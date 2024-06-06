Макрон анонсировал передачу Украине истребителей Mirage-2000 из состава ВВС республики

34
Макрон анонсировал передачу Украине истребителей Mirage-2000 из состава ВВС республики

Франция передаст Украине пять истребителей Mirage-2000, а также подготовит для Киева целую пехотную бригаду. С таким заявлением выступил французский «миротворец» Макрон.

Примеривающий на себя лавры «спасителя Украины» французский президент отверг все обвинения в разжигании конфликта, заявив, что он «за мир», но только в котором победит Украина. По его словам, Франция выступает против капитуляции Киева, поэтому продолжит поддерживать Украину.



Франция выступает за мир, но не ценой капитуляции Украины

— заявил Макрон.

В подтверждение он сделал ряд ранее анонсированных заявлений с обещаниями Зеленскому. Во-первых, Франция подготовит для ВСУ целую бригаду, обучив, снарядив и предоставив ей все необходимое вооружение. Речь идет о 4,5 тысячах украинских военнослужащих.

Также Франция передаст Украине пять истребителей Mirage-2000-5 и обучит украинских пилотов их применению. Ранее Зеленский заявлял, что Киев ведет с Парижем переговоры по поставкам этих истребителей, но его заявление было воспринято с большой долей скептицизма. Стоит отметить, что информация о том, что Франция якобы собирается передать Украине некоторое количество истребителей Mirage 2000 из состава ВВС республики, появилась в сентябре прошлого года.
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Oleg Fedechkin Звание
    Oleg Fedechkin
    +2
    Сегодня, 22:05
    Не берегут себя ребята. В СССР и России к этому 50 лет готовили свое ПВО!! wink wink wink
    1. Türkiye
      Türkiye
      -2
      Сегодня, 22:08
      Судя по тому, что украинские су-25 все еще летают, я бы не был бы так рад на вашем месте этой новости.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 22:15
        А вы почитайте сколько их было у ВСУ в начале СВО и сколько осталось сейчас... Не зря же им отовсюду всё что летает прут... Так что и для грусти нет особого повода...
        1. nielubiany_polak
          nielubiany_polak
          -2
          Сегодня, 22:18
          After all, Russia said that it had destroyed the entire Ukrainian air force in the first 3 days of the war. Are these some zombie planes or maybe a Lend-Lease from Russia? recourse
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            -1
            Сегодня, 22:21
            Из бывших наших союзных республик всё что летало для ВСУ скупили, так что "ЗОМБИ", пардон, здесь не причём...
            From our former union republics, everything that flew for the Armed Forces of Ukraine was bought up, so “ZOMBIES,” sorry, has nothing to do with it...
          2. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 22:27
            Цитата: nielubiany_polak
            After all, Russia said that it had destroyed the entire Ukrainian air force in the first 3 days of the war. Are these some zombie planes or maybe a Lend-Lease from Russia? recourse


            Перевод.

            Цитата: nielubiany_polak
            В конце концов, Россия заявила, что уничтожила все украинские военно-воздушные силы за первые 3 дня войны. Это какие-то самолеты-зомби или, может быть, по ленд-лизу из России? :обращение:


            Новость от 2022 года.Несмотря на отсутствие официальных заявлений стран Запада о поставках на Украину боевой авиации, Киеву уже поставлены как вертолеты, так и самолеты. По информации, поступающей из Киева, в последней партии Запад поставил украинским ВВС штурмовики.Подтверждает отправку на Украину авиации и издание Foreign Policy. По его данным, вертолеты и самолеты, предназначенные для Киева, перед отправкой разбирают, чтобы поменять статус отправки. Занимается этим специальная "полевая группа", связанная с Европейским командованием. Летная техника доставляется на территорию одной из стран Восточной Европы, где и происходит ее разборка. Речь идет, скорей всего о Польше.

            Сообщается, что таким образом Украина уже получила партию штурмовиков из наличия ВВС стран бывшего Варшавского договора, предположительно Болгарии и Словакии. В общей сложности Киеву передали 14 Су-25. Кроме того, Чехия передала партию ударных вертолетов Ми-24 в количестве примерно 7 единиц, точной информации нет. Возможно, что так же разбирались Ми-17, переданные США, хотя в Вашингтоне ранее официально заявили о планах их передачи ВВС ВСУ.


            https://topwar.ru/196862-soobschaetsja-o-poluchenii-ukrainoj-krupnoj-partii-shturmovikov-su-25-iz-nalichija-vvs-stran-vostochnoj-evropy.html

            За прошедшее время откуда только не везли самолёты, вертолёты, артиллерию,боеприпасы на Украину.Везли где только смогли найти.Со всего мира.
        2. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 22:22
          А вот и Нормандия-Неман подтягивается. wink
          Сдается мне, что за штурвалами Миражей будут жабоеды. wink am
          Французы - за олимпийское перемирие. А новые каледонцы и жёлтые жилеты за что?
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 22:20
        Цитата: Türkiye
        Судя по тому, что украинские су-25 все еще летают, я бы не был бы так рад на вашем месте этой новости.


        Украинские Су-25 летают потому что их скупают по всему миру и передают ВСУ.Та же Северная Македония передала свои штурмовики ВСУ.И так по всему миру.
      3. Last centurion Звание
        Last centurion
        0
        Сегодня, 23:16
        Вангую, что следующими отправят А-10 и томкеты
        А за штурвалами будут поляки и прочие румыны и жители всяких там островов с двойным гражданством

        ЗЫ: Макарон публично продемонстрировал что он болт ложил на определённые предупреждения
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 22:09
      Кто лучший "друг" Франции?Надо позвать "друзей" Франции и щедро одарить их всем необходимым для уравнивания возможностей с французской армией.Кто те смелые мужчины пытавшиеся не так давно захватить Париж? Жёлтые жилеты? Ждите продолжения банкета.А тот Макрон уже достал со своими диктаторскими замашками.

    3. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 22:10
      Oleg Fedechkin hi, ага а они эти 50 лет летали на поршневых и по бумажным картам.
  2. smart_ups Звание
    smart_ups
    +2
    Сегодня, 22:06
    Ставки растут . Западу выгодно как затягивание войны , так максимальное разрушение инфраструктуры . Временя наступают ещё более непростые.
  3. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +2
    Сегодня, 22:07
    "Новые Каледонии" Жаждут освобождения от колониальной Франции...... Надо помочь всем таким "новым Каледониям" за ради мира и свободы во всем мире..... Оружие и обучение и сpaть на этих жабоедов..... Либерте вашу машу
  4. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 22:07
    А на "Миражи" уже есть пилоты? или французики летать удумали???
  5. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 22:08
    Ага а "водители" этих Миражей будут иметь ДВОЙНОЕ гражданство? Пехотную дивизию они подготовят и вооружат, сколько уже НАТО подготовило этих зольдатов и чего сильно помогло?
  6. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 22:11
    Пришло время Корсики и Новой Каледонии. Для того чтобы вывести Францию из африканского Сахеля, этого недостаточно.
    1. nielubiany_polak
      nielubiany_polak
      -5
      Сегодня, 22:20
      Don't worry, the time will come to liberate the peoples occupied by the Muscovites for hundreds of years if it continues like this :)
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 22:37
        Всё те народы России которые вы хотите "освободить" уже несколько лет как воюют против Украины в составе Армии России.Нет ни одной республики, края, области, автономного округа который бы не сформировал свои подразделения и не направил бы их на Украину.Так что поосторожнее с желанием "освобождать".Есть немалый шанс на то что те кого вы хотите "освободить" освободят вас первыми.Полякам ли об этом не знать.Полякам бы самим себя освободить надо от оккупации в результате которой миллионы поляков годами убегают из Польши,а потом уже умничать."Освободители" нашлись. Смешно.
        1. ian Звание
          ian
          0
          Сегодня, 23:17
          Не обращайте внимания. Пан Бачиньский просто мечет на вентилятор. Надеюсь к завтрашнему утру его развеют как всю несбывшуюся польскую империю "од можа до можа".
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 23:17
          Цитата: OrangeBigg
          Полякам бы самим себя освободить надо от оккупации

          Таки я вас умоляю – какие ещё поляки? ЦИПСота под пшеков косит.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 22:43
        Looks like Stetsko propaganda
      3. 26rus Звание
        26rus
        +1
        Сегодня, 22:57
        Полякам надо не об "освобождении" народов России мечтать, а озаботится, как бы на очередной раздел Польши не нарваться laughing .
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 23:06
          Йода побольше полякам надо.Йод полезен для здоровья в случае чего.Запасайтесь йодом ,поляки.Чтобы голова лучше работала.

          Цитата: nielubiany_polak
          Don't worry, the time will come to liberate the peoples occupied by the Muscovites for hundreds of years if it continues like this :)


          Перевод.

          . Не волнуйтесь, придет время освободить народы, оккупированные московитами на сотни лет, если так будет продолжаться и дальше :)
      4. Комментарий был удален.
  7. Türkiye
    Türkiye
    -1
    Сегодня, 22:16
    честно говоря, если посмотреть на жену макарона, то сразу станет ясно, что этому человеку требуется лечение, а он еще и правит страной
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 22:27
      ему ещё 3г править...так что гадостей нам наделает
    2. fsvlad Звание
      fsvlad
      +1
      Сегодня, 22:45
      Проще говоря, ему давно надо принимать лекарства, а не ответственные решения..
  8. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +2
    Сегодня, 22:28
    Он не производится с 2007 года и во франции сейчас заменяется на "Рафаль". Спихивают старьё и естественно не последней свежести. Всё запасы на корню подбирает лекорню.
  9. spirit Звание
    spirit
    0
    Сегодня, 22:32
    Мираж в версии 5, может работать "штормами" противокорабельными ракетами, и aim-120.Кстатии есть ракета с ядерной БЧ.
    Что там "гарант" говорил?будем считать всех носителей как у ядерную угрозу? Ну вот, получите распишитесь.Завтра видать "Айфон" Париж будет в пятый раз уничтожать в телеграмме)
    1. alexoff Звание
      alexoff
      -3
      Сегодня, 22:43
      Будем считать. И будем делать ничего нового
  10. Tochilka Звание
    Tochilka
    0
    Сегодня, 22:42
    Вступать в воздушные бои Миражи вряд ли будут. Скорее пакостить пусками дальнобойных ракет типа воздух-земля. Пока либо не собьют, либо на местах базирования не накроют. Отдельный вопрос их обслуживания. Топливо абы какое не зальешь в них. Пилотов обучить. вряд ли это уже выполняется. Экономически выгодно все это устраивать ради 5 самолетов? Вопросов изрядно, ответов на них не отыскать.
    Макрон вероятно свой рейтинг такими заявлениями поднимает. Так думаю.
  11. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 22:45
    Наполеончик недоделанный в себя поверил?!
    Путин сегодня на ПМЭФ сказал то, о чём здесь на ВО уже давно мечтают. Мы найдём, кому поставить наше оружие для ударов по территориям обнаглевших "друзей Украины".
  12. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 22:46
    Блин, надо было брать Одессу и Николаев, отрезать пути снабжения бандерлогов.
  13. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 23:11
    Франция подготовит для ВСУ целую бригаду ... Речь идет о 4,5 тысячах украинских военнослужащих

    С нынешними темпами украинских потерь, хватит на три-четыре дня...
  14. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 23:13
    сколько ж годочков тем "миражам" и какое состояние?