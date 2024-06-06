«А нас-то за что?» - западные эксперты обсуждают возможные адресаты поставок российских ракет после слов президента РФ в ответ на поставки ATACMS Украине
Эксперты в разных странах мира обсуждают заявление президента России, сделанное накануне – во время встречи с представителями иностранных информагентств. Касалось это заявление возможного ответа России на западные поставки Украине дальнобойного высокоточного оружия. Напомним, что Владимир Путин задался риторическим вопросом: если Украине поставляют дальнобойное оружие с возможностью наносить удары по России, то почему Россия не может себе позволить поставить аналогичное оружие в те регионы, где могут быть поражены чувствительные объекты стран Запада.
Больше других активизировались эксперты в странах НАТО, что говорит о восприятии слов президента России весьма серьёзно. Например, в США высказывают опасения в связи с дальним походом российских боевых кораблей в Карибский макрорегион для проведения учений. Если в прессе штата Флорида говорится о том, что эта переброска кораблей ВМФ РФ представляет собой «попытку выбить США из колеи», «заставить нервничать», то в канадской экспертной среди решили вспомнить о Карибском кризисе. В частности, идёт сравнение аж с операцией «Анадырь», когда Советский Союз разместил свои ракеты на Кубе вместе с военным контингентом. В принципе, на Западе любой заход российских кораблей в страны Латинской Америки рассматривают через призму событий 1962 года.
Одновременно с этим высказываются и версии о том, что Россия «вполне может поставить ракетное вооружение в страны Ближнего Востока», после чего прохождение кораблей стран НАТО, например, через Красное море или в акватории Персидского залива, станет для их экипажей «крайне опасным». Да и танкеры с нефтью, предназначенной для США или Британии - вполне себе цель заинтересованных региональных сил. И тут главная версия, высказываемая на Западе, - «поставки в Йемен или иракским шиитам».
То есть, сама логика обсуждения интересна. Сначала аплодируют поставкам ракет ATACMS и Storm Shadow киевскому режиму, а потом принимаются просчитывать риски с вопросом в стиле: «А нас-то за что?»
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