В зоне СВО российский FPV-дрон поразил в лоб БМП Bradley американского производства

12
В зоне СВО российский FPV-дрон поразил в лоб БМП Bradley американского производства

Операторы беспилотников-камикадзе, несущие службу в ВС России, играют сейчас одну из ключевых ролей в боевых действиях на фронтах спецоперации, уничтожая живую силу и технику противника. Так, сегодня в сети интернет были опубликованы кадры, на которых в зоне СВО российский FPV-дрон поразил в лоб стоящую на вооружении украинской армии БМП M2A2 Bradley американского производства.

Вражеская техника двигалась по проселочной дороге, когда совершенно неожиданно прямо перед ней оказался российский барражирующий боеприпас. Его камера зафиксировала резкое сближение с бронетехникой противника.




Такие камеры позволяют наносить удары по противнику с ювелирной точностью, причиняя ему существенный урон на всех направлениях.

Барражирующие боеприпасы влетают в окна и двери помещений, где располагаются вражеские военнослужащие. А также в блиндажи и окопы. Двигаясь по сложной траектории, они способны преодолевать укрепления противника или находить уязвимые места в его защите. FPV-дроны могут эффективно действовать как в светлое время суток, так и ночью.


Для вражеской бронетехники они стали настоящим кошмаром, появляясь внезапно и поражая ее. В последнее время именно дроны-камикадзе стали, вероятно, наиболее действенным инструментом борьбы со всеми видами бронированной военной техники, включая танки. Из-за угроз, которые представляют FPV-дроны, противник начинает использовать для защиты всевозможные дополнительные приспособления.

12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:26
    С Бредлей ,качество картинки шикарное - наводит на размышления.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +2
      Сегодня, 18:52
      .................впечатляет.)
    2. dauria Звание
      dauria
      +2
      Сегодня, 19:44
      наводит на размышления.

      Да, наводит . Каналов FPV немного Все они в диапазоне 5,8 ггц . Задавить бытовуху можно запросто таким же передатчиком , как и заранее уловить передачу и быть за пару минут готовым к атаке дрона . Странно , что до сих пор хотя бы на технике этого нет . Ведь цена вопроса копеечная . Уж и не помню , сколько платил за передатчик лет 6 назад.
  2. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 18:28
    Взорвался на броне - не значит поразил, лоб там крепкий
    1. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 18:53
      но....красиво впечатал
    2. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 19:43
      Если фугас - может и не пробил(но снести камеры\триплексы мог вполне).
      А вот если там морковка от РПГ, то на вылет, и еще мог бы сзади едущую(при её наличии) покоцать.
    3. Deadушка Звание
      Deadушка
      0
      Сегодня, 20:07
      они видимо и имели в виду, что поразил - попал.
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 18:29
    Норм. good (Короткий комментарий).
  4. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    Сегодня, 18:33
    На фото: что за боеприпас на фпв?
    1. Egeny Звание
      Egeny
      -1
      Сегодня, 18:54
      да какая разница, пусть боятся.)
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 19:26
    Хорошо было бы, если бы там ещё и инструкторы западные сидели
  6. ескела Звание
    ескела
    0
    Сегодня, 19:34
    Даже если не уничтожил то боевой модуль точно вывел из строя . Попал в башню рядом с пушкой