Глава Запорожской области Балицкий анонсировал создание нового федерального округа

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Глава Запорожской области Балицкий анонсировал создание нового федерального округа

В России может появиться новый федеральный округ, в который войдут территории, возвращенные Россией в последние годы. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Создание нового федерального округа сейчас прорабатывается на самом верху, этот вопрос стоит на повестке дня, поскольку новые регионы на данный момент ни к какой административной единице не относятся. Предварительно, в новый округ войдут Донецкая и Луганские Народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Республика Крым.



Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым.

— приводит РИА Новости слова Балицкого.

Также имеется информация, что округ получит название «Новороссия», а его столицей будет Симферополь. В Крыму отказались комментировать эту информацию, посоветовав дождаться официальных заявлений. В Кремле еще в марте заявляли, что вопрос прорабатывается, рассматриваются различные варианты.

Напомним, что после возвращения Крыма в состав России был создан Крымский федеральный округ, куда вошла сама республика и город федерального значения Севастополь. В 2016 году округ упразднили, а Крым перешел в состав Южного федерального округа. На сегодняшний день в составе России восемь федеральных округов — Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Северо-Кавказский.
22 комментария
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -1
    Сегодня, 17:59
    Блин.Сначала надо Херсон с Запорожьем освобождать,а потом....Да уж.Про области вспомнили,только не про эти города..
    1. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 18:07
      Можно подумать, что Вы против, а Вы действительно против, Дима?)
      Или сомневаетесь, что и Херсон, и Запорожье будут освобождены?
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 18:14
        Я за то,что бы создавать адмиристративное деление после Победы.Внимательно вчитайтесь в статью.Балицкий не говорит про Херсон и Запорожье.Или он знает то,что не знаем мы.И да,эти города необходимо освобождать,а то получается делим шкуру неубитого медведя
        1. Egeny Звание
          Egeny
          0
          Сегодня, 18:17
          это НАША шкура и мы её не делим, а приводим в порядок.)
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 18:08
      Почему им нынешний Южный Федеральный Округ не нравится?И с каких это пор Балицкий имеет полномочия по определению территориального устройства Российской Федерации?Это же не входит в его полномочия.
  2. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 18:00
    А не рано ли делать такие заявления?
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 18:07
      диванные бойцы усердно минусуют
    2. Egeny Звание
      Egeny
      -1
      Сегодня, 18:09
      с учётом того как наши тугоВдуме решают вопросы, я думаю, в самый раз.)
    3. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 18:12
      Да здесь же разговор о том что возможно будет федеральный округ (а возможно и нет). Высказано предположение на будущее. Чего Вы так разнервничалась то.
      Военные говорят о планах освобождения, гражданские о будущей организации управления.
      Все довольны - всё при деле. request
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 18:18
        А зачем городить огород когда уже есть Южный Федеральный Округ?Зачем что то там придумывать и переделывать?С какой целью? Балицкий сидит в крохотном Мелитополе и не знает что придумать?
        Надо не делитьткак предлагает Балицкий,а соединять.Я против его идеи и за нынешний Южный Федеральный Округ.
  3. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 18:01
    1. лучше сначала врага победить, а потом административные границы делить
    2. Крым уже в Южном ФО, как бы
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 18:06
      как и город фз Севастополь
    2. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Сегодня, 18:07
      лучше сначала врага победить,

      А это и есть одно из направлений борьбы с врагом. Когда гражданские люди на освобождённых территориях думают не о войне, а о дальнейшем развитии. Вы учтите, что там очень много людей с изуродованной антироссийской пропагандой психикой и если эти люди будут думать не как сопротивляться новому, а как развиваться дальше - это и содержит частичку победы в войне.
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        -1
        Сегодня, 18:15
        и как создание нового федерального округа в этом поможет?
        фсб начнет лучше шпионов ловить? или тв каналы будут лучше принимать сигнал?
        1. Сергей3 Звание
          Сергей3
          0
          Сегодня, 18:18
          и как создание нового федерального округа в этом поможет?

          1. Отвлечь людей от негатива,
          2. Показать, что всё это на долго и никто поворачивать назад не собирается,
          3. Повысить эффективность местной власти и ослабить их возможные сепаратисткие настроения.
    3. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 18:12
      вот не зря вам троим минусы ставят, я бы ещё и Харьков включила в этот проект, Новороссия должна быть!
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 18:13
        включить на бумаге можно хоть марс, но диванным это не понять
      2. Heda Звание
        Heda
        +1
        Сегодня, 18:17
        я бы ещё и Харьков включила в этот проект

        Аляску!
        Аляску то забыли.
        1. Egeny Звание
          Egeny
          0
          Сегодня, 18:19
          ....ну это после Североатлантического пролива им. Байдена...))
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:10
    Это- Россия!!!............. все сказано...........
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 18:15
      ну да, это федеральный округ России, кто бы сомневался.)
    2. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 18:18
      .....................забыла поставить (+)