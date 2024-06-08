Фактор победы: судя по открытым данным, солдаты ВСУ сдаются в плен значительно чаще, чем солдаты ВС РФ
Мгновения информационной войны
В интересное время мы живём – открываешь Telegram, а там – источники информации на любой вкус, отражающие разнообразные мнения, зачастую полярные. Разумеется, в первую очередь сейчас востребована информация о проведении Российской специальной военной операции (СВО) на Украине, и здесь мы можем изучить две точки зрения на эту войну – российскую и украинскую.
Выглядит всё это странно, как будто в советской газете в 1943 году на одной полосе публикуют военные успехи СССР, а на другой успехи нацистской Германии, особенно, учитывая то, что множество враждебных украинских ресурсов публикуются на ненавистном им русском языке.
Впрочем, Telegram – это вам не «советская газета», да и не российская, несмотря на то, что этот мессенджер был основан гражданином России.
С другой стороны, анализ информационных источников противника может быть весьма полезен, как известно, из открытых источников добывается порядка 90 % разведывательной информации.
Разумеется, знакомиться с информационными ресурсами противника стоит только лишь в том случае, если у вас имеется развитое критическое мышление, а то иначе может развиться когнитивный диссонанс или возникнуть тяга к совершению необдуманных поступков, с последствиями в виде длительного тюремного заключения, но, если со способностью противостоять вражеской пропаганде всё в порядке, то использовать информационные площадки врага можно и нужно.
Во многом российские и украинские ресурсы схожи – отчётливо чувствуется ненависть, публикуется информация о погибших гражданских (что неизбежно при такой интенсивности боевых действий), с обеих сторон находятся дегенераты, которые этому радуются, в том числе гибели детей (правда, с украинской стороны таких девиантов заметно больше).
Обе стороны обвиняют друг друга в нанесении ударов по гражданским объектам, однако заметно, что Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС РФ) всегда бьют точечно – высокоточным оружием, если «прилёты» по гражданской инфраструктуре и бывают, то либо на этих объектах укрывали свои подразделения, боевую технику или боеприпасы вооружённые силы Украины (ВСУ), либо боеприпас был сбит или отклонён средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), либо это вообще был украинский боеприпас, например, зенитная ракета комплекса С-300, чья боевая часть сопоставима с таковой у крылатой ракеты.
В то же время ВСУ в огромных количествах применяют против российских городов и посёлков неуправляемые боеприпасы, в том числе с кассетной боевой частью, в чём ВС РФ они обвинить пока не могут, хотя «украинцы» вполне могут вдарить и по своим, лишь бы создать информационный повод для обвинения в этом России.
ВСУ обстреливают гражданские объекты Луганской и Донецкой республик с 2014 года, а российские населённые пункты – с начала СВО, в том числе и кассетными боеприпасами, но страны Запада лицемерно этого не замечают
На украинских ресурсах отчётливо прослеживается завышение показателей по количеству уничтоженных российских бойцов и техники, а также склонность к созданию фейковых подтверждений оного. Конечно, наверняка преувеличения присутствуют и с нашей стороны, но масштабы явно несопоставимы.
Впрочем, есть одно направление, в котором украинские источники информации не могут предоставить ни реальных фактов, ни даже фейков, поскольку их было бы не так уж и просто организовать – это массовая сдача в плен бойцов ВС РФ, при этом аналогичных фактов сдачи в плен бойцов ВСУ предостаточно.
Переступить черту
Сдача в плен – это очень серьёзное испытание для любого бойца. Чаще всего в плен сдаются от безысходности, будучи сильно ранеными или перед угрозой неминуемой гибели. Разумеется, если боец, находящийся в безвыходной ситуации, понимает, что в плену он подвергнется нечеловеческим пыткам, а затем почти наверняка будет убит, то он с высокой вероятностью постарается покончить с собой, к сожалению, нам пришлось увидеть это на примере наших бойцов, что неудивительно, с учётом того, что пытки и зверства в ВСУ по отношению к российским военнопленным, да и к мирным жителям Восточной Украины были (и остаются) нормой.
В начале войны информацию о пытках ВСУ особо-то и не скрывали, ведь даже президент Зеленский тогда сказал «они такие, какие есть». Вот для «таких, какие есть», во главе с бывшим президентом Зеленским, нам крайне необходимо, на мой взгляд, вернуть смертную казнь ещё до завершения СВО, заодно и свои авгиевы конюшни подчистим.
Бывший, но ещё не изгнанный президент Украины Владимир Зеленский открыто оправдывал пытки и убийства российских военнослужащих, но и этот факт страны Запада не заметили.
Как следствие вышесказанного – на информационных каналах противника кадры с нашими военнопленными являются скорее исключением, нежели правилом, а вот кадров с украинскими военнопленными в сети Интернет более чем достаточно.
Сдаются по одному, группами, подразделениями, правда, преобладают «повара и водители», без оружия и с оружием, некоторые даже с техникой. Можно не сомневаться, сдавшихся было бы на порядок больше, если бы им в спину не целились пулемёты и FРV-дроны заградотрядов.
Бегут не только действующие, но и потенциальные бойцы «ухилянты» – переплывают реки, тонут, маскируются под женщин, даже нападают на пограничников – то ли ещё будет.
Если соотношение потерь в живой силе Украины и России, по неподтверждённым данным израильской разведывательной службы «Моссад», оценивается как десять к одному (в пользу России), то каково тогда соотношение в сдавшихся – сто к одному, а может, тысяча к одному?
Сейчас в плен сдаются сотни, а могут и тысячи – десятки тысяч
Если говорить о факторах победы, о том, кто побеждает на поле боя, у кого выше мотивация, то количество уклонистов и сдавшихся в плен – это один из наиболее ярких показателей, подтверждающих то, что Россия побеждает, и на полях сражений, и в информационной войне.
Ну не хотят украинцы умирать за Бандеру, за кружевные трусики, за членство в НАТО и в ЕС, даже несмотря на многолетнюю промывку мозгов, устроенную украинскими властями и средствами массовой информации (СМИ) под контролем спецслужб стран Запада. Можно не сомневаться, что сдаться или сбежать готовы ещё многие украинцы, нам лишь... надо им чуток подсобить.
Необходимо им помочь
Работа по организации бегства и сдаче в плен украинских военнослужащих должна быть системной, планомерной – наша задача состоит в том, чтобы сдались в плен и было уничтожено на полях сражений больше бойцов ВСУ, чем Украина может мобилизовать.
В первую очередь должна быть прозрачность, необходимо снять психологический страх перед сдачей – бойцы ВСУ должны знать, что в заключении они не подвергнутся пыткам и будут содержаться в достойных условиях. Например, можно организовать, на мой взгляд, камеры видеонаблюдения в местах размещения украинских военнопленных с трансляцией через Интернет, а также разрешить периодическую отправку аудио и видеосообщений близким, разумеется, под необходимым контролем и лишением доступа к связи в случае каких-либо нарушений (призывов сражаться против России, поддержки нацизма и так далее).
Затем необходимо обеспечить всестороннюю информационную поддержку – частоты радиосвязи для сдачи (сейчас это 49,2 МГц, 149,2 МГц, 449,2 МГц, позывной «Волга»), «Телеграмм»-каналы, интернет-ТВ-канал для описания условий содержания, правил сдачи, интервью с ранее сдавшимися военнопленными.
Частоты для сдачи в плен: 49,2 МГц, 149,2 МГц, 449,2 МГц, позывной «Волга»
Возможно, что стоит разработать специальное приложение для смартфонов на платформе Android, например, под условным названием «Выбери жизнь», о функционале которого, возможно, мы ещё поговорим отдельно.
Экономическая мотивация – подобно тому, как существуют различные форматы премирования бойцов ВС РФ за уничтожение техники противника, могут быть введены премии и для сдавшихся бойцов ВСУ, например, за подтверждённые факты уничтожения техники (акция: сожги «Абрамс» – получи миллион рублей), за подтверждённые случаи уничтожения иностранных наёмников – короткое видео со звуком, например, разговор, на французском или польском языке и собственно «процедура», а за доставку живого наёмника плата может быть ещё больше. Разумеется, должны быть выплаты за оружие и боевую технику, захваченную с собой при сдаче – во сколько мы оценим немного подержанный танк «Леопард» или истребитель F-16 «на ходу»?
Огневая поддержка – можно предположить, что одним из важнейших факторов, препятствующих сдаче украинских бойцов в плен, являются заградотряды, выставляемые ВСУ и состоящие из идейных националистов, преимущественно из Западной Украины, причём уничтожить пытаются не только тех, кто хочет сдаться в плен добровольно, но и раненых, которые просто не могут отступить самостоятельно. Отстрел потенциальных пленных ведётся из всех видов вооружений – пулемётов, снайперских винтовок, сбросов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), не жалеют и FРV-дроны.
Необходимо в час «Ч», день «Д», которые будут выбираться нерегулярно, бессистемно, наносить мощные заградительные удары по второму эшелону ВСУ на линии боевого соприкосновения (ЛБС), для того, чтобы максимально усложнить им работу по «беглецам». В свою очередь желающие сдаться в плен могут оповещаться об этом по радио на заранее распространяемых частотах – услышал сигнал к сдаче, выстрелил в голову командиру и побежал, или побежал вместе с командиром, это уже как договорятся. Понятно, что канал будут слушать и «заградотряды», но в момент сдачи они будут заняты спасением собственной шкуры от падающих снарядов и FPV-дронов.
Разумеется, это лишь пример навскидку, в реальности оптимальное решение по прикрытию желающих сдаться в плен может быть совсем другим, однако это уже лучше организовывать на местах, применительно к особенностям того или иного участка ЛБС.
Куда девать пленных?
Если пленных будет очень много, то что с ними делать?
Если мы говорим о том, что ВС РФ берут больше пленных, чем ВСУ, то даже с учётом обменов они должны у нас накапливаться. Обмен «всех на всех» неприемлем, их просто вернут в ВСУ, и это обесценит все хлопоты по взятию бойцов противника в плен.
Вариант один – лагеря для военнопленных и привлечение к труду – международными договорами и конвенциями это не запрещено, хотя ряд ограничений и присутствует.
Вариантов «трудоустройства» может быть много, например, аграрный или строительный секторы, где военнопленные могут частично заменить «ценных иностранных специалистов». Могут военнопленные привлекаться и для нужд фронта, например, для изготовления маскировочных сетей, окопных свечей, контейнеров для динамической защиты (ДЗ) и тому подобной продукции, формально не являющейся военной.
Маскировочные сети, окопные свечи, контейнеры для ДЗ сейчас производят государственные и частные предприятия, а также добровольцы по всей стране, этим вполне могут заняться и военнопленные
Опять же, это лишь пример того, к каким работам могут привлекаться военнопленные. Согласно нормам международного права военнопленные могут (и должны) получать зарплату за свой труд.
Выводы
Массовая сдача бойцов противника в плен – это яркое подтверждение его поражения, как минимум морального – бойцы побеждающей армии явно будут сдаваться в плен менее охотно, чем армии, терпящей поражение за поражением. Взятие бойцов противника в плен, как оказывает положительное воздействие на своих, так и снижает моральный дух армии противника, не считая прямой потери им живой силы.
Украинских военнопленных можно не только менять на наших, но и привлекать к трудовой деятельности в соответствии с нормами международного законодательства.
Но самое главное – необходимо максимально способствовать сдаче в плен бойцов ВСУ, оказывая им разнообразную поддержку в этом начинании всеми доступными средствами.
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