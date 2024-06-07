«Удвоим производство комплекса»: Германия намерена нарастить выпуск ЗРК IRIS-T SLM

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«Удвоим производство комплекса»: Германия намерена нарастить выпуск ЗРК IRIS-T SLM

На проходящем в Берлине авиасалоне ILA руководство немецкой компании Diehl Defence объявило о значительном увеличении производства зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, вызванном растущим международным спросом и продолжающейся войной на Украине.

В планах значится наращивание выпуска ЗРК до не менее 10 боевых единиц в год, начиная с 2026 года. При этом производство модификации средней дальности IRIS-T SLM «будет удвоено с 2025 года».



На сегодняшний день Германия поставила Украине 4 батареи IRIS-T SLM, которые используются в основном для защиты Киева от российских ракетных ударов. Также в мае 2023 года ФРГ обязалась передать ВСУ дополнительно 4 батареи. Одновременно Берлин намерен усиливать и собственную ПВО, ожидая первую отгрузку в октябре 2024 года.

IRIS-T SLM имеет дальность поражения 40 км. ЗРК способен перехватывать цели на высотах от очень малых до больших, работая на эшелоне до 20 км. Со слов производителя, такая универсальность позволяет системе эффективно поражать широкий спектр воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты и баллистические ракеты.

ЗУР оснащена инфракрасной ГСН. Высокая маневренность ракеты достигается за счет двигателя с управляемым вектором тяги. За обнаружение целей отвечает РЛС, обеспечивающая 360-градусный охват, высокое разрешение, точное распознавание и одновременное уничтожение нескольких объектов. Комплекс оснащен высокоавтоматизированным блоком командования и управления, который облегчает бесшовную интеграцию с другими боевыми системами.

IRIS-T SLM отличается превосходными характеристиками при оперативном применении на Украине. По словам заказчика [ВСУ], система достигла 100-процентного поражения даже при отражении атак волнами

- говорится на сайте производителя, тиражируя распространяемые киевским режимом небылицы.

7 комментариев
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  1. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:03
    По словам заказчика [ВСУ], система достигла 100-процентного поражения даже при отражении атак волнами
    Немецкий производитель для поднятия имиджа своей продукции готов тиражировать украинский бред о 100% поражении. Да, немцы опустились еще на одну ступень ниже своих интеллектуальных способностей, но зато на ступень выше к украинизации немецкого сознания.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 08:11
      Про украинизацию мозгов среди гейропейских говорят уже давно... вот только признавать/принять такое, как то не верится, что зараза идёт именно с укропии, скорее она возвращается обратно, хорошо настоявшись, разобравшись на подходящей среде!?
      Вопрос... в чем я не прав?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:08
    «Удвоим производство комплекса»: Германия намерена нарастить выпуск ЗРК IRIS-T SLM
    . Это даже не соревнование, это ГОНКА НА ВЫЖИВАНИЕ!!!
    Какие аспекты самые важные в этой гонке, перечислять ни к чему, все это обсуждалось не раз и обьективный/о основанный перечень давно составлен и известен тем, кому положено!
    Теперь только вперёд и что ещё очевидно, КТО НЕ УСПЕЛ, ТОТ ОПОЗДАЛ! soldier
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 08:09
    Война на Украине раскрывает ярко все аспекты военного дела...эффективность оружия, тактики, экономики и множества других вещей.
    Видимо немецкий комплекс ПВО показал какие то достоинства раз немцы удваивают его производство.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 08:46
      А что ещё немцы могут удвоить?
      Производство С-400, С-500?
      Немцы боятся, что им прилетит ответка от России.
  4. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +3
    Сегодня, 08:27
    Значит наверное скоро на заводе произойдет пожар.
    От перепроизводства и неакуратного обращения с огнём.
    Недавно в Германии один заводик также сгорел до тла.
    Так что хорошо что у них там планы, но у Бога и здравых людей планы на мир, без сатанистов и ЛГБТ сообщества.
    Чистильщики найдутся.
  5. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 08:27
    ну..конечно увеличат..ведь свихнувшиеся барыги из России им до сих пор поставляют металлы и прочую хрень