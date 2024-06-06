«А нас-то за что?» - западные эксперты обсуждают возможные адресаты поставок российских ракет после слов президента РФ в ответ на поставки ATACMS Украине

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«А нас-то за что?» - западные эксперты обсуждают возможные адресаты поставок российских ракет после слов президента РФ в ответ на поставки ATACMS Украине

Эксперты в разных странах мира обсуждают заявление президента России, сделанное накануне – во время встречи с представителями иностранных информагентств. Касалось это заявление возможного ответа России на западные поставки Украине дальнобойного высокоточного оружия. Напомним, что Владимир Путин задался риторическим вопросом: если Украине поставляют дальнобойное оружие с возможностью наносить удары по России, то почему Россия не может себе позволить поставить аналогичное оружие в те регионы, где могут быть поражены чувствительные объекты стран Запада.

Больше других активизировались эксперты в странах НАТО, что говорит о восприятии слов президента России весьма серьёзно. Например, в США высказывают опасения в связи с дальним походом российских боевых кораблей в Карибский макрорегион для проведения учений. Если в прессе штата Флорида говорится о том, что эта переброска кораблей ВМФ РФ представляет собой «попытку выбить США из колеи», «заставить нервничать», то в канадской экспертной среди решили вспомнить о Карибском кризисе. В частности, идёт сравнение аж с операцией «Анадырь», когда Советский Союз разместил свои ракеты на Кубе вместе с военным контингентом. В принципе, на Западе любой заход российских кораблей в страны Латинской Америки рассматривают через призму событий 1962 года.



Одновременно с этим высказываются и версии о том, что Россия «вполне может поставить ракетное вооружение в страны Ближнего Востока», после чего прохождение кораблей стран НАТО, например, через Красное море или в акватории Персидского залива, станет для их экипажей «крайне опасным». Да и танкеры с нефтью, предназначенной для США или Британии - вполне себе цель заинтересованных региональных сил. И тут главная версия, высказываемая на Западе, - «поставки в Йемен или иракским шиитам».

То есть, сама логика обсуждения интересна. Сначала аплодируют поставкам ракет ATACMS и Storm Shadow киевскому режиму, а потом принимаются просчитывать риски с вопросом в стиле: «А нас-то за что?»
75 комментариев
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  1. Чёрный Звание
    Чёрный
    +21
    Сегодня, 18:35
    Двно пора было эти поставки организовать. Вся эта западная шушера , к сожалению, понимает только силу.
    1. Михаил Нашарашев
      Михаил Нашарашев
      +1
      Сегодня, 18:45
      пора не пора я иду со двора)) ничего не будет
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      +10
      Сегодня, 18:58
      Цитата: Чёрный
      Давно пора было эти поставки организовать.
      Вся эта западная шушера , к сожалению, понимает только силу.

      Иран приготовился получать свои Су-35. И так заждались. bully
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 19:06
        Иран приготовился получать свои Су-35.

        Если что Су-35 это штучный товар а у нас СВО .
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          +12
          Сегодня, 19:10
          Это экспортная версия если что. Давно сделали для Египта.
          Египет оплатил, но не забрал. Штаты ему запретили. Иран и
          пилотов давно обучил, и обстановка в мире его стимулирует.
          А Иран поставит нефть в Египет и почти все будут счастливы.
          Кроме Израиля и Штатов с их сюзниками. Ничего. Переживем.
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            -7
            Сегодня, 19:15
            Иран и пилотов давно обучил, и обстановка его мотивирует.

            Мотивирует на что ? Иран не пойдёт на открытый конфликт с западом а запад так и будет гадить из подтишка руками других и Су-35 тут ни чего не решат.
            1. Alex777 Звание
              Alex777
              +3
              Сегодня, 19:16
              Цитата: частное лицо
              Мотивирует на что ?

              Потенциал всегда имеет значение.
              Да и без авиации ПВО не наладишь.
        2. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          -5
          Сегодня, 19:33
          Цитата: частное лицо
          Если что Су-35 это штучный товар а у нас СВО .

          Какая разница с чего играть в кабрирование и бросать ФАБЫ с УМПК?
        3. Архонт Звание
          Архонт
          0
          Сегодня, 19:36
          Су-35, если не ошибаюсь, больше для противостояния в воздухе, а для бомбометания и пуска ракет используют ту и миги. Возможно, они понадобятся в случае доставки ф16. Но и там скорее на ПВО больше задачи поставят.
        4. Петр_Колдунов Звание
          Петр_Колдунов
          -1
          Сегодня, 20:33
          Цитата: частное лицо
          Если что Су-35 это штучный товар а у нас СВО .

          Именно, что СВО, а не война и не военное положение. Было бы военное положение - всё было бы побоку, вся оборонка работала бы только на нужды фронта. А сейчас контракты по вооружениям выполняются в полном объеме, и недостаток или избыток СУ-35 в наших ВКС - совершенно не касается тех самолетов, которые производятся для продажи в другие страны
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +8
      Сегодня, 19:10
      Западная шушера понимает не просто силу, а идущих потоком трупов своих военных в пластиковых пакетах. am
      Удары по нашим НПЗ тоже нельзя оставить без ответа. Нужны горящие от дронов европейские НПЗ. Это значит, что с нашей скрытой помощью, европейские исламисты всех мастей должны наносить удары по нефтяной отрасли Европы. am Большой бадабум. good
      1. убей фашиста Звание
        убей фашиста
        -3
        Сегодня, 20:30
        К сожалению наш верховный порядочный человек и уравновешенный, выдержанный политик. До последнего старается удерживать ситуацию от ненужной конфронтации. Вот только с той стороны нам оппонируют людишки другого склада. Понимают только око за око. В части обмена ударами ЯО у нас в мире только пара "соперников" - пен дос тан и китай, который не оппонент. Поэтому если мы ударим ТЯО по каким нибудь европейцам пен до сы не начнут с нами обмен ударами ЯО. Если выбирать страну для удара, то трибалтийские шавки вне конкуренции, но там много русскоязычного населения. Поленья хорошая цель, но близко расположена к нашему союзнику Белоруссии. Офигенная цель дания - гов нис тые как приболты, далеко от наших границ и за убийство дельфинов путь ответят.
      2. Ракитин Звание
        Ракитин
        0
        Сегодня, 20:42
        Вы полагаете, что целый ряд военных объектов ЕС возгорелись за последние пару месяцев сами собой? Например, завод по выпуску IRIS в Берлине, а неделю назад логистический склад НАТО в Польше, на последнем сгорело амуниции для ВСУ на 120 млн долларов, площадь пожара была 6000 кв.м.
    4. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 19:23
      Двно пора было эти поставки организовать
      Ещё бы и несколько групп террористов в придачу к оружию на десерт. Вот было бы замечательно к открытию Олимпиады
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 19:34
        Цитата: Голландец Михель
        Ещё бы и несколько групп террористов в придачу к оружию на десерт. Вот было бы замечательно к открытию Олимпиады

        У нас к сожалению можно огрести даже за призывы к такому.
        Даже на призывы к зеркальному ответу на теракт. sad
        А вот призывы случайно потерять три ящика с оружием перед "вон теми борцами за свободу" -- еще вроде можно. good
      2. SanichSan Звание
        SanichSan
        0
        Сегодня, 20:43
        Цитата: Голландец Михель
        Ещё бы и несколько групп террористов в придачу к оружию на десерт.

        террористов??? belay вы что?!? борцов за мир и демократию! bully только так! soldier
    5. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +3
      Сегодня, 19:36
      Двно пора было эти поставки организовать.

      Вы ещё раз прочтите пожалуйста:
      Владимир Путин задался риторическим вопросом
      1. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        -1
        Сегодня, 20:36
        Цитата: Аль Манах
        Вы ещё раз прочтите пожалуйста:
        Владимир Путин задался риторическим вопросом

        С одной стороны верно... НО! Непредсказуемость Путина для Запада вполне способна превратить риторический вопрос - в практический :))
    6. Гардамир Звание
      Гардамир
      +4
      Сегодня, 20:00
      Как вы относитесь к поставкам мигрантов в Россию, это реально происходит. И даже кто-то говорит мы рады тому что происходит в Российской Федерации. Вот это реально. А то что, кто-то где-то задался риторическим вопросом.
  2. Аргон Звание
    Аргон
    +11
    Сегодня, 18:36
    Дать хуситам оружие, которое сможет потопить авианосец. Они ж потирают ручонки , когда гибнут русские и холопы...
    1. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 18:46
      .............."кинжал" что ли?)
      а запускать чем, из рогатки?)
      1. Andriuha077 Звание
        Andriuha077
        +3
        Сегодня, 19:11
        Цитата: Egeny
        а запускать
        Из-под воды.
        Следует отметить, что по словам бывшего командующего ВМС Корпуса вице-адмирала Али Фадави, "Хут" является самой быстрой торпедой в мире. По боевым характеристика он аналогичен усовершенствованной торпеде ВА-111 "Шквал" российского производства, и только две страны, Иран и Россия, обладают необходимыми технологиями для создания такого оружия. Средняя скорость этой торпеды в четыре раза выше обычной, поэтому торпеду "Хут" следует считать одним из важнейших военно-морских средств, производимых в Иране.
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +1
          Сегодня, 19:51
          Да ладно, Андрей, я пошутила. Если всё воспринимать серьёзно, то либо станешь параноиком, либо сопьёшься.)
          1. Andriuha077 Звание
            Andriuha077
            +1
            Сегодня, 19:55
            Просто забавляет, все ждут воздушной атаки, в то время как двадцать лет Иран их рекламирует.
            1. Egeny Звание
              Egeny
              +1
              Сегодня, 19:58
              да пусть там играют в свои игры, у нас свои непонятки.
        2. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 20:46
          и только две страны, Иран и Россия, обладают необходимыми технологиями

          https://ru.wikipedia.org/wiki/Суперкавитационная_торпеда_фирмы_Diehl_BGT_Defence
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +3
        Сегодня, 19:27
        Цитата: Egeny
        "кинжал" что ли?)

        Если хуситы будут знать точно место АВ (поскольку он присутствует там постоянно, его не так уж сложно помочь обнаружить) то в принципе стандартный комплект БРК "Бастион" (24 ПКР), примененных правильно, может доставить массу незабываемых ощущений....
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +1
          Сегодня, 19:53
          спасибо, Андрей, я уже ответила другому Андрею.)
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            0
            Сегодня, 20:43
            Увы, Евгения, в инете не всегда понятно, где шутка, где не совсем шутка, а где совсем не шутка, но даже в шутке есть доля шутки, а все остальное... В общем, знал бы - отшутился бы сам:)
      3. kventinasd Звание
        kventinasd
        +2
        Сегодня, 20:00
        Цитата: Egeny
        .............."кинжал" что ли?)

        Зачем Кинжал, когда есть Ониксы, которые ещё никто не удосужился сбить.
        Одесские порты они знатно покошмарили.
        Поставить хуситам пару Бастионов, весь натовский флот оттуда как ветром сдует.
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +1
          Сегодня, 20:07
          Привет, Олег.
          кинжалы, ониксы, да хоть булыжником, орудием пролетариата... я как-то намедни дядькин конспект по "курсу партии" читала на ночь
  3. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 18:37
    Зс что? За то самое: по праву войны!
  4. Irokez Звание
    Irokez
    -4
    Сегодня, 18:38
    «поставки в Йемен или иракским шиитам»

    Поставки Ирану, а там по отлаженным путям куда надо. Да и вообще Аргентина примет для Мальвин. Чёрный континент очень большой и куда, чего приедет потом выяснится.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +11
      Сегодня, 18:40
      Нее, Аргентине нельзя
      Там чокнутый Милей рулит, а рулит он против России.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 18:58
        Facnmann. hi Всё половина дела сделано.Аргентинцы не бояться русского похмелья. drinks
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          -2
          Сегодня, 19:02
          Какой ,мне поставил минус за русскую водку? lol
          1. Hitriy Zhuk Звание
            Hitriy Zhuk
            +1
            Сегодня, 19:38
            Цитата: tralflot1832
            Какой ,мне поставил минус за русскую водку?

            Ты не упомянул репу и квас, ты явно шпиён! laughing
            (но если чо минус не мой)
      2. старпом Лом Звание
        старпом Лом
        0
        Сегодня, 19:00
        Дать понять аргентинским военным , что если они свергнут чокнутого с бензопилой , то мы им отвалим ракет на весь британский флот.
  5. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +6
    Сегодня, 18:38
    Эксперты в разных странах мира

    "Эксперты" - и в этом главная проблема. Военные и политики Запада своих действий не поменяют. Но вот зато если после слов ВВП поставок не будет... Писец станет на один шаг ближе.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:42
    А мне интересно ,откуда запад взял что мы пошлём эскадру в Карибский регион,из за того что " Маршал Устинов " вернулся из планового ремонта в строй СФ.Так ему ещё кучу учебных задач надо отработать.
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 19:55
      Цитата: tralflot1832
      А мне интересно ,откуда запад взял что мы пошлём эскадру в Карибский регион

      Группа кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня, говорится в заявлении Революционных вооруженных сил Кубы.

      "В период с 12 по 17 июня 2024 года состоится официальный визит в порт Гаваны группы кораблей ВМФ РФ в составе четырех судов", - отметили в ведомстве. Там добавили, что речь идет о фрегате "Адмирал Горшков", атомной подводной лодке "Казань", танкере "Академик Пашин" и спасательном буксире "Николай Чикер".
      "Этот визит связан с историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам", - указали в кубинском Минобороны. "Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в нашей стране не представляет угрозы для региона", - говорится в заявлении.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 19:59
        Спасибо,чёт я совсем про Кубу забыл,АПЛ " Казань" у берегов США - это зачёт.О ней Северный Флот на начало похода ни чего не собщал.Сюрпрайз.
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          +1
          Сегодня, 20:00
          Цитата: tralflot1832
          АПЛ " Казань" у берегов США - это зачёт

          Заявление, что она не несет ЯО - это супер троллинг.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 20:07
            Александр,кто проверять то будет ,есть на борту ядерное оружие или нет его? hi
            1. Alex777 Звание
              Alex777
              +1
              Сегодня, 20:08
              Цитата: tralflot1832
              Александр,кто проверять то будет ,есть на борту ядерное оружие или нет его?

              Будет как в анекдоте.
              Слово джентльмена! wink
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                0
                Сегодня, 20:10
                А на Кубе посольство США есть или консульство? wassat
                1. Alex777 Звание
                  Alex777
                  +1
                  Сегодня, 20:13
                  Посольство США на Кубе:
                  Адрес: Гавана, Площадь Революции, Ведадо
                  Посол: Бенджамин Зифф

                  Обама расстарался на излете...
                  1. tralflot1832 Звание
                    tralflot1832
                    -1
                    Сегодня, 20:18
                    О ,есть кондидаты на роль проверяющих ,но подозреваю ,что они нас будут встречать с цветами.Шутка.Я бы на месте ,командира похода задал вопрос журналистам: А сколько км ,от Гаваны до Кубы?Боюсь сглазить: Мы вернулись! drinks
                    1. Alex777 Звание
                      Alex777
                      +2
                      Сегодня, 20:29
                      Поход - это хорошо, а что Куба захочет
                      разместить ракеты с ТЯО - это вряд ли. hi
                      1. tralflot1832 Звание
                        tralflot1832
                        0
                        Сегодня, 20:53
                        С ЯО на Кубе - согласен ,это сложно.А базу МТО флота на Кубе и Венесуэлле - вариант.
  7. Михаил Нашарашев
    Михаил Нашарашев
    -7
    Сегодня, 18:43
    узбагойтесь, никто ничего никаким хуситам ничего поставлять не будет
  8. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 18:44
    Я согласен с вариантами поставок приведённые автором. А ещё лучше использовать все эти варианты. Давно затихла тема поставок Сушек и МИГов товарищу Ыну, вот это реально чувствительно для япов и южнокорейцев, то бишь для АУКУСа.
  9. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:44
    Задним умом.... не не шахматисты ни разу.....
  10. vovochkarzhevsky Звание
    vovochkarzhevsky
    0
    Сегодня, 18:44
    Уже организовано. Вот.

    Собственная авиапромышленность в анальном отверстии, зато запад сырьём снабжаем.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 19:21
      Ципсошный бред.На мировом рынке переизбыток люминия ,но запад выбрал именно Русал,поддерживая основного поставщика крылатого алюминия для нашего ВПК. tongue
      1. vovochkarzhevsky Звание
        vovochkarzhevsky
        +2
        Сегодня, 19:36
        Ципсошный бред.На мировом рынке переизбыток люминия ,но запад выбрал именно Русал,поддерживая основного поставщика крылатого алюминия для нашего ВПК.


        Вроде взрослый, а в сказки веришь. Лучше поведай, как наш авиапром поддерживает производителей алюминия.

        На днях вот ролик попался.

        Блин, чуть не плакал, когда смотрел. Были если не впереди планеты всей, то в первых рядах.
        А сейчас деградировали до того, что советские разработки в серию запустить не можем.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          -2
          Сегодня, 19:47
          Поздний СССР производил 3 млн тонн люминия.Россия в 2021 г произвела 3,8 млн тонн люминия.
          1. vovochkarzhevsky Звание
            vovochkarzhevsky
            0
            Сегодня, 20:53
            Поздний СССР производил 3 млн тонн люминия.Россия в 2021 г произвела 3,8 млн тонн люминия.


            А теперь сравните потребление.
  11. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 18:47
    Но поставляемые вооружения, должны быть с закладками, которые гарантируют, что это оружие невозможно будет применить против нас
    1. Октиллион Звание
      Октиллион
      0
      Сегодня, 19:12
      Такое оружие поставляется только с военными специалистами, которые всё проконтролируют.
  12. Абзац Звание
    Абзац
    +2
    Сегодня, 18:51
    Сначала хлопают в ладошки. А потом хлопают ушами и глазками. По другому не бывает.
  13. goscha_04 Звание
    goscha_04
    -1
    Сегодня, 19:12
    Можно ,ещё с Марокко более тесные связи по линии Иностранных дел наладить ,покачать так сказать договор о дружбе с США
  14. Uno Звание
    Uno
    +1
    Сегодня, 19:22
    Я так понимаю что имен экспертов не будет? А то получается запад в шоке, но кто не понятно)
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +2
      Сегодня, 19:35
      Эксперты по России кончились там ,в годах так 1990 ,остались только спецы по тому ,что задумал Путин
      1. dzvero Звание
        dzvero
        0
        Сегодня, 19:54
        Эксперты по России кончились там ,в годах так 1990

        Кончились по СССР. Экспертов по России отродясь не было, так как в Россию можно только верить, а на западе такое не комильфо.
        1. goscha_04 Звание
          goscha_04
          0
          Сегодня, 20:00
          верить можно в бога ,а как говорил немец Миних, который высказал интересную мысль: «Русское государство имеет то преимущество перед другими, что оно управляется непосредственно Самим Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно существует
  15. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +5
    Сегодня, 19:39
    Уж каких только заявлений не было, вот теперь черёд дошёл и до такой сказочной страшилки...
  16. Deon59 Звание
    Deon59
    +1
    Сегодня, 19:48
    Зря волнуется, ни чего не будут постовлять и никуда не ударят .
  17. штурм Звание
    штурм
    +3
    Сегодня, 19:53
    Умные люди сначала делают поставку вооружения, а потом уже языком трекают кому, куда и сколько....
  18. ИЛИКО
    ИЛИКО
    -3
    Сегодня, 20:00
    Чем жесче и агрессивнее будет ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ Великой, тем скорее наступит МИР!
  19. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    -2
    Сегодня, 20:14
    Сейчас олигархат переведёт ещё 300 лярдов зелени на Запад, а Запад подкинет Зеле и его банде хороший процент. И всё будет как обычно.
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      -1
      Сегодня, 20:26
      Налоговой руководит молодой хрен Егоров ,а то что ты старый хрен и ни чего не знаешь по налогам на данный момент ,так взброс сделал без аналитики
  20. surey_andry2 Звание
    surey_andry2
    -1
    Сегодня, 20:37
    давно пора сирийцам поставить ракеты, чтобы вынесли ко всем чертям матрасные базы в Сирии, 9 гнойников на теле САР. И желательно начать выносить в первую очередь Аль-Танф
  21. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 20:48
    потом принимаются просчитывать риски с вопросом в стиле: «А нас-то за что?»

    Вот это вот "А нас-то за что" - это просто фразы на публику, создать нужные брожения в умах электората
    Наверняка всё учитывалось, просчитывались вероятности любых вариантов, любых последствий этих вариантов и так далее. Уж что-что, а просчитать ответ России в виде поставок оружия заинтересованным сторонам - у на на ВО - и то, второй год обсуждалось)
    Так что все эти фразы - для зрителя, не более
  22. Алексей северянин Звание
    Алексей северянин
    0
    Сегодня, 20:49
    Хотелось бы надеяться, что это заявление не очередная "красная линия", в серьезность которых на Западе уже не верят, а прямое указание на поставку вооружений нашим прокси. Пора уже начать бить натовцев. Хотя бы как ответку за Белгород и Черноморский флот.