История дважды : первый трагедия , второй раз фарс. Правда тоже кровавый
  5. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 17:51
    Неее, погодь, всё вы понимаете прекрасно, особенно, когда скакали, маршировали с факелами, выкрикивая кричали про москалей, сжигали заживо в Одессе, убивали мирных на Донбассе... И сейчас тоже всё понимаете, убивая мирных на коренных территориях России. Пощады не будет. Или сдохните, или бегите прочь, унося с собой все свои корни.
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 18:07
    Ну всплакнул укрозольдатен, а что делать, конечно, не предложил. И ничего ему за это, конечно не было. Похоже у них сейчас активная кампания по дезинформации ВС РФ своим нытьем как у них "всё пропало". Нельзя им верить. Послушай xoxла и восприми наоборот, как говорится.