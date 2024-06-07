Показано вооружение европейского истребителя «нового поколения» FCAS

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Показано вооружение европейского истребителя «нового поколения» FCAS

На площадке проходящей в Берлине выставки ILA 2024 европейская компания MBDA впервые представила боевую систему, предназначенную для оснащения многоцелевого самолета FCAS «нового поколения», который разрабатывается в настоящее время Германией, Францией и Испанией.

Одним из основных вооружений перспективного истребителя станет показанный компанией аппарат RCM («удаленный носитель многодоменного многоцелевого средства поражения»). Эта летающая платформа, оснащенная турбореактивным двигателем, должна быть интегрирована с самолетом и осуществлять обмен данными в рамках концепции «боевого облака». Ее запуск осуществляется с борта истребителя.



RCM будет нести три типа полезной нагрузки в зависимости от требований миссии: боевую часть при выполнении роли барражирующего боеприпаса, радиоэлектронное оборудование в виде постановщиков помех для РЭБ, сенсоры для сбора разведывательной информации. Масса не снаряженного аппарата составляет около 340 кг, а максимальный радиус полета примерно 500 км.

RCM должен быть способен выполнять задачи как на коротких, так и на дальних дистанциях и действовать в так называемой стае. Система имеет возможность барражирования и в состоянии атаковать цели без доступа к спутниковой навигации GPS.

3 комментария
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  1. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    0
    Сегодня, 06:06
    Интересно, у нас в этом направлении работа ведётся, или нашим МО и ГШ это всё не нужно? (Как долгое время были не нужны БПЛА, планирующие бомбы, современные средства связи и т.п.) Вопрос, конечно, риторический.
    1. жарофф Звание
      жарофф
      +1
      Сегодня, 06:18
      Да. Ответ короткий,но исчерпывающий
  2. Electrical Звание
    Electrical
    +1
    Сегодня, 07:03
    RCM («удаленный носитель многодоменного многоцелевого средства поражения»).
    И что, даже без суперневидимости и ИИ? Не ну это тогда какая то кастрированая и морально устаревшая фигня.