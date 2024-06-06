Главком ВСУ Сырский начал «оптимизацию» Генштаба под стандарты НАТО

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Главком ВСУ Сырский начал «оптимизацию» Генштаба под стандарты НАТО

Вооруженные силы Украины продолжают совершенствовать свою структуру, чтобы соответствовать стандартам НАТО на момент вступления в альянс. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Украинский главком анонсировал сокращение подразделений Генштаба с целью оптимизации для более эффективной системы командования и исключения дублирования функций. Изменения будут проводиться, несмотря на участие ВСУ в боевых действиях, поскольку война — войной, а к вступлению в НАТО нужно готовиться заранее. Куда будут отправлены сокращенные генералы и полковники, пока никто не знает, скорей всего, в отставку. Это еще больше добавит «любви» со стороны военных к Сырскому.



Как заявил сам Сырский, сейчас командование ВСУ планирует «на десятилетия вперед», готовясь присоединиться к западным армиям. Кроме оптимизации Генштаба, также планируется формирование новых сил, в частности беспилотных систем.

Впервые мы планируем на десятилетие вперед. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий. Наша цель, несмотря на российскую агрессию, — создать перспективную структуру Вооруженных сил Украины на период до вступления в НАТО.

— заявил генерал.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил, что в ближайшее время Украина не получит приглашение в НАТО, а Джо Байден вообще заявил, что США Украина в составе альянса не нужна от слова совсем.
19 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 19:05
    Рулетку Сырский очевидно взял ......
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 19:10
      Речку Тису мерить будет, для контрнаступа в обратную сторону.)
      1. RealPilot Звание
        RealPilot
        +1
        Сегодня, 19:41
        Главком ВСУ Сырский начал «оптимизацию» Генштаба под стандарты НАТО

        Правильно! Выгнать всех, оставить только переводчиков.
        Чтобы не было иллюзий, кто командует уже сейчас.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          0
          Сегодня, 20:19
          Вы забыли ещё психотерапевтов.)
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 19:39
      По слухам в последнее время много натовских спецов командного состава командировали на Украину,потому что доверия на Западе украинским командующим не осталось совсем.По сути командование ВСУ полностью переходит к западным спецам и они под себя реформируют систему управления ВСУ.А Сырский теперь в качестве ширмы.Как в заголовке статьи выразились что якобы это Главком ВСУ Сырский начал «оптимизацию» Генштаба под стандарты НАТО.Нет. Управление ВСУ переходит к западным военоначальникам и они под себя реформируют ВСУ.Другое дело что из этого выйдет и в чём сходятся и расходятся интересы Украины и Запада,в чьих интересах и будут работать западные спецы.Допустим если западные политики решат что Украину лучше пустить по сценарию Германии времён конца ВМВ,то они своими командами быстро доведут ВСУ до разгрома с целью поделить Украину на зоны влияния/оккупации для той или иной страны НАТО,пока это ещё возможно.
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 19:11
    Всё таки янкевсовские имиджмейкеры такие клоуны... И рожков то ему напихали с пистолетиком, и карту мира за спину зачем-то повесили.. Не дать, не взять - наполеонишко местного пошиба.
  3. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 19:11
    [i][/i]оптимизация - это нам знакомо. До добра доведет только владельцев яхт. Еще брльшеие купят
  4. Село Звание
    Село
    +3
    Сегодня, 19:19
    Впервые мы планируем на десятилетие вперед.
    не ну точно наркоманы там все.
  5. goscha_04 Звание
    goscha_04
    -2
    Сегодня, 19:22
    Банковский счёт в каком ни будь из банков Арабских Эмиратов открыть на имя Сырский и пару сотен тысяч туда закинуть в баксах ,и пусть потом доказывает ,что он не Российский шпион
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 19:36
      Банковский счёт в каком ни будь из банков Арабских Эмиратов открыть на имя Сырский и пару сотен тысяч туда закинуть в баксах

      Ищете инвесторов?
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +4
    Сегодня, 19:34
    Куда будут отправлены сокращенные генералы и полковники, пока никто не знает, скорей всего, в отставку.

    Не. В контрнаступ!
  7. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 19:37
    Ну-у-у теперь заживут. Стандартизованными. winked
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +1
      Сегодня, 19:41
      Бидон вчера сказал, что 404 никогда в НАТО не возьмут.
      Похоже, что Сырский его не выслушал. Вот и планирует. bully
      1. Пленник Звание
        Пленник
        0
        Сегодня, 20:49
        У дедушки Деменция семь пятниц на неделе. Он уже забыл, что говорил. winked
  8. ada Звание
    ada
    0
    Сегодня, 19:48
    Да, ну - на, там с 2009 оптимизировали. Скорее всего, готовят рабочие места для офицеров НАТО в разрез своей структуре - системы управления войсками на более низком уровне управления войсками (силами), так сказать - поближе к месту событий для более плотного взаимодействия и ускорения принятия решений, их доведения до исполнителей и организации выполнения на местах и контроля результатов (в подчиненных войсках (силах - предположим системы управления ВТО), ну, как характерный тип - под легендой инструкторов yes
    А, местных - в окопы wassat wassat
  9. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 19:49
    Впервые мы планируем на десятилетие вперед. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий. Наша цель, несмотря на российскую агрессию, — создать перспективную структуру Вооруженных сил Украины на период до вступления в НАТО. — заявил генерал.
    Скорее формальность, так как по протоколам стран НАТО вооруженные силы Украины "трудятся" более усердно начиная с 2010-го года.
  10. курвиметр Звание
    курвиметр
    -2
    Сегодня, 19:58
    Может преусловутые стандарты не так уж плохи... Если ВСУ держатся более двух лет smile
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 20:30
      Чай скотинки у ната в цЫвилизованных странак такого ресурса кастрюголовых нет... там все привыкли к хорошей жизни. Те же штаты - по контракту идут те, у кого нет денег ни на учебу, ни на дом даже из гипсокартона не на помойке. Для многих служба - единственный вариант.
  11. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 20:27
    Как заявил сам Сырский, сейчас командование ВСУ планирует «на десятилетия вперед»

    Все-таки взял пилюлю... и у этого крыша на десятилетия поехала... великий укрорейх от сахалина до португалии и мыть сапоги в индийском океане.... НА часах половина первого... 3 метра под землей... wassat