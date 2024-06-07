«Верный ведомый» Diehl FEANIX — это нечто среднее между дроном и крылатой ракетой
Макет БПЛА FEANIX на стенде компании-разработчика
В последние годы в разных странах активно прорабатывается концепция беспилотного летательного аппарата типа «верный ведомый», способного взаимодействовать с пилотируемым самолетом и брать на себя часть его задач. Новый проект такого рода на днях представила компания Diehl Defence. Ее изделие под названием FEANIX должно будет работать с разными платформами и решать широкий круг боевых и вспомогательных задач.
Носитель нагрузок
5 июня в Берлине открылась военно-техническая выставка ILA-2024. Одним из постоянных участников этого мероприятия является немецкая компания Diehl Defence, регулярно представляющая новые образцы разного рода. На этот раз главной новинкой в ее экспозиции стал тяжелый многоцелевой «ведомый» БПЛА FEANIX.
Проект FEANIX (Future Effector – Adaptable, Networked, Intelligent, eXpendable или «Носитель нагрузок будущего, адаптируемый, сетевой, интеллектуальный и расширяемый») был разработан компанией «Диль Дефенс» в инициативном порядке с учетом потребностей ВВС Германии и других европейских стран. Кроме того, приняли во внимание возможный интерес со стороны других родов войск.
Целью проекта является создание перспективной беспилотной воздушной платформы или «легкого дистанционного носителя» (Light Remote Carrier – LRC) с возможностью установки разных полезных нагрузок. На данный момент предлагается использовать сменные модули с приборами разведки разных типов. В дальнейшем, возможно, номенклатуру модулей расширят. Платформа должна стартовать с самолета-носителя, с наземной или с морской пусковой установки.
Как и другие «верные ведомые», изделие FEANIX должно будет работать автономно, но с возможностью взаимодействия с пилотируемым самолетом. Также заявлены некие сетевые и групповые возможности работы и применения. Компания-разработчик обещает повышенную степень автономности и минимальную зависимость от самолета-носителя. При этом несколько БПЛА смогут объединяться в «рой» и действовать самостоятельно.
Проект FEANIX разрабатывается с прицелом на включение нового БПЛА в номенклатуру нагрузок перспективного истребителя 6 поколения FCAS / NGF. Этот проект пока находится на самых ранних стадиях, и появление готовых самолетов в войсках ожидается только к 2040 г. Тем не менее, Diehl Defence не хочет терять время и уже сейчас занимается новым беспилотником. Кроме того, его планируют предложить для использования в следующем проекте модернизации актуальных истребителей Eurofighter Typhoon.
«Диль Дефенс» назвала только общие планы, но пока не может раскрыть точные сроки реализации нового проекта. Когда опытный FEANIX поднимется в воздух, и сколько времени понадобится на испытания, не сообщают. Также под вопросом сроки гипотетической интеграции в комплекс вооружений «Еврофайтера».
Технические особенности
«Верный ведомый» типа FEANIX представляет собой БПЛА среднего размера, внешне похожий на различные современные крылатые ракеты. Его облик указывает на применение готовых компоновочных и технических решений, а также стелс-технологий. Подобный облик должен обеспечить наиболее удачное соотношение технических, летных и рабочих характеристик.
Вид на хвостовую часть
БПЛА получил продолговатый фюзеляж, образованный плавно сопряженными ровными поверхностями. Предусмотрен заостренный носовой обтекатель с окнами для оптических средств разведки в нижней части. В центре фюзеляжа имеется низкорасположенное раскладное стреловидное крыло. Хвостовое оперение состоит из горизонтального стабилизатора и подфюзеляжного киля. Общая длина готового беспилотника не будет превышать 4 м, стартовая масса – менее 300 кг.
FEANIX оснащается компактным турбореактивным двигателем, при помощи которого будет развивать высокую дозвуковую скорость. Дальность полета достигнет 300 миль (ок. 480 км) или более. При этом боевой радиус будет зависеть от параметров бортовой аппаратуры, особенностей задания и т.д., из-за чего может быть меньше предельной дальности.
Специально для FEANIX разрабатывается новая система управления с повышенной автономностью и групповыми возможностями. Акцент делается на самостоятельной работе БПЛА и взаимодействии с другими беспилотниками. Постоянный контакт с самолетом-носителем и управление с его стороны не потребуется. Беспилотник или беспилотники смогут самостоятельно выполнять поставленную задачу, реагировать на изменения обстановки, угрозы и т.д. При всем этом, компания-разработчик пока не раскрывает подробную техническую информацию о системе управления.
В первую очередь, FEANIX рассматривается в качестве носителя разведывательных систем. В носовой части фюзеляжа предусмотрено место для установки оптико-электронных средств, лазерных сканеров, радиотехнических систем и т.д. Данные от приборов разведки в исходном или обработанном виде будут по радио передаваться на самолет-носитель или на станцию управления.
FEANIX вместе с другими нагрузками истребителя Eurofighter Typhoon
Один БПЛА сможет нести только один модуль разведки, но возможно групповое применение нескольких аппаратов с разной нагрузкой. В таком случае «рой» сможет осуществлять комплексную разведку с одновременным получением данных разного рода.
Упоминается принципиальная возможность оснащения изделия FEANIX боевой частью. В этом случае он будет своего рода барражирующим боеприпасом одноразового использования. Боевые характеристики такого беспилотника пока не раскрываются.
Потенциальные носители
На выставке ILA 2024 компания Diehl Defence представила два полноразмерных макета беспилотника-ведомого FEANIX. Один разместили на стенде разработчика в павильоне, второй – на открытой площадке. Его поместили рядом с истребителем Eurofigther Typhoon вместе с существующими и перспективными средствами поражения. Таким способом продемонстрировали свои планы по развертыванию БПЛА в средней перспективе.
«Тайфун» имеет только внешние точки подвески баков и вооружений. Это означает, что «верный ведомый» FEANIX, если его примут на вооружение, будет размещаться только на пилонах носителя. При этом истребитель сможет нести сразу несколько таких изделий, а также то или иное вооружение на прочих точках подвески.
Макет истребителя FCAS с ракетами FCAAM (слева) и беспилотниками FEANIX (справа)
На стенде компании-разработчика присутствовал еще один любопытный макет в меньшем масштабе. Он показывал один из гипотетических вариантов истребителя NGF / FCAS с перспективной полезной нагрузкой. Для наглядности самолет «поставили» вертикально на хвост, днищем к зрителю. Во внутреннем грузовом отсеке модели поместили пару перспективных ракет «воздух-воздух» FCAAM и два БПЛА FEANIX. Пока это всего лишь примерная демонстрация гипотетических возможностей, но можно ожидать, что в отдаленном будущем эти идеи найдут применение в реальных проектах.
Перспективы проекта FEANIX в контексте модернизации истребителя Eurofighter Typhoon пока под вопросом. ВВС ФРГ проявляют интерес к новым образцам и технологиям, но пока не говорили о желании оснастить имеющиеся самолеты «верными ведомыми». В то же время, интеграция подобных БПЛА является одним из ключевых условий перспективной программы FCAS / NGF. В этом случае проект FEANIX имеет шанс пройти все стадии и поступить на вооружение. Однако произойдет это, как минимум, к концу следующего десятилетия.
Перспективное направление
Идея БПЛА, способного работать самостоятельно или вместе с пилотируемым самолетом, а также выполнять боевые и вспомогательные задачи, появилась не так давно, но предсказуемо привлекла внимание и получила развитие. Сейчас все страны с развитым авиастроением занимаются этой тематикой, и регулярно сообщается о новых разработках в этой сфере. Очередным участником процесса создания «верных ведомых» стала Германия в лице компании Diehl Defence, запустившей свой инициативный проект.
Пока компания-разработчик представила только макеты нового БПЛА и общую информацию о проекте. На его дальнейшее развитие перед строительством и испытаниями опытной техники потребуется еще несколько лет. Только после этого можно будет делать полноценные выводы и прогнозы. Пока же речь идет о планах, обещаниях и оптимизме разработчиков. Оправдает ли проект нынешние надежды, неясно.
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