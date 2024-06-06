Польская пресса: Варшава могла передать ВСУ зенитные комплексы С-200

Для нужд ВСУ западные страны передали целый ряд зенитных систем. Одним из «лидеров» в этом ключе является Польша, «щедро» отправляющая на Украину системы советского происхождения.Как указывается в издании Defence24, ВСУ с арсеналов польской армии были поставлены «Оса-P» и С-125 «Нева-SC» – местные модифицированные версии советских зенитно-ракетных комплексов. Также могли быть переданы С-200 «Вега-S» – по данным IISS, на начало проведения СВО на оснащении польских войск находилась одна батарея этих ЗРК, состоящая из трех пусковых установок.Это была наиболее дальнобойная система ПВО, имевшаяся в распоряжении Варшавы, пока не развернулись поставки американских ЗРК Patriot (отгружено 2 батареи из 8 заказанных). С-200 в состоянии поражать воздушные цели на расстоянии до 300 км и на высотах от 300 до 40 тыс. метров, применяя ракеты с боеголовкой массой около 217 кг.В ЗУР с двухступенчатым твердотопливным двигателем используется комбинация полуактивного радиолокационного самонаведения и радиокомандного управления, что повысило вероятность успешного перехвата быстро движущихся воздушных целей.Варшава в значительной мере разоружила собственные войска, оказывая военную помощь Киеву и делая ставку на перспективные поставки западной и южнокорейской техники. Поэтому передача С-200 ВСУ, допущенная в польской прессе, вполне могла иметь место.

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