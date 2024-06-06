Администрация США: В случае начала операции Израиля в Ливане в ситуацию может вмешаться Иран
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Пока из Израиля всё больше заявлений о неизбежности начала военной операции на юге Ливана, из США вдруг заявили о своём предупреждении в адрес Израиля.
Издание Axios со ссылкой на двух чиновников пишет о том, что администрация Байдена «предостерегает правительство Нетаньяху от начала боевых действий на юге Ливана – против «Хизбаллы».
Из материала американского издания:
Даже идея ограниченной войны Израиля на юге Ливана опасна, так как в этом случае может вмешаться Иран.
Сообщается о том, что к процессу «отговаривания» Израиля от начала боёв против «Хизбаллы» на ливанской территории подключилась и Франция. Там заявляют, что новая израильская операция может привести к значительному росту эскалации в регионе.
Администрация Байдена в свою очередь считает, что восстановить спокойствие на израильско-ливанской границе без прекращения огня в секторе Газа будет невозможно. Там же считают, что при начале операции Иран может в той или иной степени вмешаться, и это приведёт к развитию полностью неконтролируемой ситуации.
Ранее замглавы «Хизбаллы» заявил о том, что группировка не ищет войны с Израилем, но если сам Израиль такую войну начнёт, то «будет опустошён». По словам функционера «Хизбаллы», в Ливане для этого достаточно сил и средств.
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