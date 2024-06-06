Правительство Германии разработало специальный план на случай войны с Россией

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Правительство Германии разработало специальный план на случай войны с Россией

Немецкое правительство разработало специальный план на случай начала войны с Россией. Как пишет немецкая пресса, население призывают готовиться к всеобщей воинской и рабочей повинности, а также введению норм продовольствия.

Немецкий народ продолжают готовить к потенциальной войне с Россией, выставляя ее «агрессором». Власти страны уже разработали план на случай крупномасштабного военного конфликта, предупредив население о возможных последствиях войны и мерах, которые будут приняты.



Итак, если российская армия «нападет» на Германию, то на территории страны вводится особый режим, возвращается обязательная воинская служба для молодежи, а также централизованная система распределения продовольствия по примеру Второй мировой войны. Все продукты реквизируются, запасы переводятся в «секретные места». Будет создан чрезвычайный резерв, подразумевающий обеспечение населения городов одним горячим обедом в день.

Все совершеннолетние граждане страны будут распределены на определенные работы, в том числе в больницах и госпиталях, заводах и т. д. Производства будут перепрофилированы на выпуск военной продукции, медицинские учреждения должны быть готовы к наплыву большого количества раненых. Граждане восточных районов страны должны иметь при себе все документы и вещи для срочной эвакуации.

Поскольку Бундесвер в одиночку с российской армией не справиться, то необходимо быть готовыми, что в стране появится много американских и европейских военных, которые будут следовать к восточным границам через всю территорию по дорогам общего пользования. Естественно, правительство и Бундестаг не распускаются.

Напомним, что глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус призвал немцев готовиться к войне с Россией уже в 2029 году.
24 комментария
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 19:56
    Вот жэ бабы... сами придумали... сами обиделись negative
    Были тут еще бори с женским органом на голове... может и доживет до 29 года без пистонов в пистониусе
    1. БМП-2 Звание
      БМП-2
      0
      Сегодня, 20:01
      Ну я бы сказал "жабы": сами квакнули, сами испугались! laughing
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        -1
        Сегодня, 20:12
        Может, это такой хитрый план, напугать и отвадить от страны эмигрантов?
        Хотя, если перестараться, то могут и свои специалисты из страны побежать. Аргентина нынче как-то ненадёжна, с таким как сейчас правителем. Так что в Чили.
      2. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        0
        Сегодня, 20:27
        Этот план - "шутка юмора"?

        Если Россия нападёт...
        1. dauria Звание
          dauria
          0
          Сегодня, 20:54
          Этот план - "шутка юмора"?

          А чем плох план ? Запас металла на любом заводе был неприкосновенный. Были убежища . Были планы эвакуации из городов и моб. предписания в военном билете . В школах объясняли и ватно-марлевую повязку и противогаз . На каком этаже пережидать хлор, а на каком аммиак .В старших классах - разборку калаша на время .Если что- это про СССР .
    2. Egeny Звание
      Egeny
      +2
      Сегодня, 20:02
      бабы-то причём... Сара по другому настроена, а этот недоумок... ну что с него взять.)
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        -2
        Сегодня, 20:09
        Да все проблемы из-за баб... проверено веками и моими 3 десятками лет.

        Я вообще удивляюсь, как щас риторика запада проходит... даже свинюшке зелекоксу поручили эту мантру читать, что Путин разбушивался! И украину, потом бедны трибалты, польша... германия, франция, аж до филлипин дойдем!... Даже австралия испугалась... которая по сути живет с краев пустыни посреди тихого океана... Страна бывших сосланных каторжников. Да и штаты по сути одна туфля пара. Были друзья, кто радостные в лучший мир поехали, в штаты и в австралию. Я сейчас просто как сыр в масле, в Москве... но для этого и прошел много чего... что забыть сложно. А там халявки увы нет. Из всех моих друзей знакомых - только у одного сложилось... в канаде... в 2006 году... но... Он за другим ехал... свое хозяйство, земля, оружие и т.д. - самодостаточность. Я конечно не особо понимаю, в чем разница канада или сибирь... но ему виднее. Я бы сьездил в гости, да вот с этими допусками и прочим :(
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +2
          Сегодня, 20:13
          я тоже невыезд.... типа, "не нужен мне берег турецкий и Африка ....тоже"))
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            -1
            Сегодня, 20:22
            Цитата: Egeny
            я тоже невыезд....

            А ты то за што? lol Застал что или так по службе? Ф1 с литерами пожизненно особо не любят выдавать
      2. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 20:35
        Боюсь, если даже Саре дадут дойти до канцлерин, то её возьмут за "мягкие места" и так зажмут, что она развернётся "на 360 градусов", как говаривала "умничка" Бербобок.
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -1
    Сегодня, 20:02
    Немцам не долго удалось скрывать свою фашистскую сущность...
    1. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 20:14
      так они и не скрывали это.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 20:03
    Почему нет ни чего об электричестве и работе канализации и водоснабжения,это роскошь наверно. Как гебельсщиной пахнуло от этого плана .И ни слова о белых простынях.
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    -2
    Сегодня, 20:05
    Правительство Германии разработало специальный план на случай войны с Россией

    Шизики тупые как стол fool
    У вас немчура поганая, если дёрнитесь на Россию, будет план один - как в течении нескольких минут в землю зарыться, хотя и это вам не поможет.
  5. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 20:09
    Да, чем дальше в лес, тем толще партизаны... Товарищи из Бундестага, похоже, решили окончательно закрутить гайки. С одной стороны, это всё крутая фишка по грабежу населения, отмыванию денег, запугиванию и продолжению утсановки либерально-фашистской диктатруы, а сдругой, и нам не надо это недооценивать, реальная подготовка к войне с нами.

    До этой войны, на мой взгляд, остались считанные месяцы. Прямое столкновение с НАТО не за горами, прямое и масштабное. Театр военных действий - Прибалтика, Финляндия, Украина, Западная Белорусия, восточная часть Польши, Калининград, Балтийское море, возможно, Преднестровье и Чёрное море.

    Как будет воевать Германия? А она до поры до времени будет поставлять вооружение той же Польше и Прибалтике, предпочитая отсиживаться за их спинами. Будет продолжать поддерживать Украину. Что касается прямого участия в боевых действиях, то это будут ограниченные контингенты Бундесвера в Прибалтике, Скандинавии, Польше и на Украине. Но чем дальше, тем больше немцы будут втягиваться. Быстро будут обучать новобранцев -четыре-пять месяцев и вперёд. Если кто не верит, что до этого дойдёт, то блажен, кто верует. В Германии народу много, особенно молодых и агрессивных мигрантов, которых и можно гнать вперёд не жалея.

    Так что, я не считаю всё это пустой болтовнёй. Как бы мы не смеялись над Бундесвером, напомню, до 24 февраля 2022 года многие тоже смеялись над ВСУ, обещая победу через пару недель.... Недооценка врага - это предательство, а не просчёт.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      -1
      Сегодня, 20:16
      Цитата: Vladlous
      до 24 февраля 2022 года многие тоже смеялись над ВСУ, обещая победу через пару недель.... Недооценка врага - это предательство, а не просчёт.

      Поверь, если всу сложится... они - не устоят... нет ни опыта, ни мотивации... поэтому они щас и вкладываются... потому что всу, даже те, кто пищат в плину мы типа тока взяли оружие, учебки нет - все это чушь... они все идейные и прут до конца. Даже окружив - до последнего, пока бк не кончится... потом сдаются... но 2-го шанса не бывает. am
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      -2
      Сегодня, 20:16
      Цитата: Vladlous
      Как будет воевать Германия? А она до поры до времени будет поставлять вооружение той же Польше и Прибалтике, предпочитая отсиживаться за их спинами.

      Если начнётся, то от слова "никак". Когда по этим базам в неметчине прилетят ядрён батоны, там воевать уже не кому будет.
    3. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 20:31
      молодых и агрессивных мигрантов
      Они не воевать приехали, а сытно жрать на халяву.
  6. Фаталист Звание
    Фаталист
    -2
    Сегодня, 20:28
    Эти идиоты ведь действительно, на полном серъёзе готовятся к войне с нами. И началось это не вчера и даже не позавчера.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    -2
    Сегодня, 20:29
    В общем европейское благосостояние скоро станет историей. А если немцы будут жить с продуктовыми карточками и трудовыми повинностями, то что же будет во всяких польшах?
  8. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 20:36
    Правительство Германии разработало специальный план на случай войны с Россией

    Вот не понимаю на что расчитывают.
    Хавчика недостаточно производят, топлива своего нет. В ближайшую же зиму просто вымерзнут и подохнут с голода. lol
    Политики то понятно, бункеры себе построили, припасы накопили. Только вот не поможет. request
    И надолго не хватит и оголодавшие сограждане заставят поделиться, как завещал вождь пролетариата товарищ Ленин.
    так что лучший способ выжить - не доводить ситуацию до крайности.
    Но, похоже у гейполитиков мозг атрофировался, если вообще когда-то был. wassat
  9. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 20:40
    Будет создан чрезвычайный резерв, подразумевающий обеспечение населения городов одним горячим обедом в день

    Кстати, это очень существенная проблема, прокормить любой город в условиях военного времени. Нарушь логистику города-милионника - и там через неделю наступает апокалипсис
    Просто для примера: в России, в городах, сосредоточено 3/4 всего населения страны. Три четверти!
    Про блокаду Ленинграда все помнят, уверен. Немцы - точно в теме, как бы чёрно это не прозвучало
    Поэтому то, что они предпринимают, на случай гипотетической войны - разумный шаг
    Надеюсь, у наших правителей тоже есть аналогичные решения.
    1. Кран Звание
      Кран
      +1
      Сегодня, 20:48
      Во-во, у нас то,что делать населению в случае войны? Есть план?
  10. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 20:52
    Фашингтон готовит четвертый еврогейский рейх к походу дранг нах остин. Надеются, как и ВОВ, отсидеться за океаном, а потом объявить себя победителем.