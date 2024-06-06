Отряд боевых кораблей ВМФ РФ вместе с атомной многоцелевой подлодкой взял курс на Кубу

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Отряд боевых кораблей ВМФ РФ вместе с атомной многоцелевой подлодкой взял курс на Кубу

Группа российских кораблей, включая многоцелевую атомную подлодку, в ближайшее время прибудет на Кубу. Об этом говорится в распространенном заявлении Революционных вооруженных сил острова Свободы.

Отряд боевых кораблей Северного флота идет через Атлантику, выдерживая курс на Кубу, в его составе носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М», а также танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». В порт Гаваны отряд должен прибыть 12 июня.



В период с 12 по 17 июня 2024 года состоится официальный визит в порт Гаваны группы кораблей ВМФ РФ в составе четырех судов. Этот визит связан с историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам.

— заявили в Минобороны Кубы, добавив, что на борту российских кораблей нет ядерного оружия.

Ранее ряд американских изданий сообщил, что Россия якобы перебрасывает ближе к побережью США свои силы в ответ на разрешение Украине бить по российской территории. Заявляется, что российские корабли проведут ряд учений в водах Карибского бассейна, посетив с визитами Кубу и Венесуэлу.

В Вашингтоне уже заявили, что не считают проведение российскими силами учений у своего побережья чем-то «опасным», но кое-какие меры все же предпримут. Как говорится, на всякий случай. Так что наши силы будут под круглосуточным наблюдением.
33 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 21:43
    АПЛ Казань бонус от Северного Флота ,она не упоминалась вообще при выходе " Адмирала Горшкова" из Североморска .Ещё сюпризы будут ?Хотелось бы.
    1. Sergey39 Звание
      Sergey39
      +3
      Сегодня, 22:00
      Обычно выход в море АПЛ и ПЛАРБов не афишируют.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +5
        Сегодня, 22:15
        Министерство обороны Кубы заявило, что на борту боевых кораблей ВМФ РФ нет ядерного оружия. good
        Верю. Конечно нет. Кубинцы лучше всех знают. wink
        Ядерного оружия - нет. Есть всего лишь атомное оружие. winked laughing
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +6
          Сегодня, 22:35
          Соскучились янки по новому "Карибскому кризису"... Волновались, request спрашивали - почему до сих пор нет...??? lol
          1. Чёрный Звание
            Чёрный
            +3
            Сегодня, 22:51
            Учения это хорошо, но нельзя только ими ограничиваться. Еровь из носа, надо договариваться с кубинцами и др. о размещении там наших баз.
            1. topol717 Звание
              topol717
              +1
              Сегодня, 23:14
              Цитата: Чёрный
              о размещении там наших баз.

              Хочу задать глупый вопрос, а что будет там делать наша? Охранять кубинцев? или охранять ракеты с ЯО которых там нет? Или что?
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 22:00
      Посейдон напрашивается.Пока Байден дремлет в Белом Доме где то на дне Атлантического океана дремлет Посейдон. Проснется Байден и тут же активируется Посейдон. Прямо созданы друг для друга.
    3. lis-ik Звание
      lis-ik
      -8
      Сегодня, 22:06
      Цитата: tralflot1832
      Ещё сюпризы будут ?Хотелось бы.

      Ещё один буксир?
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 22:21
        Нет.Главный по буксирам Зеленский.
  2. Комментарий был удален.
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 21:48
      Цитата: OrangeBigg
      Похоже на второй Карибский кризис?Или я слушаю краски?

      laughing Похоже на последнее 110 е Китайское предупреждение . wassat Океан стал "лужей" , за которой матрасникам не отсидеться . hi
  3. Попандос Звание
    Попандос
    -2
    Сегодня, 21:44
    на борту российских кораблей нет ядерного оружия.

    Ну и зря sad
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 21:47
      На борту Адмирала Горшкова и Казани есть Калибры,Ониксы,Цирконы.А какие на этих ракетах боеголовки со спец.боеголовкой или нет кто же его знает.
  4. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +5
    Сегодня, 21:45
    Если Украина использует современное оружие для нападения на российские внутренние районы, то Россия должна вернуться на Кубу с оружием, способным достичь территории США.
    1. fif21 Звание
      fif21
      +4
      Сегодня, 22:37
      Цитата: Carlos Sala
      то Россия должна вернуться на Кубу с оружием, способным достичь территории США.

      У России есть оружие , которое может достать территорию США . И это не межконтинентальные баллистические ракеты, и не самолеты дальней Авиации. hi
  5. Multicam Звание
    Multicam
    -1
    Сегодня, 21:46
    Операция "Анадырь-2" - все как мы любим? Неужто красные линии из газообразного начали переходить в твёрдое состояние??
  6. лесничий Звание
    лесничий
    +10
    Сегодня, 21:49
    А как было бы приятно читать, что наш ордер кораблей состоящий из двух крейсеров, трёх эсминцев УРО, пяти фрегатов УРО и нескольких подводных лодок различного назначения, идут с дружественным визитом в независимую республику Куба. Было бы как-то очень приятно.
    1. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      0
      Сегодня, 23:18
      . Было бы как-то очень приятно


      Жаль, (+)можно только один ставить.
      Прискорбно, что подобного ордера пока нет.
      В любом случае, нечего у стенок и пирсов стоять. Лучше нет морской практики. Семь футов под килем, и чтобы количество погружений равнялась количеству всплытий!
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 21:50
    Сборище в Швейцарии 15 - 16 июня,а у нас заход на Кубу 12 -17 июня.На счёт ядерного оружия зачётный тролинг.На счёт тролинга не моё,джентельменам надо верить на слово.
  8. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +2
    Сегодня, 21:50
    А новость-то в чём? Обычные будни моряков. Во времена моей юности в 80х наши тоже в Гавану заходили. Попользовались услугами женщин с пониженной социальной ответственностью дней 5, и пошли назад...
    1. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 22:42
      Цитата: AC130 Ganship
      Во времена моей юности в 80х наши тоже в Гавану заходили.

      Вот , вот . Моряки мечтают только о Роме и бабах . wassat А привести Кубинский табак , и сахар тростниковый, ума не хватает . lol
    2. Sergey39 Звание
      Sergey39
      +1
      Сегодня, 22:48
      Хорош заливать. При Фиделе БПК 1134 Б «Николаев» в 1981 заходил в Гавану с дружеским визитом. Сам Фидель приезжал. Девушек с низкой социальной ответственностью не было. В город ходили пятерками. Вся вертолетная площадка на юте, была завалена презентованными арбузами. А, Потом в Севастополе, еще несколько месяцев попивали дармового сока Манго.
  9. Заход Звание
    Заход
    +6
    Сегодня, 21:50
    Имеется или нет ядерное оружие на борту сказать пока невозможно. Но, хотелось бы, чтобы при возвращении его уже не было
  10. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 21:52
    Вот если бы туда на Кубу старую ракетную подлодку притащили (предварительно согласовав с Кастро-младшим, сколько будет капать в год на его личный счет на Мальдивах), которая нырять уже не может, но из надводного положения может 16 раз пульнуть, и причалили ее у пирса, и подали напряжение, был бы реальный толк
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +1
      Сегодня, 22:05
      Цитата: AC130 Ganship
      которая нырять уже не может, но из надводного положения может 16 раз пульнуть, и причалили ее у пирса, и подали напряжение, был бы реальный толк

      Нет таких уже по договору о развернутых носителях. Да и зачем она такая? Ракеты шахтного базирования поустойчивей будут, а скрытности ПЛ у нее уже нет.
      Цитата: AC130 Ganship
      Вот если бы туда на Кубу старую ракетную подлодку притащили

      Зачем? По западному побережью пулять? Ближе такими ракетами не получится. По восточному "Циркон" и "Калибр" с СБЧ вполне дотянутся из Гаваны.
    2. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 22:53
      А толку от нее? Там расстояние совсем не для этих ракет.
  11. Адрей Звание
    Адрей
    +1
    Сегодня, 22:00
    "Казань" зря обозначили. Пусть бы гадали, есть что под водой или нет. Или это уже не секрет?
    1. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 22:45
      Цитата: Адрей
      Или это уже не секрет?

      АПЛ " Казань" уже не секрет . А вот " Посейдон" , так это только мультики . laughing
  12. stels_07 Звание
    stels_07
    +1
    Сегодня, 22:05
    Сколько в мавиках этот поход стоить будет?
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 22:20
    Вот смеху то будет,АПЛ " Казань" вроде есть ,а в ордере с " Адмиралом Горшковым " её нет.Зачемто ,пару дней назад палубный вертолёт " Горшкова" отлётал от него на расстояние 200км.На борту " Горшкова" серьёзная группа телевизионщиков- явно будут сюрпризы.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      -2
      Сегодня, 22:24
      Цитата: tralflot1832
      На борту " Горшкова" серьёзная группа телевизионщиков- явно будут сюрпризы.

      А вот это уже не может не испугать!
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 22:36
    Так между прочим ," Адмирал Горшков " вышел в поход 17 мая ,наверно ограничен скоростью танкера сопровождения.
  15. Oleg Telpes Звание
    Oleg Telpes
    -1
    Сегодня, 22:41
    это только игры
    стратегия по Украине неясна
  16. Фактор Звание
    Фактор
    +1
    Сегодня, 23:08
    Давно пора реанимировать военную базу на Кубе. В СССР понимали стратегическое значение этого плацдарма.
    Путин закрыл, а теперь очнулся.

    Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Неплохо было бы и отправить пару "Лебедей" из стратегической авиации в Венесуэлу и совместно с Мадурой провести учения с пуском ракет.