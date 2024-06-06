Главком ВСУ Сырский начал «оптимизацию» Генштаба под стандарты НАТО

Впервые мы планируем на десятилетие вперед. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий. Наша цель, несмотря на российскую агрессию, — создать перспективную структуру Вооруженных сил Украины на период до вступления в НАТО.

Вооруженные силы Украины продолжают совершенствовать свою структуру, чтобы соответствовать стандартам НАТО на момент вступления в альянс. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.Украинский главком анонсировал сокращение подразделений Генштаба с целью оптимизации для более эффективной системы командования и исключения дублирования функций. Изменения будут проводиться, несмотря на участие ВСУ в боевых действиях, поскольку война — войной, а к вступлению в НАТО нужно готовиться заранее. Куда будут отправлены сокращенные генералы и полковники, пока никто не знает, скорей всего, в отставку. Это еще больше добавит «любви» со стороны военных к Сырскому.Как заявил сам Сырский, сейчас командование ВСУ планирует «на десятилетия вперед», готовясь присоединиться к западным армиям. Кроме оптимизации Генштаба, также планируется формирование новых сил, в частности беспилотных систем.— заявил генерал.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил, что в ближайшее время Украина не получит приглашение в НАТО, а Джо Байден вообще заявил, что США Украина в составе альянса не нужна от слова совсем.