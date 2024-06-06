Пушилин заявил о планах частичного восстановления мариупольской «Азовстали»

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Пушилин заявил о планах частичного восстановления мариупольской «Азовстали»

Мариупольскую «Азовсталь», практически разрушенную в ходе боев весны 2022 года, будут восстанавливать. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил Денис Пушилин.

Глава ДНР ответил утвердительно на вопрос корреспондента NEWS.ru о планах восстановления «Азовстали», но пояснил, что завод будет перестроен, полностью восстанавливать его не планируется. Комбинат будет запущен в эксплуатацию, сейчас начались первые подготовительные этапы. Ранее Пушилин отрицал планы по восстановлению «Азовстали», хотя такое предложение выдвигалось, все же комбинат обеспечивал работой порядка 12 тысяч человек.



Напомним, что в мае прошлого года курирующий восстановление новых регионов вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что по «Азовстали» приняли окончательное решение, комбинат восстанавливаться не будет. Вариант с восстановлением был признан нерентабельным. А на месте комбината планировалось построить технопарк. Власти республики предлагали оставить в городе «завод им. Ильича», а «Азовсталь» снести окончательно, построив на ее месте жилые комплексы или разбить парки.

Ранее в правительстве рассмотрели сценарий развития Мариуполя, в перспективе город останется с населением в пределах полумиллиона человек, по крайней мере, до 2035 года. Город планируют сделать курортным, чего ранее сделать было невозможно именно из-за «Азовстали».
31 комментарий
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 21:02
    Курорт курортом, а промышленность должна быть. Работать то надо. Невозможно ведь всех сделать "бичбоями" и официантами. fool
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 21:20
      Посмотрите на дотационные регионы.
      1. fif21 Звание
        fif21
        +2
        Сегодня, 21:41
        Цитата: Normann
        Посмотрите на дотационные регионы.

        Крым и Донбасс к ним не относятся . hi
      2. Фаталист Звание
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 21:47
        Давно смотрю и что? Это как, мы освобождаем промышленные города и делаем из них курорты? Вынуждая местных выезжать , как и иностранные мигранты, в крупные города типа Москва, Питер? Да эти люди вправе будут и их дети тоже, спросить с нас, так на хрен мы их тогда освобождали? Что б в некогда промышленные регионы, где люди поколениями работали в градообразующих предприятиях, теперь отдыхали туристы, а они вынужденно мигрировали опять же, в другие города???
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 22:04
          Примеи Мариуполя?Коренрюное население частично сгинуло при лтурме города,частично разьехалось.А на восстановление завезли мигрантов(будущих мариупольцев).Вообще,читая паблики оттуда,люди слегка шокированы
        2. VladimirNET Звание
          VladimirNET
          +1
          Сегодня, 22:43
          Цитата: Фаталист
          мы освобождаем промышленные города и делаем из них курорты?

          Если промышленность разрушена на 100% (даже стен нет), то ресурсов России - не хватит на всё сразу. Поэтому либо сельское хозяйство развивать, либо туризм, либо переезжать населению, увы.

          Касаемо Мариуоля и Азовстали - там видимо стены всё же где-то есть, а население возвращается из-за строительства домов. Поэтому логично, что и предприятия ПОРА запускать.
    2. dauria Звание
      dauria
      +3
      Сегодня, 21:20
      Невозможно ведь всех сделать "бичбоями" и официантами.

      Ещё как можно ... Москва примером . laughing
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 21:49
        Ну тогда нам всем хана.)).
        1. VladimirNET Звание
          VladimirNET
          0
          Сегодня, 22:50
          Про Москву (особенно Московскую область) - преувеличение, как раз наоборот - они "гребли" деньги на себя, отстраивая и промышленные предприятия. Поэтому их доходы - перераспределяются в другие регионы России, где промышленности нет или она мало зарабатывает.
    3. hhurik Звание
      hhurik
      +3
      Сегодня, 21:21
      Опять про какой-то должок талдычат, откуда только беретесь wink Наверно, за счет российских налогоплательщиков праздник или неужто олигарх какой раскошелится, не? Если что: кому должен - всем прощаю (с)

      Для начала победить нужно, ну чтобы не огорчатся опосля. А завод можно и в глубине России строить или восстанавливать, если приперло, на выбор - и не сосчитаешь сколько их развалилось без всяких бомбёжек.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 21:50
        Не понял про какой " должок"? Это первое. Берёмся мы все из одного с вами место, подсказать? На ваш последний бред, уже ответил выше.
    4. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 21:39
      Цитата: Фаталист
      Курорт курортом, а промышленность должна быть.

      У них литий под ногами . Немцы послали промышленного шпиона , под видом корреспондента на Донбасс. Так тот, все про литий выспрашивал. request Литий в промышленных объемах - это огромное богатство . hi
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 21:51
        Да, да, в курсе.) Короткий коммент.
        1. fif21 Звание
          fif21
          0
          Сегодня, 21:54
          Цитата: Фаталист
          Да, да, в курсе.)

          Что в курсе - хорошо . Но и делать нужно , что то . Литиевые батарейки нужны всему миру ! hi
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 21:55
            Ну а о чём я уже пишу третий коммент? ( Риторический вопрос.) hi
    5. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 21:45
      Технопарк технопарком, но во время войны сталь нужнее... Да и не запустишь технопарк быстро, а окупаться он будет долго... Был у нас такой спец по технопаркам Толя Чубайс (тьфу на него)... вот он всё знал о технопарках, особенно как с их помощью взять кредиты, бабки поделить, а потом отмыть... Зря его всё таки отпустили... Ему бы на зоне Ходорковского лет десять руковицы шить, вот то бы был настоящий чубаевский технопарк... good
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 21:52
        Пожалуй, с вами соглашусь.
      2. Степан S Звание
        Степан S
        +3
        Сегодня, 21:55
        Стали в России с избытком, куда Мариуполь будет продавать сталь? Экспорт будет закрыт 100%
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 22:05
          Ну во первых, насколько я понял, комбинат будет восстановлен частично (может только небольшая часть)... Во вторых, кругом одни руины и всё это будет нужно восстанавливать (там и сталь и чугун и всё остальное потребуется), ну не из России же всё это везти, когда местное имеется...
        2. fif21 Звание
          fif21
          0
          Сегодня, 22:05
          Цитата: Степан S
          Стали в России с избытком

          Смотря какой стали . Есть марки стали , на которую во всем мире большой спрос . Линий по непрерывному розливу и прокатке стали ,сколько в России ? hi
          1. Степан S Звание
            Степан S
            +3
            Сегодня, 22:14
            Я не знаю сколько линий по непрерывной разливке стали, но уточню, у меня сын металлург на Северстали. И по маркам стали тоже вам не скажу. Но Азовсталь сейчас не может вообще ничего выпускать, и завод фактически надо строить заново. Так что не имеет значения ни разливка, ни марки- их нет на Азовстали.
            1. fif21 Звание
              fif21
              0
              Сегодня, 22:21
              Цитата: Степан S
              Так что не имеет значения ни разливка, ни марки- их нет на Азовстали.

              Так это и есть возможность , построить современный завод по производству стали , необходимой промышленности . Вам не надоели эти " ведра с болтами ", у новых " рыжики" лезут через год , а то и раньше . hi
              1. Александр Ваничев Звание
                Александр Ваничев
                0
                Сегодня, 23:21
                Кто же современный завод близко к границе строить будет? В металлургии уже давно ни чего особенно передового нет. Ни чего не мешает ставить современные сталеплавильные агрегаты и установки непрерывной разливки стали в не "новых " корпусах сталеплавильных заводов. Помню был в 2001 на заводе в Германии, где металлоконструкции здания ещё на заклепках, но современные по тому времени агрегатах.
      3. fif21 Звание
        fif21
        +2
        Сегодня, 22:01
        Цитата: Lev_Russia
        Ему бы на зоне Ходорковского лет десять руковицы шить, вот то бы был настоящий чубаевский технопарк...

        wassat У меня есть кара пострашней ! wassat Отдать Чубайса в солдаты , к полковнику Квачкову . hi
      4. ВПК-65 Звание
        ВПК-65
        +3
        Сегодня, 22:07
        Цитата: Lev_Russia
        особенно как с их помощью взять кредиты, бабки поделить, а потом отмыть... Зря его всё таки отпустили.
        Вы не все о нем знаете, перед тем как делать то, что Вы озвучили Толик начал... ордена просить. Так, что он весь в орденах и медалях и только после этого уже бабло пилить. Зачем они ему? - амнистии по наградам, нельзя судить хероя. Понимаю, что звучит как бред, я сам об этих его наградах в 2007-8 годах узнал когда он перед распилом нефтяных доходов под вывеской роснано потребовал себе очередную награду в качестве страховки.
        Да, и Толик не один такой, у нас сейчас почти все чиновники и охранота себе орденов мужества прикупили, даже Витязева с Милоновым их демонстрируют, а вот штурмовикам кто брал Авдеевку с орденами не повезло (два майора писали), за мужество это не посчитали. Вообще награды обесценились, мужики на фронте смотрят на стол заваленный наградами Тимура Иванова и офигевают...
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 22:12
          Вообще награды обесценились, мужики на фронте смотрят на стол наград Тимура Иванова и офигевают...

          Да уж... request С этим невозможно не согласится... У меня отец воевал в 41-м и 42-м... В первый раз был ранен осколком, а второй раз пулей, которую только через 25 лет из ноги достали... Вот эо и были его основные боевые награды... Немецкие...
    6. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 22:28
      Капиталистам выгодно из курортного Мариуполя морем гнать сталь на экспорт. Хотя для строительства нашего флота военного и гражданского - это хорошее решение, удешевляющее строительство кораблей и судов.
  2. Alex777 Звание
    Alex777
    +2
    Сегодня, 21:04
    Ясно, что стали надо много.
    Качественной и не дорогой.
    Кораблестроение развивать.
    Заявление похоже на правду.
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 21:55
    Мариупольскую «Азовсталь», практически разрушенную в ходе боев весны 2022 года, будут восстанавливать. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил Денис Пушилин.

    Глава ДНР ответил утвердительно на вопрос корреспондента NEWS.ru о планах восстановления «Азовстали», но пояснил, что завод будет перестроен, полностью восстанавливать его не планируется.
    Что-то я сомневаюсь в искренности намерений Пушилина относительно "Азовстали", скорее очередная комбинация по "освоению" бюджетных средств посредством аффилированных строительных компаний.
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 22:00
    Кто-нибудь киньте в Пушилина золотой мастерок laughing Однако что характерно количество погибших на территории Азовстали неизвестно, но Пушилин обещался печки восстановить...
  5. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    0
    Сегодня, 22:58
    А инженерные кадры откуда? Свои кто погиб, кого угнали нацики, кто в Россию переехал. Молодёж из вузов зелёная. Что как раньше на восстановление инженеров мобилизовать будут?