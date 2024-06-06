Глава Запорожской области Балицкий анонсировал создание нового федерального округа
В России может появиться новый федеральный округ, в который войдут территории, возвращенные Россией в последние годы. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Создание нового федерального округа сейчас прорабатывается на самом верху, этот вопрос стоит на повестке дня, поскольку новые регионы на данный момент ни к какой административной единице не относятся. Предварительно, в новый округ войдут Донецкая и Луганские Народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Республика Крым.
— приводит РИА Новости слова Балицкого.
Также имеется информация, что округ получит название «Новороссия», а его столицей будет Симферополь. В Крыму отказались комментировать эту информацию, посоветовав дождаться официальных заявлений. В Кремле еще в марте заявляли, что вопрос прорабатывается, рассматриваются различные варианты.
Напомним, что после возвращения Крыма в состав России был создан Крымский федеральный округ, куда вошла сама республика и город федерального значения Севастополь. В 2016 году округ упразднили, а Крым перешел в состав Южного федерального округа. На сегодняшний день в составе России восемь федеральных округов — Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Северо-Кавказский.
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