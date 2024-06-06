Администрация США: В случае начала операции Израиля в Ливане в ситуацию может вмешаться Иран

10
Администрация США: В случае начала операции Израиля в Ливане в ситуацию может вмешаться Иран

Пока из Израиля всё больше заявлений о неизбежности начала военной операции на юге Ливана, из США вдруг заявили о своём предупреждении в адрес Израиля.

Издание Axios со ссылкой на двух чиновников пишет о том, что администрация Байдена «предостерегает правительство Нетаньяху от начала боевых действий на юге Ливана – против «Хизбаллы».



Из материала американского издания:

Даже идея ограниченной войны Израиля на юге Ливана опасна, так как в этом случае может вмешаться Иран.

Сообщается о том, что к процессу «отговаривания» Израиля от начала боёв против «Хизбаллы» на ливанской территории подключилась и Франция. Там заявляют, что новая израильская операция может привести к значительному росту эскалации в регионе.

Администрация Байдена в свою очередь считает, что восстановить спокойствие на израильско-ливанской границе без прекращения огня в секторе Газа будет невозможно. Там же считают, что при начале операции Иран может в той или иной степени вмешаться, и это приведёт к развитию полностью неконтролируемой ситуации.

Ранее замглавы «Хизбаллы» заявил о том, что группировка не ищет войны с Израилем, но если сам Израиль такую войну начнёт, то «будет опустошён». По словам функционера «Хизбаллы», в Ливане для этого достаточно сил и средств.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Normann Звание
    Normann
    +4
    Сегодня, 21:17
    Должны получить то что сами и заслужили. Мелкое и пакостное государство, все им неймется...
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 21:22
    Уж не сильно ли размахивается Израиль, боевые действия с Хамасом показывает что не всё так уж прекрасно и легко как хотелось бы Иерусалиму. А тут добавить лишние километры фронта да лишнюю мобилизацию провести придётся, а потянет ли?
    1. dauria Звание
      dauria
      -4
      Сегодня, 21:27
      В 48-м потянул , в 67-м потянул . Так тогда арабов было немеряно . Вон тёмно-зелёные .Одного не пойму - это ж всё осколки Османской империи после первой мировой . Вдобавок странами ставшие после второй мировой одновременно с евреями и даже позже. Какого лешего все за арабов "болеют" ?
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +3
        Сегодня, 22:02
        Цитата: dauria
        В 48-м потянул , в 67-м потянул . Так тогда арабов было немеряно
        вот только воевать они не умели. Собственно последняя война в Ливане уже пошла не по сценарию, когда ЦАХАЛ рассчитывая привычно разогнать слабо организованную толпу одними бомбежками неожиданно столкнулся с противником, который стал бить в ответ.
    2. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 21:28
      Израиль в таких случаях говорит - Бог поможет. И как бы штатам не было сыкотно расширение локальности ближневосточной заварушки, ну нравится им, когда их БОГОМ называют...
  3. Загребун Звание
    Загребун
    0
    Сегодня, 21:32
    Попытка осадить? Мимо. Удила закушены. "Мы сами открыли ворота,
    Мы сами "счастливую" тройку впрягли." Либо евреи убьют(не победят) во что слабо верится, всех врагов (все страны их окружающие), либо переселятся вна. Может быть конспиралогия. Надеюсь.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 21:33
    Да давно пора уж персам вмешаться, с ними то евреи так легко не покатаются по улицам, там они могут и по зубам получить.
  5. Türkiye
    Türkiye
    0
    Сегодня, 22:05
    Я буду рад, если израиль нападет на хизбаллу в ливане и еще и вмешается иран. Что может быть лучше, чем война двух твоих врагов между собой. давай шайтаньяху пора наступать на ливан. хизбалла сама себя не уничтожит да и твои солдаты сами себя не похоронят.
  6. ada Звание
    ada
    0
    Сегодня, 22:37
    ... может вмешаться Иран.

    Да кто бы мог, такое подумать, ведь надо же, а?
    Или мог ... кто-то what
    Может это был ослоухий слонёнотам? winked winked
  7. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 23:00
    Такое заявление Запада выглядит как приглашение для Ирана. Мол, вмешивайтесь, персы, мы разрешаем.