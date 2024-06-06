В кадр попал американский истребитель Super Hornet с подвешенной зенитной ракетой Standard SM-6

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В кадр попал американский истребитель Super Hornet с подвешенной зенитной ракетой Standard SM-6

В кадр попал истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США с подвешенной зенитной ракетой Standard SM-6 (RIM-174). Как правило, ракеты Standard SM-6 используются американскими ВМС из установок вертикального пуска Mk.41 для поражения воздушных целей, включая баллистические ракеты, на больших дальностях.

При этом, SM-6 может также применяться и против наземных и надводных целей. При запуске с морских или наземных носителей ракета этого типа способна преодолеть расстояние более 400 километров, однако в случае запуска с самолета дальность значительно увеличится.



Также сообщается, что первые слухи о разработке варианта ракеты SM-6 воздушного базирования появились еще три года назад. В настоящее время остается неизвестным, с какой целью могут применяться данные ракеты на самолете F/A-18E/F: в качестве имитатора-мишени, как аэробаллистическая ракеты "воздух-поверхность", либо же в качестве ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности. При использовании в последнем варианте ВВС США значительно расширят свои возможности по поражению воздушных целей.

Ранее сообщалось, что США провели второй в течение одной недели пуск способной нести ядерную боеголовку межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, что свидетельствует об эскалации ядерной напряженности в мире.
4 комментария
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  1. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +1
    Сегодня, 18:15
    В настоящее время остается неизвестным, с какой целью могут применяться данные ракеты

    А тут и гадать нечего, хотят стрелять с НАТОвских бортов прямо из Польши, Чехии и прочих и сбивать наши самолёты прямо на территории РФ.
  2. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    0
    Сегодня, 18:18
    А ракета точно зенитная, а может всё же противорадиолокационная? https://airwar.ru/weapon/avz/agm78.html
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 18:19
      Цитата: ИВЗ
      А ракета точно зенитная, а может всё же противорадиолокационная?

      SM-6 зенитная точно.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:19
    6 метровая "сигара" которую не ко всякому самолёт подвесить могут...
    Использовать такое по наземный целям глупо, по воздушным объектам... они что, будут таскать её всегда и везде???
    В общем, пока не переоборудуют некоторое/нужное количество самолётов, о массовом применении говорить рано.