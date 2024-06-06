Польская пресса: Варшава могла передать ВСУ зенитные комплексы С-200

17
Польская пресса: Варшава могла передать ВСУ зенитные комплексы С-200

Для нужд ВСУ западные страны передали целый ряд зенитных систем. Одним из «лидеров» в этом ключе является Польша, «щедро» отправляющая на Украину системы советского происхождения.

Как указывается в издании Defence24, ВСУ с арсеналов польской армии были поставлены «Оса-P» и С-125 «Нева-SC» – местные модифицированные версии советских зенитно-ракетных комплексов. Также могли быть переданы С-200 «Вега-S» – по данным IISS, на начало проведения СВО на оснащении польских войск находилась одна батарея этих ЗРК, состоящая из трех пусковых установок.



Это была наиболее дальнобойная система ПВО, имевшаяся в распоряжении Варшавы, пока не развернулись поставки американских ЗРК Patriot (отгружено 2 батареи из 8 заказанных). С-200 в состоянии поражать воздушные цели на расстоянии до 300 км и на высотах от 300 до 40 тыс. метров, применяя ракеты с боеголовкой массой около 217 кг.

В ЗУР с двухступенчатым твердотопливным двигателем используется комбинация полуактивного радиолокационного самонаведения и радиокомандного управления, что повысило вероятность успешного перехвата быстро движущихся воздушных целей.

Варшава в значительной мере разоружила собственные войска, оказывая военную помощь Киеву и делая ставку на перспективные поставки западной и южнокорейской техники. Поэтому передача С-200 ВСУ, допущенная в польской прессе, вполне могла иметь место.

17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    0
    Сегодня, 20:54
    Вот же ж .... ! Никаких литературных слов на это нет ! И после всего подобного продавать в эту гнилую Европу энергоресурсы по нашим льготным ценам ?!
    1. AC130 Ganship Звание
      AC130 Ganship
      +2
      Сегодня, 22:02
      Хорошо, что хоть по льготным берут. Китай, платя сегодня -40% от цены в Европе, недавно сказал, что даст зеленый свет на Силу Сибири-2, если цена на газ будет равна внутренней цене в России
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        -1
        Сегодня, 22:32
        Цитата: AC130 Ganship
        Хорошо, что хоть по льготным берут. Китай, платя сегодня -40% от цены в Европе, недавно сказал, что даст зеленый свет на Силу Сибири-2, если цена на газ будет равна внутренней цене в России

        Может ещё и за их деревянные юани отдавать газ ? Чем те юяни обеспечены ?! А китайцы не хотят побегать по "шарику", поискать подешевле, а то ещё условия ставят ?! А Газпрому тоже китайские бумажки нужны ? А чем ГП рубли не нравятся ? Пусть обеспечит своё население газом и будет ему счастье !
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 21:05
    Поляки же грозились передать Украйне ЗРК Патриот. Зажали, задергались, решили себе оставить для защиты Жешува
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 21:34
      Батарея Патриот под Жешувом американская, а не польская.
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 21:10
    Про "польшу" хорошо сказано здесь:

    https://cont.ws/@as39sa179/2800293
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +4
    Сегодня, 21:10
    С200 простите это смешно. В мою бытность, 1991-1994 годы мы еле еле поддерживали боеготовность. Запчасти (лампы, реле) не выпускались уже тогда лет 10. Комплекс фактически стационарный, специалистов нет, уничтожается без напряга.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +2
      Сегодня, 21:16
      Он на усраине успешно переделывается для стрельбы по наземным целям и доставляет нам определённые проблемы.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 22:02
        Насколько успешно? Они вроде в лесопилку как-то попали и пару раз по Таганрогу пытались. Скорее всего их отправляли просто куда-то туда
    2. Normann Звание
      Normann
      +2
      Сегодня, 21:23
      однако он является боеспособным, следовательно может нанести ущерб.
  5. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 21:18
    Цитата: Виктор Сергеев
    С200 простите это смешно. В мою бытность, 1991-1994 годы мы еле еле поддерживали боеготовность. Запчасти (лампы, реле) не выпускались уже тогда лет 10. Комплекс фактически стационарный, специалистов нет, уничтожается без напряга.

    Смысл не в ракете ПВО, а основе для получения баллистической ракеты с коррекцией от GPS.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 21:30
      Правильно. И ещё. Укропские источники пишут, что когда сбивались наши самолёты ДРЛО на базе ИЛ-76, то ими применялись в том числе ракеты от С200.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 22:01
        Они много что пишут, они и под Краснодаром им Ту-22 сбивали. Только вот брехня это, наши ПВО сами с этим успешно справляются
  6. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 21:57
    Ну начались хайли лайкли. Факты где?
    А то - как в Швейке. " Только благодаря отсутствию у обвиняемого фотографического аппарата никаких снимков при нем обнаружено не было"
  7. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +1
    Сегодня, 21:59
    Цитата: А. Эверт
    Правильно. И ещё. Укропские источники пишут, что когда сбивались наши самолёты ДРЛО на базе ИЛ-76, то ими применялись в том числе ракеты от С200.

    Когда такая дура попадает, то от нее остаются куски, которые потом падают на землю. Именно так в свое время определиои, чем сбили Боинг
  8. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 22:13
    Вообщем какой то запас этих ракет есть. НООО откуда их запускают? ПУ стационарная. Если смастерили самоход-то каких размеров он (чтоб не развалился при пуске)...и как разведка пропускает их пуски? Почему мы не замечаем перемещение этих дурынд и места их пусков, хранения.
  9. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 23:00
    И неточность-
    В ЗУР с двухступенчатым твердотопливным двигателем ......
    Почти правильно, если ускоритель твердотопливный, а маршевая ступень с ЖРД.