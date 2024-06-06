Правительство Германии разработало специальный план на случай войны с Россией
Немецкое правительство разработало специальный план на случай начала войны с Россией. Как пишет немецкая пресса, население призывают готовиться к всеобщей воинской и рабочей повинности, а также введению норм продовольствия.
Немецкий народ продолжают готовить к потенциальной войне с Россией, выставляя ее «агрессором». Власти страны уже разработали план на случай крупномасштабного военного конфликта, предупредив население о возможных последствиях войны и мерах, которые будут приняты.
Итак, если российская армия «нападет» на Германию, то на территории страны вводится особый режим, возвращается обязательная воинская служба для молодежи, а также централизованная система распределения продовольствия по примеру Второй мировой войны. Все продукты реквизируются, запасы переводятся в «секретные места». Будет создан чрезвычайный резерв, подразумевающий обеспечение населения городов одним горячим обедом в день.
Все совершеннолетние граждане страны будут распределены на определенные работы, в том числе в больницах и госпиталях, заводах и т. д. Производства будут перепрофилированы на выпуск военной продукции, медицинские учреждения должны быть готовы к наплыву большого количества раненых. Граждане восточных районов страны должны иметь при себе все документы и вещи для срочной эвакуации.
Поскольку Бундесвер в одиночку с российской армией не справиться, то необходимо быть готовыми, что в стране появится много американских и европейских военных, которые будут следовать к восточным границам через всю территорию по дорогам общего пользования. Естественно, правительство и Бундестаг не распускаются.
Напомним, что глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус призвал немцев готовиться к войне с Россией уже в 2029 году.
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