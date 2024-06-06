В кадр попал американский истребитель Super Hornet с подвешенной зенитной ракетой Standard SM-6

В кадр попал истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США с подвешенной зенитной ракетой Standard SM-6 (RIM-174). Как правило, ракеты Standard SM-6 используются американскими ВМС из установок вертикального пуска Mk.41 для поражения воздушных целей, включая баллистические ракеты, на больших дальностях.При этом, SM-6 может также применяться и против наземных и надводных целей. При запуске с морских или наземных носителей ракета этого типа способна преодолеть расстояние более 400 километров, однако в случае запуска с самолета дальность значительно увеличится.Также сообщается, что первые слухи о разработке варианта ракеты SM-6 воздушного базирования появились еще три года назад. В настоящее время остается неизвестным, с какой целью могут применяться данные ракеты на самолете F/A-18E/F: в качестве имитатора-мишени, как аэробаллистическая ракеты "воздух-поверхность", либо же в качестве ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности. При использовании в последнем варианте ВВС США значительно расширят свои возможности по поражению воздушных целей.Ранее сообщалось, что США провели второй в течение одной недели пуск способной нести ядерную боеголовку межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, что свидетельствует об эскалации ядерной напряженности в мире.

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