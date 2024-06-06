Я вообще не понимаю, как мы снова докатились до следующей «фортеци». У нас была «фортеця» Северодонецк, «фортеця» Бахмут, Марьинка, Авдеевка, и сейчас у нас будет «фортеця» Часов Яр. И все эти «фортеці», где кладут жизни пацанов за какой-то клочок непонятного города, просто уже руины, но там кладут жизни пацанов

И когда был этот «контрнаступ» в 2023-м, клали огромное количество пацанов — за что? За непонятную посадку, непонятный выход на какую-то высотку или еще что-то?

Часов Яр стараниями властей Украины превращают в очередную «фортецю» (крепость), в которой будут уничтожены многие украинские подразделения, как уже было не раз. С таким прогнозом выступил украинский военнослужащий Даниил Гончаренко.Вся тактика и стратегия украинского Генштаба заключается в создании «крепости» в очередном городе, где подразделения ВСУ занимают оборону, а российские войска их оттуда выбивают. Украинский боевик не понимает, зачем это делать, если раз за разом российские войска все равно берут эти города, а потери у ВСУ при защите этих «фортеций» гораздо больше, чем у ВС России.- заявил всушник в эфире «5 канала».По его словам, киевские власти вообще не стоят нормальные линии обороны, а всё, что было построено, уже захватили российские войска. Да и вообще, ситуация складывается таким образом, что всё «отвоеванное» ВСУ в ходе контрнаступа прошлого года ВС России не только забрали обратно, но еще и прихватили сверху.— добавил Гончаренко.На сегодняшний день наступление на Часов Яр идет с трех сторон, российские войска уже вышли на рубеж канала Северский Донец — Донбасс, а также атакуют «передовой» микрорайон «Канал».