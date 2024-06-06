Отряд боевых кораблей ВМФ РФ вместе с атомной многоцелевой подлодкой взял курс на Кубу
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Группа российских кораблей, включая многоцелевую атомную подлодку, в ближайшее время прибудет на Кубу. Об этом говорится в распространенном заявлении Революционных вооруженных сил острова Свободы.
Отряд боевых кораблей Северного флота идет через Атлантику, выдерживая курс на Кубу, в его составе носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М», а также танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». В порт Гаваны отряд должен прибыть 12 июня.
В период с 12 по 17 июня 2024 года состоится официальный визит в порт Гаваны группы кораблей ВМФ РФ в составе четырех судов. Этот визит связан с историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам.
— заявили в Минобороны Кубы, добавив, что на борту российских кораблей нет ядерного оружия.
Ранее ряд американских изданий сообщил, что Россия якобы перебрасывает ближе к побережью США свои силы в ответ на разрешение Украине бить по российской территории. Заявляется, что российские корабли проведут ряд учений в водах Карибского бассейна, посетив с визитами Кубу и Венесуэлу.
В Вашингтоне уже заявили, что не считают проведение российскими силами учений у своего побережья чем-то «опасным», но кое-какие меры все же предпримут. Как говорится, на всякий случай. Так что наши силы будут под круглосуточным наблюдением.
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